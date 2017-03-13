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Güner Dokuyucu
13 Mart 2017
Yazarlar

YAŞAMA SEVİNCİ


Güner Dokuyucu
gunerdokuyucu@mucadele.com.tr

Şartlar ne olursa olsun…

Ülkemizde işler ne kadar kötüye giderse gitsin…

Hergün yaşadığımız olaylar ne kadar iç karartıcı olursa olsun…

Sıkıntılarımız, ekonomik sorunlarımız ne kadar dayanılmaz hale gelirse gelsin…

Yaşama sevincimizi yitirmemeliyiz…

Çünkü yaşama sevinci bizi ayakta tutan en büyük güç.

Onu da yitirince…

Bütün bu sorunlarla başedebilmemizin hiçbir yolu kalmaz…

Derdi veren Allah, dermanını da verir…

Yeter ki yaşama sevincimizi, inancımızı yitirmeyelim, mücadele edelim…

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