Son Dakika

Son Haberler

logo

Güçlü Çezik
15 Haziran 2017
Yazarlar

Zeytinin Zaferi


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

AKP, zeytin katliamına zemin hazırlayacak yasa tasarısını geri çekti.

Elbette ilk fırsatta yeniden deneyeceklerdir ama, yine de bu kez tasarıyı geri çekmeleri olumlu bir adımdır.

Bu köşede sayısız defa AKP’yi eleştirdik. Yanlışlarını hiç eğip bükmeden burada anlatmaya çalıştık. Ama içimizde düşmanlık yoktur. Gazeteci, halka karşı sorumludur ve bu sorumluluğa yakışır şekilde yazmalıdır. Yani AKP’yi eleştirdiğimiz, yazdığımız yazılar hep eleştiri içerse de, hiçbir zaman karşıtlık, düşmanlık, kin, öfke gibi duygularla yazılmamıştır, yazılmamalıdır da. Öyle yazana da gazeteci denmez.

Bu nedenle, AKP’nin yaptığı yanlışları nasıl ki hiç çekinmeden dile getiriyorsak, doğru birşey yaptığı zaman da burada dile getirmek, halkımıza anlatmak bizi hiçbir zaman rahatsız etmez.

Peki neden hep olumsuz eleştiri içeren yazılar ağırlıkta? Çünkü naçizane düşünceme göre, 15 yıldır dış politikada, ekonomide, tarımda, sağlıkta, sporda, eğitimde sürekli ülkemize zarar veren, halkımızın hayatını günden güne daha da yaşanmaz hale getiren, yoksulluğun, çaresizliğin, adaletsizliğin giderek arttığı çok yanlış politikalar uyguladıkları, üstelik de bu hatalarda ısrar ettikleri, kendilerinden olmayan hiçbir toplum kesimini dinlemedikleri, bilim insanlarını hiçe saydıkları, ülkesini seven çağdaş ve yurtsever kesimleri ötekileştirdikleri ve onlarla uzlaşabilecekleri halde çatışmacı ve ayrımcı dilden vazgeçmedikleri için hep eleştirmek zorunda kaldık.

Ama bu kez zeytin yasasını zoraki de olsa geri çekme kararını vermeleri, bence herşeye rağmen erdemli bir davranıştır. Elbette toplumun geniş kesiminden gelen tepkiler üzerine bu kararı almışlardır, ama daha önce diğer pek çok konuda olduğu gibi, diretebilirlerdi de. Ne de olsa OHAL dönemindeyiz. Meclis’in arkasından dolaşıp bu işi inatlaşmaya da götürebilirlerdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  İklimler İyice Bozuldu

Ama en azından şimdilik, yasayı geri çekme sağduyusunu göstermelerini olumlu buluyorum.

Aynı sağduyuyu, ders kitaplarından Atatürk’ü çıkarmak, bütün okulları imam hatip okulu yapmak ve adalette yaratılan tahribatı, siyasi baskıları biraz olsun azaltmak konularında da gösterseler, emin olun bunları da hiç çekinmeden olumlu ve uzlaşmacı kararlar olarak burada dile getiririz.

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI


  • Güçlü Çezik

    Zeytinin Zaferi

    15 Haziran 2017 Yazarlar

    AKP, zeytin katliamına zemin hazırlayacak yasa tasarısını geri çekti. Elbette ilk fırsatta yeniden deneyeceklerdir ama, yine de bu kez tasarıyı geri çekmeleri olumlu bir adımdır. Bu köşede sayısız defa AKP'yi eleştirdik. Yanlışlarını hiç eğip bükmeden burada anlatmaya çalıştık. Ama içimizde düşmanlık yoktur. Gazeteci, halka karşı sorumludur ve bu sorumluluğa yakışır şekilde yazmalıdır. Yani AKP'yi eleştirdiğimiz, yazdığımız yazılar hep eleştiri içerse de, hiçbir zaman karşıtlık, düşmanlık, kin, öfke gibi duygularla yazılmamıştır, yazılmam...

  • Hüseyin Çetinkaya

    ZEYTİNDE KURUMA…

    15 Haziran 2017 Yazarlar

    Türkiye de zeytin üretimi Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yoğun olarak yapıldığı bilinmektedir. Ege Bölgesinde, zeytin yetişen iller arasında yer alan Aydın ilimizde zeytin üretimi, bir önceki yılın verilerine göre 297 Bin 240 ton ürün elde edildiği, bunun da yaklaşık Yüzde 80’i yağlık, Yüzde 20’si de sofralık zeytin olarak işlenmektedir. ZEYTİNLİKLERİN İMARA AÇILACAĞI İDDİALARI... Ülke gündeminde yer alan zeytinlik alanlarının imara açılacağına yönelik iddialara Ak Parti Aydın milletvekili Mehmet Erdem yaptığı ...

  • Hüseyin Çetinkaya

    ÇİKOLATA…

    14 Haziran 2017 Yazarlar

    Çikolatanın tarihçesine bakıldığında, Avrupa’da ilk defa 1840’ta ingiltere’de yapıldığı, kısa bir süre sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nde geniş ölçüde çikolata yapılmaya başlandığı biliniyor. Sütlü çikolata ise ilk olarak 1876’da İsviçre’de yapılmaya başlandığı, dünyanın en sevilen yiyeceklerinden biri haline geldiği ve tropik kakao ağacının çekirdek denen tohumlarından yapılan çikolataya kimi zaman içine şeker, süt, fındık, fıstık gibi ürünler katılan besin değeri yüksek bir yiyecektir. AYDIN’DA EL YAPIMI “İNCİR ÇİKOLATA” ÜRETİ...

  • Abdülkadir Güler

    KARDEŞÇE RAMAZAN’I YAŞAMAK

    14 Haziran 2017 Yazarlar

    Yaşayışımızda, kültürümüzde ve dini inançlarımızda Ramazan’ın ayrı bir yeri ve önemi vardır. Halk arasında 11 ayın Sultanı diyorlar. Bu kutlu ayda oruç tutanlara ne mutlu. Hasta olanlar, doğum yapan kadınlar ve aklı beliğ (olumlu) olmayanlar oruçtan muaftırlar. Oruç konusunda büyük yaratıcı Yüce Mevla’m bir sözünde şöyle der: "Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden Ramazan ayını idrak edenler oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tu...

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı ağrı bilim boyun cenaze darp esrar eğitim-iş eğlenceli fizik akademisi günlük ev haluk alıcık iskender yönden kaza kene kkka kırım kongo kanamalı ateşi mehmet avcu merkez camii metin akyol neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat omur polis salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz tamer bacaksız teog toplum destekli polis uyuşturucu uzay akademisi vergi yangın yaşar pektaşoğlu yener bozkurt çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE