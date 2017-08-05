Yem, tarım işletmelerinde yetiştirilen hayvanların kendilerinden beklenen ürünü verebilmek için tüketmek zorunda oldukları tüm besin maddeleri olarak adlandırıldığı gibi ağız yoluyla tüketilebilen ve hayvanlara belirli sınırlarda verildiğinde zararlı etki yapmayan organik ve anorganik maddeler olarak da değerlendirilebilir.

AYDIN’DA KANATLI HAYVAN YEM HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Aydın’ın Efeler ilçesinde buğday hasadının ardından kanatlı hayvanlar için kırma yem hazırlıkları sürüyor.

Efeler Ramazan Paşa mahallesi hasırcılar çarşısında yem tasnifleme işlerinin devam ettiğini belirten üretici Yunus Evcimen, “Özellikle kanatlı havanlar için hazırlanan çeşitli yemlerimiz var Tasnifleme işlerimiz devam ediyor. Arpa, buğday ve mısır danelerinden elde edilen kanatlı hayvanın büyüklüğü ve küçüklüğüne göre özel hazırlanmış kırma yem türlerimiz de mevcuttur. Kırma yemler 1 – 1.5 TL arasında fiyatlarda satışları gerçekleşirken haşlanmış buğday hedik ve aşürelikler ise 2.5 – 3 TL’den satışı yapılmaktadır” dedi.

Çiftçi İsmail Taş ise yemliklerin hazırlanmasının meşakatli olduğunu fiyatların düşük olması nedeniyle onca harcanan emeği yeterince kurtarmadığını ifade etti.

Tüm üreticilerimizin ürünü bol ve bereketli olması dileğiyle…