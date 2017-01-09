Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

AbdÃ¼lkadir GÃ¼ler
09 Ocak 2017
Yazarlar

VEFATININ 1’Ä°NCÄ° YILINDA MUSTAFA Ã‡EZÄ°Kâ€™Ä° ANIYORUZ


AbdÃ¼lkadir GÃ¼ler
kadirguler46@hotmail.com
AydÄ±nâ€™da MÃ¼cadele gazetesinin sahibi Mustafa Ã‡ezikâ€™i geÃ§en yÄ±l baÅŸÄ±nda kaybettik.

VefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan koca bir yÄ±l geÃ§ti. AcÄ±sÄ± hÃ¢lÃ¢ iÃ§imizde duruyor.
GÃ¼leÃ§ yÃ¼zÃ¼yle hÃ¢lÃ¢ karÅŸÄ±mda durur gibi hissediyorum. Bu deÄŸerli insanÄ± unutmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir.

O’nunla tanÄ±ÅŸmamÄ±z 1986 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ±.
O gÃ¼nlerde Yeni SÃ¶ke Gazetesi’nde de yazÄ±yordum.
Yerli ve YabancÄ± GÃ¶zÃ¼ ile Yunus Emre AraÅŸtÄ±rma ve Ä°nceleme dalÄ±nda BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye genelinde birincilik Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ almÄ±ÅŸtÄ±m.
Ã–dÃ¼lÃ¼m iÃ§in Ankaraâ€™ya davet edilmiÅŸtim.
24- 26 KasÄ±m gÃ¼nleri arasÄ±nda Anadolu Gazetecileri ve basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n toplantÄ±larÄ± vardÄ±.
Bu yurt genelindeki toplantÄ±ya rahmetli Mustafa Ã‡ezik de AydÄ±nâ€™dan Gazeteciler Cemiyeti BaÅŸkanÄ± olarak katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Devlet BakanÄ± NamÄ±k Kemal ZEYBEK imzalÄ± plaketimi dÃ¶nemin BaÅŸbakanÄ± TANSU Ã‡Ä°LLER‘ den almÄ±ÅŸtÄ±m…
Ä°ÅŸte o gÃ¼nlerde Mustafa Ã‡ezik ile yan yana geldik. Ve dostluÄŸumuz vefat edene kadar devam etti.
O gÃ¼nlerde bir grup basÄ±n, yayÄ±n mensuplarÄ±yla TBMM‘ne gittik.
O gÃ¼nlerde Milletvekili olan Ä°smet SEZGÄ°N bizi yanÄ±na aldÄ±.
Sohbet ettik ve Ã§aylarÄ±nÄ± iÃ§tik.
O da gitti aramÄ±zdanâ€¦ Ä°smet Sezgin Abi’yi rahmetle anÄ±yorum.
Mustafa Ã‡EZÄ°K kendi gazetesi MÃ¼cadele gazetesinde GÃ–RDÃœKÃ‡E baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda yazÄ±yordu.
Bir Cumhuriyet aydÄ±nÄ± ve bir AtatÃ¼rk hayranÄ± idi.
“Sen Ä°stersen” adlÄ± ÅŸiir kitabÄ±nÄ±n sunuÅŸ yazÄ±sÄ±nda, â€œYarÄ±m asrÄ± geÃ§en yaÅŸamÄ±mda beni etkileyen deÄŸerli kiÅŸiler sÄ±rasÄ±yla Hazreti Muhammed, Hazreti Ã–mer, Hazreti Ali, Yunus Emre, Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ile babam Hasan Ã‡ezik, annem Hatice Ã‡ezik, aile fertlerim ve Ã§evrem oldular.
Kendilerinden feyz aldÄ±ÄŸÄ±m kiÅŸiler de ÅŸunlardÄ±r: BÃ¼lent ECEVÄ°T, Yekta GÃ¼ngÃ¶r Ã–ZDEN, Teoman PAMÄ°R, Hasan Fehmi GÃœNEÅž, Adil SAÄžIROÄžLU, HÃ¼seyin SEZMÄ°Åž, Fethi AYTAÃ‡, HÃ¼samettin ATABEYLÄ°, Cevdet Ä°NCÄ°, Ä°smail SÄ°VRÄ°, Nail GÃœRELÄ°, Nezih DEMÄ°RKENT, Mehmet SARIDEDEOÄžLU, yÃ¼reÄŸimde insan sevgisini arttÄ±ran, dostluk duygularÄ±mÄ± geliÅŸtiren ve pekiÅŸtirenler ise; GÃ¼rkan RENKLÄ°DAÄž, AbdÃ¼rrahim DOKUMACI, Ali UZUNIRMAK, Muharrem GÃ–KTAYOÄžLU, Cezmi Ã–NCÃœER, Ertan SERDAR, Cahit SABANCI, Binali Ã–ZDOÄžAN ve Dostlar Meclisi’nin Ã§ok deÄŸerli Ã¼yeleri ve diÄŸer dostlarÄ±m…” diye yazÄ±yor.
BunlarÄ±n arasÄ±nda benim de Ã§ok saygÄ± duyduÄŸum ve sevdiÄŸim insanlar da vardÄ±r. Ã–rneÄŸin BÃ¼lent ECEVÄ°T, Yekta GÃ¼ngÃ¶r Ã–ZDEN, Ä°smail SÄ°VRÄ° ve Vali Muharrem GÃ–KTAYOÄžLU gibi…
BugÃ¼n bu isimlerin bir kÄ±smÄ± yok, aramÄ±zda olmayanlarÄ± rahmetle anÄ±yor ve yaÅŸayanlara da Allahâ€™tan saÄŸlÄ±klÄ± gÃ¼nler diliyorum. MekanlarÄ± cennet olsun diyorumâ€¦
Sevgili Mustafa Ã‡EZÄ°K giderken ailesini, sevgili eÅŸi AYFER HanÄ±m’Ä±, oÄŸullarÄ±Â GÃœÃ‡LÃœ, BÃœLENTÂ ve kÄ±zÄ± ÃœLKÃœ’yÃ¼, can dostlarÄ±nÄ± geride bÄ±raktÄ±. AyrÄ±caÂ iki eserini bizlere armaÄŸan olarak bÄ±raktÄ±.
Eserleri:
Sen Ä°stersen / Åžiirler, Åžubat 2003.
MÃ¼cadele gazetesinde yayÄ±mlanan yazÄ±larÄ±ndan toplayÄ±p kitaplaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± GÃ–RDÃœKÃ‡E (1993).
Bu emanetlerine sahip Ã§Ä±kmamÄ±z lazÄ±mdÄ±r.
Ä°ÅŸte buradan yola Ã§Ä±karak, sevgili kadim dostum gazeteci ve yazar Mustafa Ã‡EZÄ°Kâ€™i vefatÄ±nÄ±n birinci yÄ±lÄ±nda rahmetle ve saygÄ±yla anÄ±yor, mekanÄ± cennet olsun diyorum.
SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nda Oâ€™na armaÄŸan ettiÄŸim bir dÃ¶rtlÃ¼ÄŸÃ¼mle yazÄ±mÄ± baÄŸlamak istiyorum:
Sevgili AÄŸabeyim Mustafa Ã‡EZÄ°Kâ€™e armaÄŸanÄ±n olsun.

