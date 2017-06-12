Vatana DeÄŸil Katar’a…

Son Dakika
Vatan topraklarÄ±mÄ±z dururken…
GÃ¼neydoÄŸu’muzdan hergÃ¼n gelen ÅŸehit haberleriyle yÃ¼reklerimiz daÄŸlanÄ±rken…
MehmetÃ§ik’i Katar’a yollamak akÄ±l alÄ±r gibi deÄŸil…
Burnumuzun dibinde, AydÄ±n il sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§indeki adalarÄ±mÄ±z da dahil olmak Ã¼zere…
18 adamÄ±zÄ± Yunan ordusu iÅŸgal etmiÅŸ durumdayken…
MehmetÃ§ik’i kendi vatan topraÄŸÄ±mÄ±z olan adalarÄ±mÄ±za yollamak yerine Katar’a yollamanÄ±n mantÄ±ÄŸÄ± nedir?
Ege’deki o adalar bizim vatan topraÄŸÄ±mÄ±zdÄ±r.
Mesela 2 tanesi AydÄ±n ili sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§indedir.
AydÄ±n ValiliÄŸi’nin yetki alanlarÄ± iÃ§indedir.
Ama orada AydÄ±n Valisi deÄŸil, Yunan Valisi hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rÃ¼yor ÅŸu an.
O adalarda TÃ¼rk bayraÄŸÄ± deÄŸil Yunan bayraÄŸÄ± dalgalanÄ±yor.
KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ± Ã¶ncesinde Yunan iÅŸgalinin acÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸayan AydÄ±n, ÅŸimdi yine Yunan iÅŸgalini yaÅŸÄ±yor.
Ãœstelik o adalarÄ±mÄ±z, KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼’nÃ¼n karayolu haritalarÄ±nda bile mevcuttur.
AyrÄ±ca bÃ¼tÃ¼n uluslararasÄ± askeri ve sivil haritalarda TÃ¼rkiye’ye ait olduÄŸu tescillidir.
Buna raÄŸmen, Yunanistan bu adalarÄ±mÄ±zÄ± teker teker iÅŸgal ederken, TÃ¼rkiye’de hiÃ§bir resmi makam en ufak bir tepki bile vermedi.
AkÄ±l alÄ±r gibi deÄŸil!
ABD ziyaretinde korumalarÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± olay iÃ§in bile NOTA veren TÃ¼rkiye, kendi topraklarÄ± iÅŸgal edilirken bir tek NOTA bile vermeye gerek duymadÄ±.
AydÄ±n halkÄ±nÄ± buradan uyaralÄ±m:
BugÃ¼n adalarÄ±mÄ±zÄ± iÅŸgal eden, yarÄ±n AydÄ±n’Ä±n geri kalanÄ±nÄ± da iÅŸgale cÃ¼ret eder.
Ada deyip geÃ§meyin.
Ege denizinde nokta kadar bir kaya parÃ§asÄ± bile, kilometrekarelerce geniÅŸlikte bir egemenlik alanÄ± anlamÄ±na geliyor.
Peki ne demek bu egemenlik alanÄ±?
Åžu demek:
Sen nokta kadar bir kaya parÃ§asÄ±nÄ± Yunan’a bÄ±rakÄ±rsan, o kayanÄ±n etrafÄ±ndaki kilometrelerce kÄ±yÄ± ÅŸeridinde senin balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n balÄ±k tutamaz, senin teknelerin, kayÄ±klarÄ±n, yatlarÄ±n, yÃ¼k gemilerin, savaÅŸ gemilerin oradan geÃ§emez.
Ãœstelik yalnÄ±zca denizini deÄŸil, gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼ de teslim etmiÅŸ olursun. Yolcu ve savaÅŸ uÃ§aklarÄ±mÄ±z da kendi kÄ±yÄ±larÄ±mÄ±z Ã¼zerinde uÃ§amaz.
