ZEYTÄ°N Ä°ÅžLETMELERÄ°â€™NDE KARASUâ€¦

Ãœlkemizde dane zeytinin zeytinyaÄŸÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi esnasÄ±nda aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kan atÄ±klardan birisi karasu ve diÄŸeri de pirinadÄ±r.

Zeytinin, sÄ±kÄ±ldÄ±ktan sonra yaÄŸ bakÄ±mÄ±ndan zenginliÄŸini yitirmeyen pirina, zeytinyaÄŸÄ± fabrikalarÄ±nÄ±n bir artÄ±ÄŸÄ± olup, kÃ¼kÃ¼rt iÃ§ermeyen alternatif yakÄ±tlar olarak deÄŸerlendirilirken, diÄŸer atÄ±k madde olan karasu, geÃ§miÅŸten bu yana doÄŸaya doÄŸrudan deÅŸarj edilmekle birlikte son yÄ±llarda bu deÅŸarjÄ±n Ã§eÅŸitli nedenlerle artmasÄ± Ã§evre kirliliÄŸi anlamÄ±nda sorun teÅŸkil etmektedir.

HiÃ§bir iÅŸlem yapÄ±lmadan Ã§evreye deÅŸarj edilen karasu, iÃ§erisinde barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± yÃ¼ksek organik kirlilik sebebiyle ciddi anlamda Ã§evresel bir tehdit oluÅŸturmaktadÄ±r.

Zeytin Ã¼retiminin yoÄŸun olarak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± AydÄ±n ilimizde zeytinyaÄŸÄ± iÅŸletmeleri de, Ã§evresel anlamda tehdit yaratan bir konumda olmasÄ± nedeniyle devlet Ã§evreye daha faydalÄ± olduÄŸu sistem deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in zeytinyaÄŸÄ± iÅŸletmecilerine yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygularken, karasu havuzlarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± ve Ã§evresinin tel Ã¶rgÃ¼ iÃ§erisine alÄ±nmasÄ± gibi Ã¶nlemlerin alÄ±nmasÄ± ÅŸartÄ±nÄ± koÅŸmasÄ± Ã§evreci sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nca da destek gÃ¶rÃ¼yor.

AYDINâ€™DA KARASU HAVUZLARINA KAFES TELLER Ã‡EKÄ°LÄ°YOR

AydÄ±nâ€™da dane zeytinin zeytinyaÄŸÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi esnasÄ±nda zeytinyaÄŸÄ± fabrikalarÄ±nda aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kan atÄ±klardan birisi olan karasu havuzlarÄ±na tel Ã§ekilmeye baÅŸlandÄ±.