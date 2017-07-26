Ya Halk Sokağa Çıkmasaydı?..

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin karanlık noktalarının çoğu bugün bile açığa çıkmadığı, aydınlatılmadığı için olsa gerek, o melun gecenin üzerinden 1 yıl geçtiği halde bugün bile tartışmaları devam ediyor.

“Kontrollü darbe” deyimini her ne kadar amacını aşan bir ifade olarak görsem de, darbe gecesi yaşananların aydınlatılmasına yönelik girişimlerin ve hukuki süreçlerin kesintiye uğratılması, ister istemez kamuoyunda büyük kuşkulara neden oluyor.

Çünkü bu durum, insanların kafasında kaçınılmaz olarak şu sorunun oluşmasına neden oluyor: “Darbe gecesi neler yaşandığının ortaya çıkmasını, kim, neden istemez?”

Ben, o korkunç gece ve o kanlı darbe girişimi hakkında hiçbir zaman “kontrollü darbe” ve “tiyatro” sözlerini kullanmadım ve bu tür nitelemelerden itinayla kaçınıyorum. Çünkü bu tür nitelemeler, o gece şehit olan insanlarımızın yakınları ve o şehitlerimizin hatırasına büyük değer veren halkımızın büyük kesimi tarafından incitici ifadeler olarak algılanan sözlerdir.

Ayrıca 15 Temmuz gecesi yaşananlar hakkında bilmediklerimiz, bildiklerimizden fazladır.

Elbette bu tür tanımlar yapanlar, geçen 1 yıla rağmen darbe gecesinin hâlâ karanlıkta kalmış kuşku yaratan ayrıntılarına ve darbeden sonra siyasi iradenin kendi hakimiyetini güçlendirmek için yaptıklarına dikkat çekmek için böyle söylüyor olabilirler.

Ama toplum üzerindeki etkisi öyle olmuyor, toplumun önemli bir kesimi öyle algılamıyor…

Oysa ki, bu kuşkulara ve karanlık ilişkiler ağına toplumun dikkatini çekmek istiyorsanız, onları incitmeden bunu pekala yapabilirsiniz.

Mesela, darbenin en kilit ismi olduğu sanılan Adil Öksüz’ün bugün bile sağ mı, ölü mü, Türkiye’de mi, yoksa yurtdışında mı olduğunun açıklanamadığına dikkat çekerek işe başlarsınız.

Başka?

Mesela geçenlerde bir yazı okudum. Türker Ertürk, “İşin İçinde Ali Cengiz Oyunu Var” başlıklı yazısında kendi yaptığı çok önemli bazı araştırmaları kaleme almış.

Mesela böyle de söyleyebilirdiniz: “İşin İçinde Ali Cengiz Oyunu Var.”

Tiyatro demek başka, kontrollü demek başka, iş içinde iş olduğunu söylemek başkadır…

Türker Ertürk, üşenmemiş ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bütün silahlı gücünü hesaplamış. Ortaya ne çıkmış biliyor musunuz?

15 Temmuz darbe girişimine, ordunun yalnızca yüzde 2’sinin katıldığı (iştirak ettiği) ortaya çıkmış!

Peki Türker Ertürk kim? FETÖ’nün düzenlediği Balyoz kumpaslarının mağdurlarından olan ve Deniz Harp Okulu Komutanlığı’ndan onuruyla istifa eden komutanımız. Kısacası, FETÖ’nün terfisini, komutanlığını, subaylığını yaktığı mağdur subaylardan.

Ne diyor Türker Ertürk?

“…15 Temmuz Darbe Girişimi hakkında hazırlanan afişler ise rezaletin ötesindeydi. Çünkü afişlerde darbenin arkasındaki Fethullah Gülen ve cemaati saklanmış ve gösterilmemiş ama Türk Silahlı Kuvvetleri hem itibarsızlaştırılmaya çalışılmış hem de darbenin arkasındaki güçmüş gibi gösterilmiş. Halbuki darbeyi engelleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) idi! Nasıl mı? Oturdum, üşenmedim ve hesapladım; TSK envanterinde bulunan tugayları, taburları, bölükleri, tankları, topları, havanları, uçakları, füze bataryalarını, gemileri, denizaltıları, filoları, radar istasyonlarını alt alta yazdım ve yanlarına 15 Temmuz darbe girişimine katılıp katılmadıklarını belirttim.

Sonuç ne çıktı biliyor musunuz? Sıkı durun! TSK’nın sadece yüzde 2’si darbe girişimine katılmış, bunların hepsi cemaatçi ve yüzde 95’i AKP İktidarı sayesinde terfi ettirilmiş ve bulundukları yerlere gelmişler!..”

Başka neyi araştırmış Türker Ertürk?

“Araştırdım ve gördüm ki; Asya’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Latin Amerika’ya kadar dünyanın hiçbir yerinde başarısız darbe girişimleri kutlanmıyor. Kutlanan, sadece ve sadece başarılı olan darbeler. Bunun tek istisnası,geçtiğimiz 15 Temmuz 2017’de yaşadığımız kutlamalar. Hatta buna, hadlerini de bir hayli aşarak destan dediler…”

Öyle ya, bu ülke, 20 Şubat ve 20-21 Mayıs tarihlerini neden bayram ilan etmemiş? O tarihlerde de Talat Aydemir’in darbe girişimleri bastırılmıştı. Bastırılmış bir darbeyi görkemli törenlerle anmanın mantığı nedir?

Evet, “kontrollü darbe” ve “tiyatro” gibi nitelemeler toplumun bir kesiminden nasıl tepki alıyorsa, şehitlerimizi “Jet uçağına doğru hamle yapan”, yani jet uçağını yakalamaya çalışan insanlar gibi göstermek de bence asıl şehitlerimizin aziz hatıralarını rencide edici nitelemelerdir.

