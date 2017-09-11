VEFATININ 14. YILINDA SIRADIŞI VALİ YAZICIOĞLU ANILIYOR (2)

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Eğitimci yazar Ensar Turgut Tekin O’nunla ilgili bir yazısında: ”YAZICIOĞLU, Fırat ailesini sever ve takdir ederdi. Erzincanlı, Hacıhalilpaşa‘nın oğlu olan Hilmi Fırat, Söke ve Aydın’da, Türkiye’de tanınırdı. Aydın’a gelen valiler, O’nu sever ve sayarlardı. Vali Yazıcıoğlu da gerek Hilmi Bey’i ve gerekse oğlu Halil Bey’i hem sever ve hem de takdir ederdi. Fıratlar, Aydın ilinde en çok okul yaptıran bir ailedir. Söke Hacıhalilpaşa Camii, Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi, Söke Seyda Fırat İlköğretim Okulu, Söke 75. Yıl Yenidoğan İlköğretim Okullu, Söktaş İlköğretim Okulu, Söke Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, Söke Hacı Halilpaşa Halk Kütüphanesi hep bunların yaptırdığı eserlerdir” diyerek bu sözleriyle Sayın YAZICIOĞLU, FIRAT ailesini takdir ediyordu.(2)

EŞİNİN DİLİNDEN, EFSANE VALİNİN BAZI BİLİNMEYENLERİ

Rahat giyinmeyi severdi. Yaz aylarında kravatı dairelerde çıkarttırırdı. Korumasız gezerdi. Devletin aracını şahsi işlerinde kullanmazdı. Yıkık dökük cipiyle gezerdi. Devletin aracı benim gittiğim dağa bayıra çıkamaz derdi.

Manevi yönü kuvvetliydi. Namazlarını kaçırmazdı. Dışarıda namaz kılınmasını gösteriş olur endişesiyle sevmezdi. Eve gelip bir saat kazalarını kılardı. Tebdil-i kıyafet gezerek denetim yapardı. En sevmediği huyu, çabuk parlamasıydı. Birilerini kırdığı zaman çok üzülür, çocuk gibi ağlardı. Eve iş getirmezdi, ailesine düşkündü. Hiçbir zaman kendisine hizmet ettirmez, her işini kendi yapardı. Parayla pulla işi olmazdı. Yanında para taşımazdı. Berbere gideceği zaman bile benden isterdi. (Bu bilgiler internetten alıntı yapılmıştır. Muhterem Eşleri Meryem Hanım 63 yaşında iken, 20 Ekim 2011‘de Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Söke Asri Mezarlığı’nda yatmaktadır. Sabah Gazetesi.)

Sayın Recep YAZICIOĞLU görev yaptığı il ve ilçelerde derin izler bıraktı. Efsaneleşmiş bir Vali idi. O Sıra dışı bir Vali idi, O bir halk adamı idi, O Türkiye’nin Valisi idi. Türk Ulusu bir değeri daha kaybetti. Kitaplar yazdı, üniversitelerde hakkında Tezler ve Yüksek Lisanslar yazıldı, hayatı filme, belgesele alındı. Romanlar, öyküler, şiirler yazılıp, televizyon dizilerinde konu olarak uyarlandı. (Ünlü roman yazarı Ayşe Kulin O’nu anlatan “KÖPRÜ” adlı bir roman yazdı)(3). Rahmetli Yazıcıoğlu, şiirsel bir konuşmasında aynen şöyle diyordu:



