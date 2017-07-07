Yanan Ormanlara Çok Üzülüyorum

Tam havalar ısındı yaz geldi derken, yine orman yangınları başladı.

Bunca yıldır her yaz aynı yangın felaketlerini aynı bölgelerde tekrar tekrar yaşadığımız halde, bu yangın felaketlerinin önüne bir türlü geçilemiyor olmasına çok üzülüyorum.

Acaba bu yangınları önlemenin daha etkin bir yolu yok mu diye düşünmekten kendimi alamıyorum.

Yine binlerce ağaç, hayvan, bitki, börtü böcek yanıp kavruluyor, feci şekilde can veriyor.

Ege ve Akdeniz’in güzelim doğası cayır cayır yanıyor.

Bu yangınlara, bilim ve teknolojinin nimetlerinden yararlanarak daha çabuk müdahale edilmesinin bir yolu yok mu diye düşünüyorum.

Mesela yangına ilk müdahalede alevleri etkisiz hale getiren bir teknoloji hiç mi yok? Dünyada böyle bir teknoloji geliştiren ülkeler mutlaka vardır diye düşünüyorum.

Ama bu tür çözümler için, yetkililerin bilim ve teknolojiye saygı duyması, değer vermesi lazım. Halkımızın da daha duyarlı olması lazım.

Yoksa bu yangınlar hiç bitmez…