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Abdülkadir Güler
11 Eylül 2017
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VEFATININ 14. YILINDA SIRADIŞI VALİ YAZICIOĞLU ANILIYOR (2)


Abdülkadir Güler
kadirguler46@hotmail.com
(Dünden Devam)
Eğitimci yazar Ensar Turgut Tekin O’nunla ilgili bir yazısında: ”YAZICIOĞLU, Fırat ailesini sever ve takdir ederdi. Erzincanlı, Hacıhalilpaşa‘nın oğlu olan Hilmi Fırat, Söke ve Aydın’da, Türkiye’de tanınırdı. Aydın’a gelen valiler, O’nu sever ve sayarlardı. Vali Yazıcıoğlu da gerek Hilmi Bey’i ve gerekse oğlu Halil Bey’i hem sever ve hem de takdir ederdi. Fıratlar, Aydın ilinde en çok okul yaptıran bir ailedir. Söke Hacıhalilpaşa Camii, Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi, Söke Seyda Fırat İlköğretim Okulu, Söke 75. Yıl Yenidoğan İlköğretim Okullu, Söktaş İlköğretim Okulu, Söke Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, Söke Hacı Halilpaşa Halk Kütüphanesi hep bunların yaptırdığı eserlerdir” diyerek bu sözleriyle Sayın YAZICIOĞLU, FIRAT ailesini takdir ediyordu.(2)
EŞİNİN DİLİNDEN, EFSANE VALİNİN BAZI BİLİNMEYENLERİ
Rahat giyinmeyi severdi. Yaz aylarında kravatı dairelerde çıkarttırırdı. Korumasız gezerdi. Devletin aracını şahsi işlerinde kullanmazdı. Yıkık dökük cipiyle gezerdi. Devletin aracı benim gittiğim dağa bayıra çıkamaz derdi.
Manevi yönü kuvvetliydi. Namazlarını kaçırmazdı. Dışarıda namaz kılınmasını gösteriş olur endişesiyle sevmezdi. Eve gelip bir saat kazalarını kılardı. Tebdil-i kıyafet gezerek denetim yapardı. En sevmediği huyu, çabuk parlamasıydı. Birilerini kırdığı zaman çok üzülür, çocuk gibi ağlardı. Eve iş getirmezdi, ailesine düşkündü. Hiçbir zaman kendisine hizmet ettirmez, her işini kendi yapardı. Parayla pulla işi olmazdı. Yanında para taşımazdı. Berbere gideceği zaman bile benden isterdi. (Bu bilgiler internetten alıntı yapılmıştır. Muhterem Eşleri Meryem Hanım 63 yaşında iken, 20 Ekim 2011‘de Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Söke Asri Mezarlığı’nda yatmaktadır. Sabah Gazetesi.)
Sayın Recep YAZICIOĞLU görev yaptığı il ve ilçelerde derin izler bıraktı. Efsaneleşmiş bir Vali idi. O Sıra dışı bir Vali idi, O bir halk adamı idi, O Türkiye’nin Valisi idi. Türk Ulusu bir değeri daha kaybetti. Kitaplar yazdı, üniversitelerde hakkında Tezler ve Yüksek Lisanslar yazıldı, hayatı filme, belgesele alındı. Romanlar, öyküler, şiirler yazılıp, televizyon dizilerinde konu olarak uyarlandı. (Ünlü roman yazarı Ayşe Kulin O’nu anlatan “KÖPRÜ” adlı bir roman yazdı)(3). Rahmetli Yazıcıoğlu, şiirsel bir konuşmasında aynen şöyle diyordu:

Beni
Yaşlı bir çınarın
Dibine gömün
Yapraklarımdan
Yağmurları damlasın
“Sakın kimse ağlamasın”
Garip bir çobanın kaval sesiyle
Şafak sökerken
Beni o yaşlı çınarın dibine gömün
Hasretim, özlemlerim, bilinmesin…Türkiye’nin Valisi Recep Yazıcıoğlu daha hayatta iken yoğun bir araştırma ve inceleme yapan Uzm. Dr. Köksal Pabuçcu “Adam Gibi Vali Recep Yazıcıoğlu” adını taşıyan kitabında şunları yazıyor: “Türkiye onu, sözünü esirgemeyişi, sisteme, bürokrasiye karşı sert çıkışlarıyla tanıdı. Kendinden biri olarak gördü ve çok sevdi. 36 yaşında Tokat’ta göreve başladığında, Cumhuriyet tarihinin en genç valisiydi. Henüz kariyerinin başında iken “yılın bürokratı” seçildi. Tokat’ı, Aydın ve Erzincan valilikleri izledi. Sivri diliyle, pervasız çıkışlarıyla, Ankara’yı rahatsız ettiği için Erzincan’dan sonra 3,5 yıl kızağa çekildi. Bu üç buçuk yıl zarfında hiç boş durmadı kitaplar yazdı. O sıra dışı vali olarak bilindi ve tanındı. Recep YAZICIOĞLU; Sürmene’de doğdu, yurdun dört bir yanında yaptığı icraatlarla çığır açan, sistemi alabildiğine eleştiren, elli beş yılda “Gönüller Sultanı,” bir valinin hikâyesidir. Halkımız arasında “Süper Vali”, “ Efsane Vali”, “Halkın Valisi”, “ Sıra dışı Vali “, sözleriyle tanındı ve sevildi. Milyonların gönlünde yer aldı… “Adam gibi Vali” olarak destanlaştı… (5)
Evet, yukarıda Rahmetli Recep YAZICIOĞLU ile birlikte adları yazılı bulunan bazı dostlarımız bugün ebediye göçmüşlerdir. Bunlar anılarda kaldı. Sevgili halkın Valisi Recep YAZICIOĞLU ile birlikte tüm olmayanları saygıyla ve rahmetle anıyorum. Yerleri aydınlık ve gül-gülistan olsun…(4)
1- Ufuktaki Adam Gözyaşlarıyla uğurlandı, Abdülkadir Güler, Söke Ekspres, 13 Eylül 2003
2-Sıra dışı Vali Recep Yazıcıoğlu’nu Anıyoruz, Abdülkadir Güler- Milliyet Blog, 01 Ekim 2013
3-Vefatının 4. Yılında Vali Recep Yazıcıolu’nu Anarken, E.Turgut Tekin, Polarma dergisi, Eylül 2007,S: 6-Söke
4-2001 yılında yayınlanan “Köprü” Ayşe Kulin’in isimli romanı ile Doğu illerimizde yaşanan dramın kökenleri ve Cumhuriyet tarihi içindeki nedenlerini ele alır. Bir yerde Vali Recep Yazıoğlu’nu anlatıyor. Bu romanı, 2006 ve 2008 yılları arasında Star TV’de aynı isimle dizi olarak yayınlandı.
5-“Adam Gibi Vali Recep Yazıcıoğlu” Uzm. Dr. Köksal Papuçcu, Nesil yayınları, İstanbul 2004.

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Recep YAZICIOĞLU
Denizli Valisi
AYDIN
————————-

Sayın
Abdülkadir GÜLER,
Araştırmacı yazar

Denizli Valisi olarak atanmam nedeniyle göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim… Sevgilerimle…
(İmza)

1- Söke’ de İz Bırakanlar (Araştırma, İnceleme, Biyografi, Abdülkadir Güler, Söke Cumhuriyet Matbaası, 2017)

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