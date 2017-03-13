YAŞAMA SEVİNCİ

13 Mart 2017 Yazarlar

Şartlar ne olursa olsun... Ülkemizde işler ne kadar kötüye giderse gitsin... Hergün yaşadığımız olaylar ne kadar iç karartıcı olursa olsun... Sıkıntılarımız, ekonomik sorunlarımız ne kadar dayanılmaz hale gelirse gelsin... Yaşama sevincimizi yitirmemeliyiz... Çünkü yaşama sevinci bizi ayakta tutan en büyük güç. Onu da yitirince... Bütün bu sorunlarla başedebilmemizin hiçbir yolu kalmaz... Derdi veren Allah, dermanını da verir... Yeter ki yaşama sevincimizi, inancımızı yitirmeyelim, mücadele edelim......