SORMAYAN DOSTLAR VAR, YÃœREÄžÄ°M YANIK,
SÄ°Z GENÃ‡ GELÄ°NLERE BURMA BÄ°LEZÄ°K,
ADAM GÄ°BÄ° ADAMDIR, MÃœCADELE’DE
BÄ°R VEFALI DOSTTUR MUSTAFA Ã‡EZÄ°K…
(24 MAYIS 2007)

YAZARIN TÃœM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar KapalÄ±.

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LECEK DÄ°ÄžER KÃ–ÅžE YAZILARI


  • AbdÃ¼lkadir GÃ¼ler

    VEFATININ 1’Ä°NCÄ° YILINDA MUSTAFA Ã‡EZÄ°Kâ€™Ä° ANIYORUZ

    09 Ocak 2017 Yazarlar

    AydÄ±nâ€™da MÃ¼cadele gazetesinin sahibi Mustafa Ã‡ezikâ€™i geÃ§en yÄ±l baÅŸÄ±nda kaybettik. VefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan koca bir yÄ±l geÃ§ti. AcÄ±sÄ± hÃ¢lÃ¢ iÃ§imizde duruyor. GÃ¼leÃ§ yÃ¼zÃ¼yle hÃ¢lÃ¢ karÅŸÄ±mda durur gibi hissediyorum. Bu deÄŸerli insanÄ± unutmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. O'nunla tanÄ±ÅŸmamÄ±z 1986 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ±. O gÃ¼nlerde Yeni SÃ¶ke Gazetesi'nde de yazÄ±yordum. Yerli ve YabancÄ± GÃ¶zÃ¼ ile Yunus Emre AraÅŸtÄ±rma ve Ä°nceleme dalÄ±nda BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye genelinde birincilik Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ almÄ±ÅŸtÄ±m. Ã–dÃ¼lÃ¼m iÃ§in Ankaraâ€™ya da...