Şehitlerimizi, saatte 500 Km. hızla uçan jet uçaklarını yakalamaya çalışan insanlar gibi gösteren ifadelere vicdanım isyan ediyor! Türk insanı elbette tankı durdurmanın yolunu bulacak kadar zeki ve koca tankı engellemeye çalışacak, gövdesini siper edecek kadar yürekli ve vatanseverdir. Ama havada uçan jet uçağını yakalamaya çalışmaz!

Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, ilkel bir Afrika ülkesi değildir. Türk milleti de asla o ilkel toplumlara benzemez!

Benim vicdanımın isyan ettiği nokta, aziz şehitlerimizin hatırasının işte bu tür siyasi propagandalara alet edilmesinedir.

Bu yüzden, bir başka çok önemli soruyu soruyorum kendi kendime:

Darbeye ordunun yalnızca yüzde 2’sinin katıldığı, geri kalan devasa ordunun darbecileri bastırdığı o gece, halk sokaklara davet edilmeseydi ne olurdu?

Bu sorunun yanıtı, o gece Türk Ordusu’nun darbecilere karşı saat kaçta kontrolü ele aldığı ve halkın saat kaçta sokaklara davet edildiğinde gizlidir.

Mesela, kahraman Şehidimiz Ömer Halisdemir koskoca generali, halk sokaklara davet edilmeden önce mi vurdu, sonra mı?

Kahraman asker, subay ve polislerimiz, darbecilerle çatışmaya, halk sokaklara davet edilmeden önce mi başladılar, sonra mı?

Havaalanlarının pist başları vurulup, darbeci uçakların kalkması ne zaman engellendi? Halkımız sokaklara davet edilmeden önce mi, sonra mı?

Uçuş yasağı emri ne zaman verildi mesela? Daha darbe girişiminin ilk saatlerinde mi, yoksa halk sokaklara davet edildikten sonra mı?

Bu sorular daha uzar gider…

Kısacası, halk sokaklara davet edilmeden çok önce, hem ordumuz, hem polisimiz zaten darbeyi bastırmak için gövdesini siper etmeye başlamış değil miydi? Eğer ordunun yalnızca yüzde 2’si bu darbeye iştirak etmişse, FETÖ’cü cunta elemanlarının başarılı olma ihtimali nedir?

Nitekim, halk daha sokaklara davet edilmeden saatler önce, koskoca bir kuvvet komutanının (ordu komutanı) telefonla canlı yayına bağlanarak “Bu, emir komuta zinciri içinde bir hareket değildir, bir kalkışmadır. Gereğini yapıyoruz” gibisinden çok net açıklamalarını hatırlıyorum.

Peki, halk sokaklara davet edilmeseydi ne olabilirdi?

Muhtemelen; “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’miz, FETÖ’cü cuntanın darbe girişimini önlemiş, cumhuriyetimize ve demokrasimize yönelik bu sinsi ve hain saldırıyı bastırmıştır” denilen bir sonuç olacaktı.

Böyle bir sonuçtan da, hiç kimseye siyasi rant çıkmazdı!

Elbette “tek adam” rejimine gidecek bir siyasi ortamın zemini de oluşmazdı. Çünkü tek adam rejimi hedefleyen bir siyasi anlayışın kendini meşrulaştırabileceği hiçbir zemin kalmazdı…

Ama en önemlisi insan hayatıdır. O gece yüzlerce sivil yurttaşımızı bu sinsi, kanlı ve hain darbe girişimine şehit verir miydik?

Elbette bu sorularıma, yazdıklarıma inanmayan, inanmak istemeyen, tepki gösteren olabilir. O zaman, darbenin en kilit isimleri olan Sayın MİT Müsteşarı ve Sayın Genelkurmay Başkanı’nın Meclis 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni Araştırma Komisyonu’na gelip soruları yanıtlamasına neden ve kim tarafından engel olunduğuna mantıklı bir yanıt bulmaya çalışmalarını öneririm.

Darbe akşamı hangi bilgiler saat kaçta ulaştı, hangi birliklerimiz saat kaçta harekete geçti, hangi emirler verildi, darbeciler kaç kişiydi, darbeye karşı koyan askeri birliklerimiz ve polis güçlerimiz kaç kişiydi, bunların bizzat Millet’in meclisi tarafından sorulması ve yanıtlarının öğrenilmesi neden istenmedi?

Gereği yapılmışsa, gereğini yapanlara kahramanlık ve üstün hizmet madalyası verilir, gizlenmez. Milletçe hepimiz de gururlanırız…

Türker Ertürk’ün yazısındaki bir başka önemli ayrıntı da, 15 Temmuz gecesi yüzlerce insanımızı şehit eden mermilerin balistik incelemelerinin yapılmadığı iddiasıdır. Gerçekten de bugüne kadar hangi kanlı mermi kimin silahından çıkmış, ne tür silahlar (tank, helikopter, G3 vs.) hiç açıklanmadı. Soruşturma belgelerinde varsa bile, biz bilmiyoruz. İyi de, hangi şehidimizi kim hangi silahla vurmuş, bunu bilmeye o şehit yakınlarının ve milletimizin hakkı yok mu?

Tekrar etmekte yarar görüyorum, 15 gecesine dair bilmediklerimiz, bildiklerimizden kat kat fazla iken, insanlarımızın pek çoğunun herşey aydınlatılmış ve kendileri de tüm gerçekleri öğrenmişler gibi peşin hükümle ve tam bir inanmışlıkla hareket etmeleri de ülkemizin geleceği için apayrı bir kutuplaşma ve risk yaratıyor…

Ertürk’ün yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz