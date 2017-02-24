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Güçlü Çezik
24 Şubat 2017
Yazarlar

Ya Evetçilere Yapılsaydı?


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

Bu yazımda, evet demeyi düşünen seçmenlerimize seslenmek istiyorum…

Sayın seçmenlerimiz,

Referandumda size kaç seçenek sunuluyor?

Yalnızca “Evet” mi, yoksa biri “evet”, biri “hayır” olmak üzere 2 seçenekten birisini seçme hakkınız var mı?

Eğer “Evet”i tercih etme hakkınız varsa, “hayır”ı tercih etmek de demokratik bir hak değil midir?

Sandığa gittiğinizde size birisi beyaz, birisi kahverengi olmak üzere 2 oy pusulası vermeyecekler mi?

Tek seçenekli referandum olur mu?

Yani yalnızca “Evet” pusulasının olduğu, “Hayır” deme şansının tanınmadığı bir referandum düşünülebilir mi?

Tersini düşünelim, “Evet” demek, eveti savunmak yasaklansa, kendinizi nasıl hissederdiniz?

Tek seçenek olacaksa, milletimizin, millî iradenin tercih hakkına saygı gösterilmeyecekse, referanduma ne gerek var?

Sizin evet demeniz nasıl ki en demokratik hakkınızsa, hayır demek de sizin ya da başka seçmenlerimizin en demokratik hakkıdır.

O halde “Hayır”cıları terörist, fetöcü, düşman, zındık ilan eden söylemlere en başta sizlerin tepki göstermeniz gerekmez mi?

“Neden tepki gösterelim ki? Bizle ne alakası var?” diye sorabilirsiniz.

Şundan dolayı:

Bugün “Hayır”cıların demokratik tercihlerine saygı göstermeyen, onları hedef gösteren, kin, nefret ve şiddet dolu söylemlere, baskı ve zorbalıklara prim verirseniz, bunları cesaretlendirirseniz, yarın sizin istemediğiniz bir konuda referandum yapılacak olursa ve “hayır” demeye kalkarsanız, bugün bunları yapanların yarın aynı şeyleri size de misli misli yapacaklarından, bu işin sonunda sıranın size geleceğinden hiç şüpheniz olmasın.

“Yok ben öyle bir duruma düşeceğime inanmıyorum” derseniz, Ergenekon ve Balyoz gibi FETÖ’cü kumpaslarda olsun, geçmiş referandumlarda olsun, yüksek yargının ve kamu kurumlarının yapısının değiştirilmesinde olsun, özelleştirilmelerde olsun, Suriye konusunda olsun, onlarca yıldır ne dediysek çıktığını, Allah’a çok şükür ki ne dediysek haklı çıktığımızı, “aldanmışız”, “yanılmışız” demek diyenlerden olmadığımızı, yazılarımızın bizleri mahçup etmediğini ama haklı çıkmaktan da ülkemiz adına büyük bir acı duyduğumuzu hatırlatmak isterim.

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Yalnızca mevcut duruma göre karar vermek, yarınları düşünmek istemiyor da olabilirsiniz.

O zaman da size şu örnekleri vermemde fayda var:

Allah korusun, evet diyeceğini açıklayanlara saldırılsaydı, mekanları yakılsaydı kendinizi nasıl hissederdiniz? Böyle birşey hoş görülebilir mi? Bu tür şiddet eylemlerine hep birlikte karşı koymamız, en büyük demokratik tepkiyi göstermemiz gerekmez mi?

Evet broşürleri dağıtmak, evet standı açmak yasaklansaydı, evet toplantıları engellense, salonların elektrikleri kesilseydi, kendinizi nasıl hissederdiniz?

Koskoca Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu’nun Genel Merkez Binası’na yapılan saldırıyı hatırlatmak zorundayım…

Müjdat Gezen’in Sanat Merkezi’nin kundaklandığını, yakıldığını hatırlatmak zorundayım…

Evet toplantılarının engellendiğini hatırlatmak zorundayım…

Hayırı savunan bir siyasi partinin temsilcisi, uzun namlulu silahla fotoğraf çektirip paylaşsaydı, üstelik partisi tarafından bu kişi hakkında hiçbir işlem yapılmasaydı, kendinizi nasıl hissederdiniz? Böyle birşey demokrasimizin, barışımızın, birlik ve beraberliğimizin dibine dinamit koymak, seçmeni silahla tehdit etmek, halkı kışkırtmak değil midir?

Ama eveti savunan bir partinin temsilcisi bu eylemi yapmakla kalmıyor, diğer bazı partililer de silahlanma çağrılarına devam ediyor.

Yargı ve güvenlik güçleri de bu tehlikeli kışkırtmalar karşısında hiçbirşey yapmıyor.

Yeniçağ Gazetesi’ne saldırıp camları çerçeveleri indirenler yakalandı mı mesela?

Bütün bunlar olurken, halkımızın oylarıyla seçilerek hepimizin can ve mal emniyetini sağlamakla görevlendirilen bazı yetki sahibi siyasetçiler, bu olaylardan üzüntü duyduklarını, sorumlular hakkında gereğinin yapılacağını bile açıklamıyor, şiddete uğrayanlara geçmiş olsun bile demiyorlar.

Halkımızın seçtiği bu siyasetçilerin, bu derece ayrımcı davranmaları, ülkemize yarar mı getirir zarar mı getirir?

Böyle ayrımcı, tek yanlı davranışlar, 80 milyonu temsilen oturdukları makamlara ve temsil ettikleri kurumlara yakışır mı? O kurumların saygınlığını, devletimizin güvenilirliğini zedelemez mi?

Bu ülkede Atatürk’e hakaret ettiği için faili meçhul cinayete kurban giden bir tek gazeteci, yazar gösteremezsiniz.

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Ama ben size, faili meçhul suikastlerle katledilen yüzlerce Atatürkçü yazar, gazeteci, akademisyen ve aydın sayabilirim.

Uğur Mumcu, Abdi İpekçi, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu…

Daha sayayım mı?

Ülkemizin kaderini belirleyecek ve büyük riskler taşıyan, muhtemelen felaketten önceki son çıkış olacak böyle bir referandum öncesinde, bu gerçekleri iyi bilmemiz, oyumuzu bu gerçekler ışığında kullanmamız çok önemli.

Geçmişte bu ülkeyi şiddet sarmalına kimler soktu, bugün kimler sokmaya çalışıyor?

Yıllardır bir mağduriyet siyaseti sürüp gidiyor.

Ama nedense öldürülenler, yasaklananlar, mekanları kundaklananlar, işlerinden atılanlar, suçsuz yere Silivri zindanlarında yıllarca yatanlar, bütün büyük televizyon kanallarına çıkması engellenenler hep Atatürkçüler.

Suikastlerin, cinayetlerin mağduru olanların, yani gerçek mağdurların aslında Atatürkçüler olduğunu, bugün de her türlü baskıya uğramaya devam ettiklerini tüm seçmenlerimiz gördüğü zaman, Türkiye düştüğü bu karanlık dipsiz kuyudan çıkacak, daha aydınlık, huzur ve refaha milletçe birlik beraberlik içinde kavuşacağımız daha iyi günlere doğru yol alacaktır…

Elinizi vicdanınıza koyup bunları düşündüğünüzde, referandumda doğru tercihi yapacağınıza yürekten inanıyorum…

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