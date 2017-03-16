ZEYTÄ°N Ä°ÅžLETMELERÄ°â€™NDE KARASUâ€¦

Ãœlkemizde dane zeytinin zeytinyaÄŸÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi esnasÄ±nda aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kan atÄ±klardan birisi karasu ve diÄŸeri de pirinadÄ±r.
Zeytinin, sÄ±kÄ±ldÄ±ktan sonra yaÄŸ bakÄ±mÄ±ndan zenginliÄŸini yitirmeyen pirina, zeytinyaÄŸÄ± fabrikalarÄ±nÄ±n bir artÄ±ÄŸÄ± olup, kÃ¼kÃ¼rt iÃ§ermeyen alternatif yakÄ±tlar olarak deÄŸerlendirilirken, diÄŸer atÄ±k madde olan karasu, geÃ§miÅŸten bu yana doÄŸaya doÄŸrudan deÅŸarj edilmekle birlikte son yÄ±llarda bu deÅŸarjÄ±n Ã§eÅŸitli nedenlerle artmasÄ± Ã§evre kirliliÄŸi anlamÄ±nda sorun teÅŸkil etmektedir.
HiÃ§bir iÅŸlem yapÄ±lmadan Ã§evreye deÅŸarj edilen karasu, iÃ§erisinde barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± yÃ¼ksek organik kirlilik sebebiyle ciddi anlamda Ã§evresel bir tehdit oluÅŸturmaktadÄ±r.
Zeytin Ã¼retiminin yoÄŸun olarak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± AydÄ±n ilimizde zeytinyaÄŸÄ± iÅŸletmeleri de, Ã§evresel anlamda tehdit yaratan bir konumda olmasÄ± nedeniyle devlet Ã§evreye daha faydalÄ± olduÄŸu sistem deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in zeytinyaÄŸÄ± iÅŸletmecilerine yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygularken, karasu havuzlarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± ve Ã§evresinin tel Ã¶rgÃ¼ iÃ§erisine alÄ±nmasÄ± gibi Ã¶nlemlerin alÄ±nmasÄ± ÅŸartÄ±nÄ± koÅŸmasÄ± Ã§evreci sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nca da destek gÃ¶rÃ¼yor.
AYDINâ€™DA KARASU HAVUZLARINA KAFES TELLER Ã‡EKÄ°LÄ°YOR
AydÄ±nâ€™da dane zeytinin zeytinyaÄŸÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi esnasÄ±nda zeytinyaÄŸÄ± fabrikalarÄ±nda aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kan atÄ±klardan birisi olan karasu havuzlarÄ±na tel Ã§ekilmeye baÅŸlandÄ±.
Efeler Ziraat OdasÄ± BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet KendirlioÄŸlu, zeytinyaÄŸÄ± fabrikalarÄ±n dane zeytini iÅŸlemesi esnasÄ±nda aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kan karasu, Ã§evreye verdiÄŸi zarardan dolayÄ± sektÃ¶rÃ¼n yÃ¼ksek miktarda Ã§evre cezalarÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirti.
AydÄ±n’da zeytin aÄŸacÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n fazla olmasÄ±na paralel olarak zeytin ve zeytinyaÄŸÄ± Ã¼retiminde Ege bÃ¶lgesinde ilk sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden KendirlioÄŸlu, AydÄ±n’da KasÄ±m ayÄ±nÄ±n ortalarÄ±nda baÅŸlayan zeytin hasat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n Åžubat ayÄ±nÄ±n sonlarÄ±na kadar devam ettiÄŸini, il genelinde 151 bin 936 hektar zeytinlik alanÄ± ve yaklaÅŸÄ±k 24 bin ailenin zeytin Ã¼retimi ile uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Verilere gÃ¶re AydÄ±n’da 156 adet zeytinyaÄŸÄ± sÄ±kÄ±m tesisi, 44 adet dolum tesisi, 62 adet de sofralÄ±k zeytin tesisinin olduÄŸunu kaydeden KendirlioÄŸlu, Ege BÃ¶lgesi’nde toplam aÄŸaÃ§ varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼zde 20’si ve toplam zeytin Ã¼retiminin de yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 25’inin AydÄ±n ilinden saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Zeytinin, bÃ¶lgenin Ã¶nemli Ã¼rÃ¼nleri arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KendirlioÄŸlu, ‘Ã‡iftÃ§ilerimiz bu Ã¼rÃ¼nden gelir elde ettiÄŸine gÃ¶re bunun da bir iÅŸletme fabrikasÄ± olacaktÄ±r. Ã‡evreyi kirletiyor diye ya da sorunlar yaÅŸatÄ±yor diye fabrikalarÄ± kapatmak mÃ¼mkÃ¼n olmayacaÄŸÄ±na gÃ¶re bu fabrikalar Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edecek. Ancak bu ÅŸu anlama gelmemelidir. ZeytinyaÄŸÄ± FabrikalarÄ± kurallara uymadan istediÄŸini yapan, istediÄŸi ÅŸekilde karasuyu salan anlayÄ±ÅŸla hareket etmemelidir. Bu hususlarda gerek GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± gerek Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n almÄ±ÅŸ olduklarÄ± kararlar vardÄ±r. Bu kararlara zeytinyaÄŸÄ± fabrikalarÄ± uyduÄŸu sÃ¼rece her hangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± zannetmiyorum. Zeytin karasuyu bana gÃ¶re teknik anlamda iÅŸlemlere tabi tutularak iÅŸlenebilir ve deÄŸerlendirilebilir. Bu hususta dÃ¼nya ne yapÄ±yorsa teknik anlamda biz de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± bu yÃ¶nde yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmalÄ±yÄ±z. Zeytin zaten bir meyvedir. Bu kesinlikle kimyasal atÄ±k deÄŸildir. Kokusu dÄ±ÅŸÄ±nda tabiata anormal bir zarar vereceÄŸini sanmÄ±yorum. AydÄ±n il genelinde zeytinyaÄŸÄ± fabrikalarÄ± sÄ±kÄ±m tesislerinin Ã§evresinde oluÅŸan zeytin karasuyu beton havuzlara alÄ±narak tel kafeslerle muhafaza altÄ±na alÄ±nmalarÄ± Ã§evre gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir geliÅŸmedir’
diye konuÅŸtu.
AydÄ±nâ€™da her ferdin ortak deÄŸerlerinden biri olan Ã§evrenin korunmasÄ± dileÄŸiyle…