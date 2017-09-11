VEFATININ 14. YILINDA SIRADIŞI VALİ YAZICIOĞLU ANILIYOR (2)

Beni
Yaşlı bir çınarın
Dibine gömün
Yapraklarımdan
Yağmurları damlasın
“Sakın kimse ağlamasın”
Garip bir çobanın kaval sesiyle
Şafak sökerken
Beni o yaşlı çınarın dibine gömün
Hasretim, özlemlerim, bilinmesin…
Türkiye’nin Valisi Recep Yazıcıoğlu daha hayatta iken yoğun bir araştırma ve inceleme yapan Uzm. Dr. Köksal Pabuçcu “Adam Gibi Vali Recep Yazıcıoğlu”
adını taşıyan kitabında şunları yazıyor: “Türkiye onu, sözünü esirgemeyişi, sisteme, bürokrasiye karşı sert çıkışlarıyla tanıdı. Kendinden biri olarak gördü ve çok sevdi. 36 yaşında Tokat’ta göreve başladığında, Cumhuriyet tarihinin en genç valisiydi. Henüz kariyerinin başında iken “yılın bürokratı” seçildi. Tokat’ı, Aydın ve Erzincan valilikleri izledi. Sivri diliyle, pervasız çıkışlarıyla, Ankara’yı rahatsız ettiği için Erzincan’dan sonra 3,5 yıl kızağa çekildi. Bu üç buçuk yıl zarfında hiç boş durmadı kitaplar yazdı. O sıra dışı vali olarak bilindi ve tanındı. Recep YAZICIOĞLU; Sürmene’de doğdu, yurdun dört bir yanında yaptığı icraatlarla çığır açan, sistemi alabildiğine eleştiren, elli beş yılda “Gönüller Sultanı,” bir valinin hikâyesidir. Halkımız arasında “Süper Vali”, “ Efsane Vali”, “Halkın Valisi”, “ Sıra dışı Vali “, sözleriyle tanındı ve sevildi. Milyonların gönlünde yer aldı… “Adam gibi Vali” olarak destanlaştı… (5)
Evet, yukarıda Rahmetli Recep YAZICIOĞLU ile birlikte adları yazılı bulunan bazı dostlarımız bugün ebediye göçmüşlerdir. Bunlar anılarda kaldı. Sevgili halkın Valisi Recep YAZICIOĞLU ile birlikte tüm olmayanları saygıyla ve rahmetle anıyorum. Yerleri aydınlık ve gül-gülistan olsun…(4)
1- Ufuktaki Adam Gözyaşlarıyla uğurlandı, Abdülkadir Güler, Söke Ekspres, 13 Eylül 2003
2-Sıra dışı Vali Recep Yazıcıoğlu’nu Anıyoruz, Abdülkadir Güler- Milliyet Blog, 01 Ekim 2013
3-Vefatının 4. Yılında Vali Recep Yazıcıolu’nu Anarken, E.Turgut Tekin, Polarma dergisi, Eylül 2007,S: 6-Söke
4-2001 yılında yayınlanan “Köprü” Ayşe Kulin’in isimli romanı ile Doğu illerimizde yaşanan dramın kökenleri ve Cumhuriyet tarihi içindeki nedenlerini ele alır. Bir yerde Vali Recep Yazıoğlu’nu anlatıyor. Bu romanı, 2006 ve 2008 yılları arasında Star TV’de aynı isimle dizi olarak yayınlandı.
5-“Adam Gibi Vali Recep Yazıcıoğlu” Uzm. Dr. Köksal Papuçcu, Nesil yayınları, İstanbul 2004.
Recep YAZICIOĞLU
Denizli Valisi
AYDIN
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Sayın
Abdülkadir GÜLER,
Araştırmacı yazar
Denizli Valisi olarak atanmam nedeniyle göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim… Sevgilerimle…
(İmza)
1- Söke’ de İz Bırakanlar (Araştırma, İnceleme, Biyografi, Abdülkadir Güler, Söke Cumhuriyet Matbaası, 2017)
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