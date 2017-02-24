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Hüseyin Çetinkaya
24 Şubat 2017
Yazarlar

YEREL TOHUMLAR…


Hüseyin Çetinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

Yerli tohumları, bulundukları iklime, toprağa ve o bölgenin coğrafyasına binlerce yıl uyum sağlamış susuzluk, tuzluluk, hastalıklar, böcekler ve iklim değişiklikleri gibi ortamlarına dayanıklı tohumlar olarak biliyoruz.

Sertifikalı tohumlar ise, tescil edilmiş çeşitlerden elde edilen, Tarla ve Laboratuar kontrolleri neticesinde genetik, fiziksel ve biyolojik değerlerinin standartlara uygunluğu belirlenmiş, ambalajlanmış ve etiketlenmiş belgeli tohumluklara denilmektedir.
Bu işlemden geçmemiş tohumluklara da vasıfsız tohumlar denmektedir.
Sertifikalı tohumluk tescilli bir çeşide ait olduğundan genetik potansiyeli yüksektir.
Bu sayede gübre, su ve ilaç gibi girdilerden daha etkin olarak yararlandıklarından üretim maliyetlerini düşük tutarak ekonomik üretim imkânı sağlıyor.
‘Milli Tarım Projesi’ kapsamında bakanlık “2018 yılından itibaren tüm tohumların sertifikalı hale getirilmesine ilişkin düzenlemeyi” getirerek, 2018’den itibaren şirketlerin denetiminde üretilip satılan tohumlar çiftçiler için zorunlu hale getiriliyor.
Sertifikalı tohum kullanmayan çiftçilerin desteklerden yararlandırılmayacağı kaydedildi.
Bazı kesimler, şirketlerin tek tip tohumlarıyla çeşitliliğin azalmasının, tarımda hastalık ve zararlıların artması, tarım ilaçlarının daha çok kullanılması anlamına geleceği endişesini taşırken, biyolojik çeşitliliğe sahip çıkmanın hem insan hem de çevre açısından büyük önem taşıdığı, köylünün ve çiftçinin yeni tohumlar üretme, çeşitliliği geliştirme imkanlarını önlemek yerine teşvik edilmesi gerektiği tezi savunuluyor.
AYDINLI ÜRETİCİ ‘AYŞE TEYZE TOHUMLARI’NDAN FİDE ÜRETİYOR
Aydın’ın Efeler ilçesinde fide üreticisi Gülseren Dündar, değiştirmeden 30 yıldır yerli tohumdan fide ürettiğini belirterek, anne ve babasından gördüğü usullerle fide yetiştirmeye çalıştığını ifade etti.
Çiftçilik yaparak geçimlerini sağladıklarını kaydeden Gülseren Dündar, “Annem ve babam çiftçiydi. Onlardan gördüğüm usullerle 30 yıldır fide yetiştirip satıyorum. Sadece yeni çeşitler domates ile salatalıklarda hibrit tohumu tüplerde ekimini gerçekleştirerek yetiştiriyorum. Bunun dışındaki bütün sebzelerde yerli domates, salatalık, biber, patlıcan, marul, acur vb. genetiği değişmemiş yerli tohumları ekiyoruz. Eskiden beri sürekli yetiştirdiğimiz cinsleri en iyilerinden tohumluk bırakıyoruz. İyice olgunlaştıktan sonra tohumlarını alıp serin bir yerde muhafaza ediyoruz. Fide dikim mevsimi öncesi tohumları ekerek fide üretiyoruz” dedi.
Eşi ile birlikte çalıştıklarını belirten Mehmet Dündar da, 71 yaşında olmalarına rağmen halen çiftçilik yaptıklarını, fide üretmede dikkat edilmesi gereken hususları dile getirerek, fide üretmekten zevk duyduklarını söyledi.
AYDIN’DA YERLİ ÜRETİCİLERE YETERİNCE SAHİP ÇIKLIYOR MU?
Gelişen teknolojiye bağlı olarak yılın 12 ayı örtü altı sebze üretimi yapılırken, mevsiminde yetişmeyen nadide sebze ve meyve türleri de yurtdışından ithal edilmek suretiyle semt pazarlarımızın tezgâhlarında yer alırken, yerli üreticilere ne derece sahip çıkılabiliyor?
Parmakla sayılacak kadar sayıları az olan, doğal şartlarda üreticilik yapan ve halen Ayşe teyze tohumlarını kullanarak bir kültürün yok oluşuna seyirci kalmayan üreticilerimizin artması dileğiyle…

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