Zeytinin Zaferi

AKP, zeytin katliamına zemin hazırlayacak yasa tasarısını geri çekti.

Elbette ilk fırsatta yeniden deneyeceklerdir ama, yine de bu kez tasarıyı geri çekmeleri olumlu bir adımdır.

Bu köşede sayısız defa AKP’yi eleştirdik. Yanlışlarını hiç eğip bükmeden burada anlatmaya çalıştık. Ama içimizde düşmanlık yoktur. Gazeteci, halka karşı sorumludur ve bu sorumluluğa yakışır şekilde yazmalıdır. Yani AKP’yi eleştirdiğimiz, yazdığımız yazılar hep eleştiri içerse de, hiçbir zaman karşıtlık, düşmanlık, kin, öfke gibi duygularla yazılmamıştır, yazılmamalıdır da. Öyle yazana da gazeteci denmez.

Bu nedenle, AKP’nin yaptığı yanlışları nasıl ki hiç çekinmeden dile getiriyorsak, doğru birşey yaptığı zaman da burada dile getirmek, halkımıza anlatmak bizi hiçbir zaman rahatsız etmez.

Peki neden hep olumsuz eleştiri içeren yazılar ağırlıkta? Çünkü naçizane düşünceme göre, 15 yıldır dış politikada, ekonomide, tarımda, sağlıkta, sporda, eğitimde sürekli ülkemize zarar veren, halkımızın hayatını günden güne daha da yaşanmaz hale getiren, yoksulluğun, çaresizliğin, adaletsizliğin giderek arttığı çok yanlış politikalar uyguladıkları, üstelik de bu hatalarda ısrar ettikleri, kendilerinden olmayan hiçbir toplum kesimini dinlemedikleri, bilim insanlarını hiçe saydıkları, ülkesini seven çağdaş ve yurtsever kesimleri ötekileştirdikleri ve onlarla uzlaşabilecekleri halde çatışmacı ve ayrımcı dilden vazgeçmedikleri için hep eleştirmek zorunda kaldık.

Ama bu kez zeytin yasasını zoraki de olsa geri çekme kararını vermeleri, bence herşeye rağmen erdemli bir davranıştır. Elbette toplumun geniş kesiminden gelen tepkiler üzerine bu kararı almışlardır, ama daha önce diğer pek çok konuda olduğu gibi, diretebilirlerdi de. Ne de olsa OHAL dönemindeyiz. Meclis’in arkasından dolaşıp bu işi inatlaşmaya da götürebilirlerdi.

Ama en azından şimdilik, yasayı geri çekme sağduyusunu göstermelerini olumlu buluyorum.

Aynı sağduyuyu, ders kitaplarından Atatürk’ü çıkarmak, bütün okulları imam hatip okulu yapmak ve adalette yaratılan tahribatı, siyasi baskıları biraz olsun azaltmak konularında da gösterseler, emin olun bunları da hiç çekinmeden olumlu ve uzlaşmacı kararlar olarak burada dile getiririz.