Vallahi Bıkıyor İnsan

Yaz, yaz, yaz…

Nereye kadar?

Biz hiçbir çıkarımız olmadığı, tek kuruş menfaatimiz olmadığı halde halkımıza bildiğimiz gerçekleri anlatmak, seçmenlerimizin aldanmaması için yıllardır yazıyoruz da yazıyoruz…

Sanırsın ki biz bu gerçekleri yazınca, seçmenlerimizi, halkımızı yalancı ve sahtekâr siyasetçilere aldanıp durmamaları konusunda uyarınca üste para veriyorlar…

Ne gezer? Aksine, adeta rüzgâr gülünü aratmayan işadamları ve suya sabuna dokunmaktan köşe bucak kaçan hemşehrilerimiz tarafından aforoz ediliyoruz adeta…

Ağır bedeller ödüyoruz…

Halbuki malum kişilere ve partilere övgüler yağdırsak, ne işadamları çekinecek, ne de vatandaş.

İçimden ne yazmak geliyor, ne de anlatmak…

Oysa ben niçin yazıyorum? Bu güzel memlekete, bu güzel şehre ve halkımıza faydamız dokunsun diye…

Hepimiz faniyiz. Ölüp gidince geriye ne kalacak? Yazdıklarımızla bu dünyaya, bu ülkeye, insanlarımıza bir faydamız olsa, hiç olmazsa bir avuç insanımızın aydınlanmasına, aldanmaktan kurtulmasına vesile olsak fena mı?

Ama işte, biz yazıyoruz da okuyan kaç kişi?

Aydın’ın nüfusu 1 Milyon’u geçti.

Ya bizi okuyan kaç kişi?

Aydın’daki bütün yerel gazeteleri, haber sitelerini toplasan, 10 Bin kişiyi bulur mu her gün düzenli okuyan?

O yüzden, içimden hiç yazmak gelmiyor şu günlerde.

Halbuki anlatmak istediklerim, yüzlerce sayfayı dolduracak kadar çok.

Ama neyi, nasıl ve kime anlatacaksın ki?

Yine de umutsuz değilim. Elbet sesimiz duyulur bir gün.

Algısızlık, umursamazlık, tepkisizlik sonsuza kadar sürmez.

Gün gelir uyanır insanlarımız bu gaflet uykusundan.

Onları suçlamıyorum. Yıllarca gece gündüz televizyonlarla uyutuldular.

İşte evlilik programları mesela…

Neden 16 Nisan’dan önce değil de, sonra yasaklandı?

Nedeni basit. 16 Nisan’dan önce seçmenlerin sabah akşam evlilik programları izleyerek gerçeklerden habersiz bırakılmaları lazımdı da onun için.

Eh, atı çalan Üsküdar’ı geçtikten sonra, buna ihtiyaç kalmadı. Nasıl olsa bu saatten sonra halk gerçekleri öğrense de pek fazla seçenek yok. Hele ki böyle bir muhalefetle.

Ama emin olun, böyle gitmez.

Bu halk, önce muhalefete tepkisini gösterecek ve dizayn edilmiş evcil muhalefeti yeniden şekillendirecektir.

Yepyeni ve güçlü muhalif akımlar çığ gibi büyüyecek ve demokrasimize sahip çıkacaktır.

O zaman halkın cesareti ve umudu yeniden yeşerir, herşey değişir merak etmeyin.