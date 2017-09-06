Yarın 7 Eylül.

06 Eylül 2017 Yazarlar

Bugün televizyonda canlı izlediğim görüntülerden büyük acı ve keder duydum... Ama asla umutsuz değilim... Yalnızca, CHP ve Vatan Partisi'nin, Ankara Mimarlar Odası'nı yapayalnız bırakmasına içerledim. AKP'nin de FETÖ mücadelesi ve FETÖ'nün destekçisi ABD konusunda nasıl samimiyetsiz, nasıl güvenilmez olduğunu bir kez daha apaçık gördüm. Anlatayım... FETÖ'yü yaratan, bugüne kadar hem maddi olarak, hem de kendi istihbarat teşkilatıyla her türlü desteği veren ABD, değil mi? Bu da yetmezmiş gibi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardınd...