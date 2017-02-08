07 Şubat 2017 Yazarlar

Sen hiç kanat çırptın mı rüzgara karşı? Hiç yüksekten baktın mı başın dönmeden? Yağmurlar vururken bedenine Okyanuslar aştın mı?… Sen, kışın, dışarıda yattın mı hiç? Soğuk dondururken tüm nefesini Nefesini içine attın mı?… Dallarına kondun mu bir koca çınarın, Tepesinden tüm ovayı seyre daldın mı?… Tohumları toplayıp, tohumlara ekleyip Dünyayı canlandırdın mı?… Ben bir KUŞ’um bu alemde İzime iz gerek Düşüme düş Kanadıma rüzgar gerek Kuşa kafes değil Bin ömür uçacak nefes gerek…...