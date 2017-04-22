Yaşasın 23 Nisan

Bugün herşeye rağmen, ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Aydın’da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı rengarenk görüntülerle kutlandı.

Üstelik Aydın’da yağışlı ve kıştan kalka bir gün olmasına rağmen, Efeler genelinde, Atatürk Kent Meydanı’nda pek çok etkinlik yapıldı, çocuklarımız bu etkinliklere neşe içinde katıldılar.

İster istemez, aklıma geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız 23 Nisan’ları yasaklama girişimleri geldi.

Sahi, ne oldu o yasaklara?

Her bayramda, bir başka bahane ile törenler ve kutlamalar iptal ediliyordu.

Önce stadyumlardaki gösteriler kaldırılmıştı.

Sonra da diğer etkinlikler birer ikişer rafa kaldırılmaya çalışılmıştı.

Adeta, bayram kutlamak topluma suç olarak algılatılır hale gelmişti.

İnsanlarımız çocuklarıyla birlikte bayram kutlamaya çekinir olmuştu.

Ama işte bakın, bugün 23 Nisan yine coşku ile, yine rengarenk görüntülerle kutlanmaya başladı.

Çocuklarımızın yüzleri bayramlarda yine gülmeye başladı.

Bizden başka, dünyada hangi ülkenin çocuklarına bayram hediye edilmiştir?

Ne mutlu çocuklarımıza, özgürce kutlayabilecekleri, çocukluklarını yaşayabilecekleri bir bayramları var.

Dünyada eşi ve benzeri olmayan, hem bizim için, hem de çocuklarımız için bir gurur kaynağı olan bu benzersiz çocuk bayramımızı, yasaklatmak bir yana, bu bayramımıza milletçe sahip çıkmalı, eskisi gibi dünya çapında eşsiz bir çocuk şenliği olması için var gücümüzle çalışmalıyız bence.

Yaşasın 23 Nisan…