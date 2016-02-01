Zafer BayramÄ±’nÄ±zÄ± KutlarÄ±m

Son Dakika
YarÄ±n 30 AÄŸustos Zafer BayramÄ±.
Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk’Ã¼n baÅŸkomutan sÄ±fatÄ±yla 26 AÄŸustos’un ÅŸafaÄŸÄ±nda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± BÃ¼yÃ¼k Taarruz’un ardÄ±ndan, dÃ¼ÅŸmanÄ±n tam bir bozguna uÄŸradÄ±ÄŸÄ±, Anadolu’nun dÃ¼ÅŸman iÅŸgalinden kurtuluÅŸunun baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ± mÃ¼jdeleyen o BÃ¼yÃ¼k Zafer’in 95’inci yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼.
BaÅŸta o bÃ¼yÃ¼k muzaffer BaÅŸkomutan Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ve silah arkadaÅŸlarÄ± olmak Ã¼zere, bize bu zaferi ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± kazandÄ±ran, vatanÄ±mÄ±zÄ± iÅŸgalden kurtaran tÃ¼m ÅŸehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anÄ±yor, hepinizin 30 AÄŸustos Zafer BayramÄ±’nÄ± kutluyorum.
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