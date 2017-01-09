VEFATININ 1’Ä°NCÄ° YILINDA MUSTAFA Ã‡EZÄ°Kâ€™Ä° ANIYORUZ

VefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan koca bir yÄ±l geÃ§ti. AcÄ±sÄ± hÃ¢lÃ¢ iÃ§imizde duruyor.

O’nunla tanÄ±ÅŸmamÄ±z 1986 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ±.

O gÃ¼nlerde Yeni SÃ¶ke Gazetesi’nde de yazÄ±yordum.

Yerli ve YabancÄ± GÃ¶zÃ¼ ile Yunus Emre AraÅŸtÄ±rma ve Ä°nceleme dalÄ±nda BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye genelinde birincilik Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ almÄ±ÅŸtÄ±m.

Ã–dÃ¼lÃ¼m iÃ§in Ankaraâ€™ya davet edilmiÅŸtim.

24- 26 KasÄ±m gÃ¼nleri arasÄ±nda Anadolu Gazetecileri ve basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n toplantÄ±larÄ± vardÄ±.

Bu yurt genelindeki toplantÄ±ya rahmetli Mustafa Ã‡ezik de AydÄ±nâ€™dan Gazeteciler Cemiyeti BaÅŸkanÄ± olarak katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Devlet BakanÄ± NamÄ±k Kemal ZEYBEK imzalÄ± plaketimi dÃ¶nemin BaÅŸbakanÄ± TANSU Ã‡Ä°LLER‘ den almÄ±ÅŸtÄ±m…

Ä°ÅŸte o gÃ¼nlerde Mustafa Ã‡ezik ile yan yana geldik. Ve dostluÄŸumuz vefat edene kadar devam etti.

O gÃ¼nlerde bir grup basÄ±n, yayÄ±n mensuplarÄ±yla TBMM‘ne gittik.

O gÃ¼nlerde Milletvekili olan Ä°smet SEZGÄ°N bizi yanÄ±na aldÄ±.

Sohbet ettik ve Ã§aylarÄ±nÄ± iÃ§tik.

O da gitti aramÄ±zdanâ€¦ Ä°smet Sezgin Abi’yi rahmetle anÄ±yorum.

Mustafa Ã‡EZÄ°K kendi gazetesi MÃ¼cadele gazetesinde GÃ–RDÃœKÃ‡E baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda yazÄ±yordu.

Bir Cumhuriyet aydÄ±nÄ± ve bir AtatÃ¼rk hayranÄ± idi.

“Sen Ä°stersen” adlÄ± ÅŸiir kitabÄ±nÄ±n sunuÅŸ yazÄ±sÄ±nda, â€œYarÄ±m asrÄ± geÃ§en yaÅŸamÄ±mda beni etkileyen deÄŸerli kiÅŸiler sÄ±rasÄ±yla Hazreti Muhammed, Hazreti Ã–mer, Hazreti Ali, Yunus Emre, Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ile babam Hasan Ã‡ezik, annem Hatice Ã‡ezik, aile fertlerim ve Ã§evrem oldular.

Kendilerinden feyz aldÄ±ÄŸÄ±m kiÅŸiler de ÅŸunlardÄ±r: BÃ¼lent ECEVÄ°T, Yekta GÃ¼ngÃ¶r Ã–ZDEN, Teoman PAMÄ°R, Hasan Fehmi GÃœNEÅž, Adil SAÄžIROÄžLU, HÃ¼seyin SEZMÄ°Åž, Fethi AYTAÃ‡, HÃ¼samettin ATABEYLÄ°, Cevdet Ä°NCÄ°, Ä°smail SÄ°VRÄ°, Nail GÃœRELÄ°, Nezih DEMÄ°RKENT, Mehmet SARIDEDEOÄžLU, yÃ¼reÄŸimde insan sevgisini arttÄ±ran, dostluk duygularÄ±mÄ± geliÅŸtiren ve pekiÅŸtirenler ise; GÃ¼rkan RENKLÄ°DAÄž, AbdÃ¼rrahim DOKUMACI, Ali UZUNIRMAK, Muharrem GÃ–KTAYOÄžLU, Cezmi Ã–NCÃœER, Ertan SERDAR, Cahit SABANCI, Binali Ã–ZDOÄžAN ve Dostlar Meclisi’nin Ã§ok deÄŸerli Ã¼yeleri ve diÄŸer dostlarÄ±m…” diye yazÄ±yor.

BunlarÄ±n arasÄ±nda benim de Ã§ok saygÄ± duyduÄŸum ve sevdiÄŸim insanlar da vardÄ±r. Ã–rneÄŸin BÃ¼lent ECEVÄ°T, Yekta GÃ¼ngÃ¶r Ã–ZDEN, Ä°smail SÄ°VRÄ° ve Vali Muharrem GÃ–KTAYOÄžLU gibi…

BugÃ¼n bu isimlerin bir kÄ±smÄ± yok, aramÄ±zda olmayanlarÄ± rahmetle anÄ±yor ve yaÅŸayanlara da Allahâ€™tan saÄŸlÄ±klÄ± gÃ¼nler diliyorum. MekanlarÄ± cennet olsun diyorumâ€¦

Sevgili Mustafa Ã‡EZÄ°K giderken ailesini, sevgili eÅŸi AYFER HanÄ±m’Ä±, oÄŸullarÄ±Â GÃœÃ‡LÃœ, BÃœLENTÂ ve kÄ±zÄ± ÃœLKÃœ’yÃ¼, can dostlarÄ±nÄ± geride bÄ±raktÄ±. AyrÄ±caÂ iki eserini bizlere armaÄŸan olarak bÄ±raktÄ±.

Eserleri:

Sen Ä°stersen / Åžiirler, Åžubat 2003.

MÃ¼cadele gazetesinde yayÄ±mlanan yazÄ±larÄ±ndan toplayÄ±p kitaplaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± GÃ–RDÃœKÃ‡E (1993).

Bu emanetlerine sahip Ã§Ä±kmamÄ±z lazÄ±mdÄ±r.

Ä°ÅŸte buradan yola Ã§Ä±karak, sevgili kadim dostum gazeteci ve yazar Mustafa Ã‡EZÄ°Kâ€™i vefatÄ±nÄ±n birinci yÄ±lÄ±nda rahmetle ve saygÄ±yla anÄ±yor, mekanÄ± cennet olsun diyorum.

SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nda Oâ€™na armaÄŸan ettiÄŸim bir dÃ¶rtlÃ¼ÄŸÃ¼mle yazÄ±mÄ± baÄŸlamak istiyorum:

Sevgili AÄŸabeyim Mustafa Ã‡EZÄ°Kâ€™e armaÄŸanÄ±n olsun.



SORMAYAN DOSTLAR VAR, YÃœREÄžÄ°M YANIK,

SÄ°Z GENÃ‡ GELÄ°NLERE BURMA BÄ°LEZÄ°K,

ADAM GÄ°BÄ° ADAMDIR, MÃœCADELE’DE

BÄ°R VEFALI DOSTTUR MUSTAFA Ã‡EZÄ°K…

(24 MAYIS 2007)

GÃ¼leÃ§ yÃ¼zÃ¼yle hÃ¢lÃ¢ karÅŸÄ±mda durur gibi hissediyorum. Bu deÄŸerli insanÄ± unutmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir.