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Güner Dokuyucu
06 Eylül 2017
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Yarın 7 Eylül


Güner Dokuyucu
gunerdokuyucu@mucadele.com.tr

Yarın 7 Eylül.

Yani Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü.

Her yıl olduğu gibi yarın da 7 Eylül nedeniyle törenler düzenlenecek.

Ama bu kez 7 Eylül kutlamaları daha kapsamlı hazırlanmış.

Kutlamalar 3 gün sürecekmiş.

Bu iyi birşey.

Önceki yıllarda yalnızca göstermelik törenler yapılır, Aydın’ın 3 yıllık Yunan işgali ve esaretinden kurtulmasının yıldönümü adeta unutturulmaya çalışılırdı.

Oysa 3 yıl boyunca bu şehrin düşman çizmesi altında ezildiğini, 3 yıl boyunca esaretin acısını çektiğini, 3 yıl boyunca zulüm gördüğünü hiç unutmamalı, hep hatırlamalı ve çocuklarımıza da öğretmeliyiz.

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