  • GÃ¼Ã§lÃ¼ Ã‡ezik

    30 SORUDA ANAYASA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ°-3

    09 Ocak 2017 Yazarlar

    Meclis'ten geÃ§irilerek halkÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶nÃ¼ne konulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi paketini 30 soru ve 30 yanÄ±tla irdelediÄŸim kÃ¶ÅŸe yazÄ±sÄ± serisinin sonuncusuyla karÅŸÄ±nÄ±zdayÄ±m. Ã–ncelikle, bu yazÄ±larÄ±mÄ±zdan rahatsÄ±zlÄ±k duyanlarÄ± bilmenizi isterim. "Muhalefetin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine burada birebir yer veriyorsunuz, bunu kÃ¶ÅŸe yazÄ±sÄ± saymayÄ±z" diyerek ellerindeki her tÃ¼rlÃ¼ yetkiyi kullanmaya Ã§alÄ±ÅŸanlar elbet Ã§Ä±kacaktÄ±r. ÅžaÅŸÄ±rmÄ±yoruz. Ama biz bunlarÄ± halkÄ±mÄ±zÄ±n, milletimizin, devletimizin geleceÄŸi iÃ§in, seÃ§menlerimizin 2010 referandumunda olduÄŸu gibi bir kez daha...

  • GÃ¼Ã§lÃ¼ Ã‡ezik

    30 SORUDA ANAYASA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ°-2

    07 Ocak 2017 Yazarlar

    Ã–ncelikle PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen bombalÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yor, ÅŸehitlerimize Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±larÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar diliyorum. ElazÄ±ÄŸlÄ± kahraman polisimizÂ FETHÄ° SEKÄ°N, bu vatan iÃ§in canÄ±nÄ± ortaya koyarak terÃ¶ristlerin katliam yapmasÄ±nÄ± engellemeyi baÅŸarmÄ±ÅŸ ve bir kahramanlÄ±k destanÄ± yazmÄ±ÅŸtÄ±r. Ruhu ÅŸadolsun. BÃ¶yle kahraman vatan evlatlarÄ± olduÄŸu sÃ¼rece, hiÃ§kimse bizi milletimizi ve devletimizi bÃ¶lmeyi baÅŸaramaz. Ãœlkemiz bu kadar bÃ¼yÃ¼k belalarla ve tehlikelerle boÄŸuÅŸurken, yÃ¼ce Gazi ...

  • HÃ¼seyin Ã‡etinkaya

    MEVSÄ°MLÄ°K SEBZE, MEYVE TÃœKETMEKâ€¦

    07 Ocak 2017 Yazarlar

    Ziraat MÃ¼hendisleri OdasÄ± AydÄ±n Åžube BaÅŸkanÄ± Mahmut Nedim BarÄ±ÅŸ, mevsimlik meyve ve sebze tÃ¼ketiminin halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸunu belirtti. Mevsimlik meyve ve sebze tÃ¼ketiminin Ã¶nemine deÄŸinen BarÄ±ÅŸ, kÄ±ÅŸ mevsiminde havalarÄ±n soÄŸumasÄ± ile birlikte bu mevsim de en sÄ±k gÃ¶rÃ¼len hastalÄ±k grip kendini gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, saÄŸlÄ±k uzmanlarÄ±nca da bu dÃ¶nemde grip hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilacÄ± olarak Ã¶n gÃ¶rÃ¼len portakal, mandalina, greyfurt ve limon meyvesinin Ã¶nerildiÄŸini ifade etti. AydÄ±nâ€™Ä±n tarÄ±m Ã¼rÃ¼nleri yelpazesinin geniÅŸ olduÄŸunu kaydede...

EBEDÃŽ BAÅžYAZARIMIZ (d. 1947 – Ã¶. 2016)

Mustafa Ã‡ezik
YENÄ° YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

TÃ¼m Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETÄ°KET BULUTU

alaaddin demirÃ¶zÃ¼ aleyna Ã¶zen ali asgar Ã¶zen alp ayaydÄ±n anÄ±l muharrem Ã¶zen atila sertel aziz sarÄ± bilim cenaze dans akademisi darp esrar eÄŸlenceli fizik akademisi haluk alÄ±cÄ±k iskender yÃ¶nden jimnastik kaza mehmet avcu melodiler akademisi merkez camii metin akyol mimarlÄ±k akademisi minik tales matematik akademisi neÅŸeli biyoloji akademisi nurettin Ã¶zkat oyuncak akademisi polis renkler akademisi robot akademisi salih bankoÄŸlu sanat saniye yÄ±ldÄ±rÄ±m serkan kurnaz step tamer bacaksÄ±z toplum destekli polis uyuÅŸturucu uzay akademisi vergi yaratÄ±cÄ± drama yaratÄ±cÄ± yazarlÄ±k yaÅŸar pektaÅŸoÄŸlu Ã§Ä±lgÄ±n kimya akademisi ÅŸaban Ã¼stÃ¼ndaÄŸ ÅŸehit
#

EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

NAMAZ VAKÄ°TLERÄ°

takvim
TÃ¼rkiye Kariyer AydÄ±n iÅŸ ilanlarÄ±
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

Â© 2016 MÃ¼cadele Gazetesi BasÄ±n YayÄ±n ve Tic. Ltd. Åžti. - TÃ¼m HaklarÄ± SaklÄ±dÄ±r.

CLOSE

CLOSE