Daha da Ã¶nemlisi, tÃ¼m Ege kÄ±yÄ±larÄ±mÄ±z boyunca, elin adamÄ± gÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã¶nÃ¼nde kendi sularÄ±mÄ±zdan doÄŸalgaz, petrol Ã§Ä±karÄ±r, biz de eli kolu baÄŸlÄ± seyrederiz.
Bu teslimiyetÃ§ilik ve bu gidiÅŸat, buraya doÄŸrudur.
Son OsmanlÄ± padiÅŸahlarÄ± da, vatan topraklarÄ±nÄ± teslim etmiÅŸ, Sevr’i imzalamÄ±ÅŸ, Ä°stanbul’u tek kurÅŸun atmadan Ä°ngilizler’e vermiÅŸlerdi.
KaÃ§ tane Ã§arpÄ±tma dolu AbdÃ¼lhamit dizisi Ã§ekerseniz Ã§ekin, tarihin bu acÄ± gerÃ§eklerini ne yazÄ±k ki deÄŸiÅŸtiremezsiniz.
HalkÄ±mÄ±za, 16 Nisan referandumundan sonra bir baÅŸka gerÃ§eÄŸi daha hatÄ±rlatmak zorundayÄ±z:
Demek ki bÃ¼tÃ¼n yetkileri tek elde toplamakla bu iÅŸ olmuyormuÅŸ, deÄŸil mi?
Bu iÅŸ yetkiyle olsaydÄ±, koskoca OsmanlÄ± padiÅŸahlarÄ±, vatan topraklarÄ±nÄ±, Ä°stanbul’u dÃ¼ÅŸmana teslim ederler miydi?
Demek ki padiÅŸah olmak, padiÅŸah yetkilerine sahip olmak bile vatanÄ± kurtarmaya yetmezmiÅŸ.
Demek ki mesele, zihniyet meselesiymiÅŸ, bilgi, tecrÃ¼be, strateji, akÄ±lcÄ±, saÄŸduyulu ve yÃ¼rekli bir siyasete sahip olmak, uluslararasÄ± dengeleri Ã§ok iyi okuyabilmek, yurtsever ve birikimli kadrolara sahip olmak meselesiymiÅŸ.
Sevgili seÃ§men, sÃ¶ylemiÅŸtik, uyarmÄ±ÅŸtÄ±k ama inanmadÄ±nÄ±z.
Oysa iÅŸgal yÄ±llarÄ±, bu sÃ¶ylediklerimizin yaÅŸanmÄ±ÅŸ ispatÄ±dÄ±r.
TÃ¼m yetkilere sahip padiÅŸah, Ege’yi, Akdeniz’i, GÃ¼neydoÄŸu’yu dÃ¼ÅŸman ordularÄ±na teslim ederken, Sevr’i imzalarken, tÃ¼m rÃ¼tbelerini Ã§Ä±karÄ±p istifa etmiÅŸ yÃ¼rekli ve yurtsever bir lider, hiÃ§bir yetkisi olmadÄ±ÄŸÄ± halde KurtuluÅŸ meÅŸalesini yakarak Ã¼lkemizi iÅŸgalden kurtarmÄ±ÅŸtÄ±.
MilletÃ§e tarihimizden ders almalÄ±, aynÄ± hatalara tekrar dÃ¼ÅŸmemeliyiz.
Vatan topraÄŸÄ± olan ve binlerce ÅŸehidimizin kanlarÄ±yla kazanÄ±lan adalarÄ±mÄ±zÄ±, gÃ¶z gÃ¶re gÃ¶re Yunanistan’a terk etmemeliyiz.
Madem ki bÃ¼tÃ¼n yetkiler tek elde toplanmÄ±ÅŸtÄ±r, Katar’dan Ã¶nce, Yunanistan’Ä±n iÅŸgal ettiÄŸi adalarÄ±mÄ±zÄ± geri almak iÃ§in adÄ±m atÄ±lmasÄ± gerekmez mi?YAZARIN TÃœM YAZILARI
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