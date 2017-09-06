Son Dakika
Yarın 7 Eylül.
Yani Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü.
Her yıl olduğu gibi yarın da 7 Eylül nedeniyle törenler düzenlenecek.
Ama bu kez 7 Eylül kutlamaları daha kapsamlı hazırlanmış.
Kutlamalar 3 gün sürecekmiş.
Bu iyi birşey.
Önceki yıllarda yalnızca göstermelik törenler yapılır, Aydın’ın 3 yıllık Yunan işgali ve esaretinden kurtulmasının yıldönümü adeta unutturulmaya çalışılırdı.
Oysa 3 yıl boyunca bu şehrin düşman çizmesi altında ezildiğini, 3 yıl boyunca esaretin acısını çektiğini, 3 yıl boyunca zulüm gördüğünü hiç unutmamalı, hep hatırlamalı ve çocuklarımıza da öğretmeliyiz.YAZARIN TÜM YAZILARI
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