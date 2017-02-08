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Işık Cansuyu
08 Şubat 2017
Yazarlar

YETMEZ…


Işık Cansuyu
isikcansuyu@mucadele.com.tr

Acıya söz YETMEZ
Gün nedir, yıl nedir
Acı bir kara deliktir
Yutar tüm zamanları…
Kuyuya atılan taş
Acıtır mı kuyuyu?
İlk acındır oluşturan
Bu sonsuz yok oluşu
Sonrasında hepsi boş
Her acı hafif kalır…
Yetinmek denilen şey, YETMEZ
Sevincin bir yanı hüzündür artık
Gün de birdir, gece de
An bir karadelikte…
Sözcükler YETMEZ
Çığlıklar YETMEZ
Umut YETMEZ
Tükenişidir bu canın
Ne yaparsan yap acın evreni yutan bir karadeliktir …

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