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Hüseyin Çetinkaya
15 Haziran 2017
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ZEYTİNDE KURUMA…


Hüseyin Çetinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

Türkiye de zeytin üretimi Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yoğun olarak yapıldığı bilinmektedir.
Ege Bölgesinde, zeytin yetişen iller arasında yer alan Aydın ilimizde zeytin üretimi, bir önceki yılın verilerine göre 297 Bin 240 ton ürün elde edildiği, bunun da yaklaşık Yüzde 80’i yağlık, Yüzde 20’si de sofralık zeytin olarak işlenmektedir.
ZEYTİNLİKLERİN İMARA AÇILACAĞI İDDİALARI…
Ülke gündeminde yer alan zeytinlik alanlarının imara açılacağına yönelik iddialara Ak Parti Aydın milletvekili Mehmet Erdem yaptığı yazılı açıklama ile konuya açıklık getirdi.
Aydın’da zeytinlik alanları istatistik verilere göre 2002’de 1 milyon 479 bin 580 dekar iken 2016’da 1 milyon 552 bin 722 dekara çıktığını, toplam zeytin ağacı sayısı 2002’de 21 milyon 781 bin 824 adet iken 2016’da 24 milyon 978 bin 856 adete çıktığını anımsatan Erdem, zeytinciliğin gelişmesinde en büyük atılımın AK Parti hükümetleri döneminde yapıldığını belirtti.
Zeytin üretiminin artırılması, zeytin üreticilerin sorunlarının çözümü ve destekelerin artırılmasında takipçi olacaklarını ifade eden Erdem, Aydın’da 2007-2016 yılları arasında 5 milyon 27 bin 425 adet zeytin fidanı üretildiğini kaydetti.
BÖLGEDE ZEYTİN AĞAÇLARI KURUYOR
Bölgede zeytin ağaçlarını tehdit eden “Verticillium” solgunluğu olarak bilinen ve zeytin ağaçlarında kısmi dal kurumasına neden olduğu ve bulaştığı ağaçları zamanla kuruttuğu belirtildi.
Aydınlı çiftçi İsmail Kaplan, bölgede etkili olan zeytin dal kurumalarının son zamanlarda arttığını belirterek, bölgede dikimi gerçekleştirilen İspanya’nın sofralık olarak bilinen ünlü ‘‘Manzanilla” cinsi zeytinlerde daha çok görüldüğünü belirtti.
Aydın Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mahmut Nedim Barış da, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyıları tarım arazilerinde dikili zeytin ağacı popülasyonunun yüksek olduğunu belirterek, dünyada ve ülkemizde zeytin ağaçlarını tehdit eden ve Aydın yöresinde dikimi gerçekleştirilen her 100 zeytin ağacından yaklaşık 4’ünün “Verticillium” solgunluğu olarak bilinen ve zeytin ağaçlarında kısmi dal kurumasına neden olan hastalık olduğunu, ancak hastalığa karşı henüz bir çare bulunamadığını ifade etti.

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Zeytin ağaçlarının sağlıklı yetiştirilmesi, hastalık ve zararlılara karşı mücadele yapılması yönünde çağrıda bulunan Barış, yetkililerin zeytin kurumalarına karşı duyarlı olmalarını istedi.
Dünya zeytin üretici ülkeleri arasında; ağaç varlığı açısından Türkiye 4’ncü, alan açısından da 6’ncı sırada yer alırken, ilimizde ekonomik değeri yüksek olan zeytin varlığının korunması ve muhafaza edilmesi dileğiyle…

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