Zafer BayramÄ±’nÄ±zÄ± KutlarÄ±m

30 AÄŸustos 2017 Yazarlar

Bir 30 AÄŸustos daha geldi Ã§attÄ±. BaÅŸkomutan AtatÃ¼rk'Ã¼n eÅŸsiz dehasÄ± ve TÃ¼rk ordusunun eÅŸsiz kahramanlÄ±ÄŸÄ±yla kazanÄ±lan, YÃ¼ce TÃ¼rk milletinin bÃ¼yÃ¼k gururu olan BÃ¼yÃ¼k Zafer'in 95'inci yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ hepimize kutlu olsun. Bir gÃ¼n sonra da Kurban BayramÄ± Arefesi. Yani yarÄ±m gÃ¼n resmi tatil. GerÃ§i memurlar gÃ¼nler Ã¶ncesinden tatile baÅŸladÄ±lar bile. Tabii ki bizim iÃ§in memurlar gibi 8-9 gÃ¼n tatil yapmak hayal. 30 AÄŸustos'ta da Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z, arefe gÃ¼nÃ¼ de... TÄ±pkÄ± esnaflar gibi, tÄ±pkÄ± iÅŸÃ§iler gibi, tÄ±pkÄ± Ã¶zel sektÃ¶r Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± gibi, Ã¶yle 8-9 g...