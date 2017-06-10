Zeytin KatliamÄ±na Dur Deyin

AKP’nin zeytinliklerle ilgili yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± komisyona geri Ã§ekmesi, sakÄ±n zeytin sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ ve Ã¼reticilerimizi rehavete sokmasÄ±n.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ malumunuz, tasarÄ± birkaÃ§ gÃ¼n sonra tekrar gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmeye baÅŸlanacak.

EÄŸer o gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin Ã¶ncesinde ve gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sÄ±rasÄ±nda, zeytin sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n tÃ¼m temsilcileri, geÃ§imini zeytinden saÄŸlayan tÃ¼m kesimler ve kutsal zeytin aÄŸacÄ±nÄ± seven tÃ¼m insanlar, seslerini gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde duyurmazlarsa, emin olun kaÅŸla gÃ¶z arasÄ±nda o maddelerin geÃ§mesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ dolambaÃ§lÄ± yÃ¶ntem denenecektir.

Ã–te yandan, AKP AydÄ±n milletvekillerinin de AydÄ±nlÄ± seÃ§menlerin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±pÂ yasa tasarÄ±sÄ± konusundaki dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini aÃ§Ä±k ve net ÅŸekilde sÃ¶ylemeleri gerekir.

Ã‡Ã¼nkÃ¼, yalnÄ±zca bugÃ¼nÃ¼n zeytin Ã¼reticilerinin deÄŸil, yÃ¼zlerce yÄ±l sonrasÄ±nda bile onlarÄ±n torunlarÄ±nÄ±n, torunlarÄ±nÄ±n da torunlarÄ±nÄ±n rÄ±zkÄ±nÄ± ve en bÃ¼yÃ¼k geÃ§im kaynaklarÄ±nÄ±, en bÃ¼yÃ¼k hayat gÃ¼vencelerini, en bÃ¼yÃ¼k servetlerini saÄŸlayacak olan zeytin aÄŸaÃ§larÄ±nÄ± kesmek anlamÄ±na gelen bu yasa tasarÄ±sÄ± konusunda, kendilerini seÃ§en yÃ¼zbinlerce AydÄ±nlÄ±ya karÅŸÄ± sorumludurlar.

Zira, “DaÄŸlarÄ±ndan yaÄŸ, ovalarÄ±ndan bal akan” deyimindeki yaÄŸ, herhalde motor yaÄŸÄ± deÄŸildir!

AKP AydÄ±n milletvekilleri, TÃ¼rkiye’nin en bÃ¼yÃ¼k zeytin, zeytinyaÄŸÄ± ve yan Ã¼rÃ¼nlerini Ã¼reten iller arasÄ±nda yer alan AydÄ±n ilinin iktidar milletvekilleri olmanÄ±n sorumluluÄŸunu taÅŸÄ±maktadÄ±rlar.

AynÄ± hafta iÃ§inde, hem AydÄ±n’Ä±n daÄŸlarÄ±ndaki zeytin aÄŸaÃ§larÄ±, hem de ovalarÄ±ndaki incir aÄŸaÃ§larÄ± hakkÄ±nda ne yazÄ±k ki peÅŸpeÅŸe olumsuz kararlar alÄ±nmasÄ±nÄ±n Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ ve hayalkÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±k.

Bu gidiÅŸatÄ±n en kÄ±sa sÃ¼rede telafi edilmesi, AydÄ±n halkÄ±nÄ±n maÄŸdur edilmemesi gerekir.

Ama asÄ±l Ã¼zÃ¼cÃ¼ olan, hammaddesi zeytin olan tesisleri iktidarÄ±n gÃ¶zardÄ± etmesidir.

BaÅŸbakan SayÄ±n Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n “Zeytin mi daha Ã¶nemli, tesis mi?” sÃ¶zÃ¼nÃ¼ duyduÄŸumda, kulaklarÄ±ma inanamadÄ±m.

Zeytin aÄŸacÄ± demek, hem yurtdÄ±ÅŸÄ±na ihracat yapan, hem de iÃ§ piyasaya Ã¼retim yapan, milyonlarca insanÄ±mÄ±zÄ±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± binlerce zeytin fabrikasÄ± demek. O fabrikalar tesis deÄŸil mi?

Zeytin aÄŸacÄ± demek, Ã§oÄŸu ihracat yapan zeytinyaÄŸÄ± fabrikalarÄ± demek. O zeytinyaÄŸÄ± fabrikalarÄ± tesis deÄŸil mi?

Zeytin aÄŸacÄ± demek, sabun fabrikalarÄ± demek. Sabun fabrikalarÄ± tesis deÄŸil mi?

Zeytin aÄŸacÄ± demek, pirina fabrikalarÄ± demek. Pirina fabrikalarÄ± tesis deÄŸil mi?

Bu liste daha uzar gider.

DÃ¼nyada zeytinden daha mÃ¼tevazi, daha az bakÄ±m ve emek isteyen, daha masrafsÄ±z, daha doÄŸal hiÃ§bir tarÄ±m Ã¼rÃ¼nÃ¼ var mÄ±dÄ±r?

Maliyeti, emeÄŸi en dÃ¼ÅŸÃ¼k, ama Ã¼rÃ¼nÃ¼ en deÄŸerli, en Ã§eÅŸitli aÄŸaÃ§tÄ±r zeytin aÄŸacÄ±.

Adeta altÄ±n yumurlayan tavuktur. Hem de yÃ¼zlerce yÄ±l boyunca.

Nesiller boyunca altÄ±n yumurtlayan milyonlarca aÄŸacÄ± yokolmanÄ±n eÅŸiÄŸine getirmek de, yalnÄ±zca ÅŸimdiki zihniyetin yapabileceÄŸi tÃ¼rden bir hatadÄ±r.

Ama bu hata, kasÄ±tsÄ±z bir hata mÄ±dÄ±r? SiyasetÃ§iler bu gerÃ§ekleri bilmiyor mu? SeÃ§menlerimizin asÄ±l sormalarÄ± gereken soru budur.

Bu hatadan bir an Ã¶nce dÃ¶nÃ¼lmesi iÃ§in, her yurttaÅŸÄ±mÄ±za gÃ¶rev dÃ¼ÅŸÃ¼yor.

TÃ¼rk ekonomisinin en bÃ¼yÃ¼k dÃ¶viz, ihracat ve gelir kaynaklarÄ±ndan olan, halkÄ±mÄ±zÄ±n en bÃ¼yÃ¼k geÃ§im kaynaklarÄ± arasÄ±nda yer zeytin aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n katliamÄ±na zemin hazÄ±rlayacak tek bir yasa maddesi bile, TÃ¼rk ekonomisinin bugÃ¼nÃ¼ne ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarÄ±na bÃ¼yÃ¼k bir darbe vuracaktÄ±r.

Bu vahim yanlÄ±ÅŸtan dÃ¶nÃ¼lmesi iÃ§in hepimiz elimizden geleni yapmalÄ±yÄ±z.