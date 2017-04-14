YORUMA AÇIK OLMA…

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94 YILLIK PARANTEZİ KAPATMAK…

Referandum çalışmaları kapsamında 13 Nisan Perşembe günü saat 18.00’de Aydın’da bir konuşma yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan adayı Meral Akşener, ‘94 Yıllık parantezi biz kurduk kapattırmayacağız’ ifadesine yer verdi.

Aydın Şükran Güngör Tiyatro Salonu önünde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alanda vatandaşlara hitap eden Akşener, 16 Nisan’da herkesi sandığa davet etti. Akşener, 18 maddeyle ilgili vatandaşlara uyarıda bulunarak, 16 Nisan Pazar günü akşam saat 21:00’de sandıktan ‘Hayır’ çıkmasının ardından ‘Kandırılma’ hikayelerinin uydurulmaya başlanacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında ‘kim kimi kandırdı’ kavgası çıkacağını ifade etti.

Bu seçimin, liderlerin oylandığı bir seçim olmadığını belirten Akşener, bu seçimin, Türkiye’nin toprağının ve geleceğinin oylandığı, 94 yıllık parantezin kapanıp kapanmayacağının oylandığı bir seçim olduğunu söyledi.

Akşener, “Pazar günü yapılacak olan referandumda Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ampulünün üzerine basmayacaksınız, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 6 okunun üzerine basmayacaksınız, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 3 hilalinin üzerine mühür basmayacaksanız. Oraya oy vermeyeceksiniz. 16 Nisan Pazar günü Cumhuriyetin değerlerinin 94 yıllık parantezini kapatıyoruz diyenlerin ve bu parantezi kapatmak isteyenlerin dediğini mi yapacaksınız, ama İstiklal Savaşı’nın en önemli şehri, kurtulan şehir değil kurtaran şehir Aydın’ın çok değerli hanımları, beyefendileri ve gözümüzün nuru gençleri sandığı gidip diyeceksiniz ki ‘Bu 94 yıllık parantezi biz kurduk. Kapattırmıyoruz.’ onun için ‘hayır’ diyeceğiz” diye konuştu.

Türkiye 18 maddelik bir anayasa değişikliği ile yeniden sandığa gidiyor. Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme veya gizli ya da imgesel olan bir şeyden anlam çıkarma gibi de değerlendirilebilir.Referandum çalışmaları kapsamında 13 Nisan Perşembe günü saat 18.00’de Aydın’da bir konuşma yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan adayı Meral Akşener,ifadesine yer verdi.Aydın Şükran Güngör Tiyatro Salonu önünde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alanda vatandaşlara hitap eden Akşener, 16 Nisan’da herkesi sandığa davet etti. Akşener, 18 maddeyle ilgili vatandaşlara uyarıda bulunarak, 16 Nisan Pazar günü akşam saat 21:00’de sandıktançıkmasının ardındanhikayelerinin uydurulmaya başlanacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındakavgası çıkacağını ifade etti.Bu seçimin, liderlerin oylandığı bir seçim olmadığını belirten Akşener, bu seçimin, Türkiye’nin toprağının ve geleceğinin oylandığı, 94 yıllık parantezin kapanıp kapanmayacağının oylandığı bir seçim olduğunu söyledi.Akşener,diye konuştu.Türkiye 18 maddelik bir anayasa değişikliği ile yeniden sandığa gidiyor.

Bakıldığında bu değişiklik 1982 Anayasası üzerinde yapılan önceki değişikliklerden çok daha kapsamlı bir içeriğe sahip.

Cumhurbaşkanlığı sistemi öngören anayasa değişikliği Meclis’te 339 oyla kabul edildi.

Yeni sistem, halkın oyuna sunulacak.

16 Nisan Pazar günü yapılacak olan referandumun halkımızın hür iradesini yansıması dileğiyle…

(Hüseyin Çetinkaya – Makale)