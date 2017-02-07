Vali Koçak, Yenipazar’ın sorunlarını dinledi

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak başkanlığında düzenlenen bir toplantıda Yenipazar’ın sorunları ele alındı.

ADÜ Yenipazar MYO Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Yenipazar Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı, Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hakan Arslaner, İlçe Emniyet Amiri Yusuf Uçarsu, Yenipazar Jandarma Komutanı Metin Öztaş, çok sayıda kurum amiri, müdürü ile ilçedeki mahalle muhtarları katıldı.

Toplantı öncesinde bir açıklama yapan Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, sorunların çözümüne birlikte hareket edilerek ulaşılabileceğini belirterek, “Bugün burada yerel yöneticilerimiz ve diğer kurum amirlerimizle birlikte Yenipazar’ın sorunlarını tespit edip çözüm yolları aramak için toplandık. Birlikte hareket edersek çözülmeyecek sorun olmadığına inanıyorum. Sorunu direk muhatap olandan dinlemek, öğrenmek için program öncesi arkadaşlarımızla birlikte önce esnafımızla, vatandaşımızla, işyerlerinde, kahvehanelerde, sokaklarda görüşerek Yenipazar ile ilgili birinci ağızdan, vatandaşımızla doğrudan iletişim kurarak problemlerini, isteklerini, devletten beklentilerini, şikayetleri varsa onları öğrenme şansımız oldu. Muhtarlarla sohbet edip eski ve yeni mahallelerimiz ile ilgili vatandaşlarımızın ne tür şikayetleri var, ne tür talepleri var, muhtarlarımızın bizatihi bize ne tür önerileri var, devletle aramız nasıl, iyi mi kötü mü, bunları yokladık. Vatandaşımızın devletle arası iyi görünüyor. Ufak tefek şikayetler talepler olsa da aramız iyi görünüyor. Bunu daha iyi yapmak için ne tür öneriler var, devletin daha iyi çalışması için ne tür önerileri var, ne tür talepler var onları konuştuk. Malumunuz son dönemde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkıntılı bir dönem yaşanıyor. Esnafımız da bu durumdan kötü etkilenmiş olabilir. Fakat bu durumu asgariye çekmek bizlerin birlikte çalışmasıyla mümkün olacaktır. Esnafla görüşmelerimiz bizlere de çok fayda sağladı. Değişik çözüm önerileri aldık. Bunları dikkate alıp ilgili bakanlıklara ileteceğiz” dedi.

Sakin Şehir Yenipazar

Vali Koçak, sakin şehir (Citta Slow) ünvanlı Yenipazar’ın özel bir şehir olduğunu da ifade ederek, “Sakin şehir her yere verilen bir şey değil. Yenipazar hakikaten sakin bir şehir. Ama sakin şehrin gerçekten sakin kalarak gelişmesi için neler yapılması gerekiyor, onunla ilgili de konuştuk. Kentin hayat kalitesini yükselten unsurlardan biri de o karmaşanın, şehrin getirdiği ekstra yüklerin negatifliklerin ortadan kaldırılması. Bu anlamda hakikaten huzurlu sakin bir şehir burası. Ama daha da ileri gitmesi daha da üreten huzurlu bir şehir olması için hepimiz elbirliğiyle gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.

“Aydın genelinde 32 bin kamu görevlisi hizmet veriyor”

Vali Koçak, “Bütün ilçelerimizde söylediğim gibi, burada önemli olan kamu hizmeti veren arkadaşlarımızın vatandaşın yerine kendisini koyması. Burada hepimiz kamu görevlisiyiz ama aynı zamanda da vatandaşız. Milli eğitimde çalışan bir arkadaşımız hastaneye gittiğinde hizmet alırken bir sıkıntı gördüğünde hemen şikayet edebiliyor veya sağlıkta çalışan bir arkadaşımız milli eğitimde bir problem gördüğünde şikayet edebiliyor. Sonuçta hepimiz vatandaşız. Devletin kendisini sürekli vatandaşın yerine koyması böyle bir durumla karşılaşmamasının en öncelikli şartı. Biz vatandaştan farklı olmadığımızı, aslında kendimizin bizatihi vatandaş olduğunu bilerek burada sadece hizmet etmek üzere bizim dışımızdakilere hayatı daha kolaylaştırıcı nasıl hizmet edebileceğimizi sürekli düşünerek çalışırsak sonuçta hepimizin hayatı kolaylaşmış olur. Hayat kalitemiz mutluluğumuz daha üst seviyeye çıkmış olur. Burada büyük diyebileceğimiz problemlerimiz yok. Problem söylemek isteyen bir vatandaş profili de yok. Her şeyi şikayet eden bir vatandaş profili de yok. Bu bizim rahat edip yatmamızı gerektirmez. Bu bizim sorumluluğumuzu daha da arttırır. Bizim daha çok çalışmamızı daha çok gayret etmemizi gerektirir. Bizden bir şey istemeyen insanların ihtiyaçlarını arayıp bulup karşılamamız lazım. Muhtaç olanın ayağına gitmemiz lazım. Devletin kapısına mümkünse kimsenin gelmemesini sağlayacak hizmetler yürütmemiz lazım. Bunun için de biraz daha fazla gayret sarfetmemiz yeterli. Biz Aydın’da 32 bin kamu görevlisiyle hizmet veriyoruz. 32 bin kişilik bir ordu olarak hep birlikte çalışırsak, hizmet anlamındaki devletin sesini biraz daha yükseğe çıkarırsak çok iyi şeyler olur. Hizmet sesini olabildiğince yükseğe çıkarmamız lazım. Bunun içinde birinci şartımız milletimizin birinci olması vatandaşımıza hizmet etme niyetiyle çalışmamız ikincisi kendilerimiz onların yerine koymamız üçüncüsünde profesyonel standartları devreye getirmemiz yani amatör ruhla profesyonelce çalışmamız lazım” dedi.

Basın açıklamasının ardından Yenipazar Kaymakamlığı, Yenipazar Belediyesi ve ilçedeki kurum ve kuruluşlar tarafından projeler ve kent sorunlarına dayalı sunumlar yapıldı. (İHA)