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Şükrü Turan Ergün
28 Temmuz 2017
Yazarlar

VALİMİZE VE KAYMAKAMIMIZA TEŞEKKÜRLER


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Şükrü Turan Ergün
bilgi@marinevo.com
Değerli Mücadele okurları, sizlere bu yazımda öncelikle 16 Mart 2017 tarihinde yazdığım bir yazımdan bahsetmek istiyorum.
“Nepotizmin İç Yüzü: Torpil ve Referans Ayrımı” başlıklı yazımda vurgulayarak altını çizdiğim detay şuydu: “Liyakat”
Ve o yazımda demiştim ki:
“Aslında buradaki en önemli vurgu liyakattır. Yani, işe layık olan kişilerin işe alınması. Az önce de bahsettiğim gibi bu bir vicdan muhasebesidir. ‘Hak’ burada devreye girmektedir. İşte burada insan vicdanıyla başbaşadır… Siz olsanız hangisini tercih ederdiniz? Gerçekten ‘hak’ eden kişilerle çalışıp faydalı çalışmalar ortaya koyacak kişileri mi, yoksa kayırmacılık yöntemiyle süregidecek olan bir çalışma halini mi? Tercih sizin. Tıpkı vicdanların da size ait olduğu gibi…”
Bu ülkenin herşeyden önce işini düzgün yapan insanlara ihtiyacı var.
Düzgünden de öte işini severek yapan.
Hele ki kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan devlet görevlilerinin…
Devletimizin yaşlılara tanıdığı “pozitif ayrımcılık”  ilkesinin her kamu kurum ve kuruluşunda olması gerekli.
Olası sebeplerden dolayı başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere yaşlıların ikinci plana atılması düşünülemez.
Bu noktada hassasiyet bizim toplumsal bilincimizin de temelini teşkil ediyor.
Bu vesile ile bir kamu kurumunda toplumsal değerlerin göz ardı edilmesi karşısında karşılaştığım durumu iletmem üzerine konuya ilgisini esirgemeyen Aydın Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger’e ve olaya hassasiyetle yaklaşarak durumu irdeleyen, çözüm sunan Efeler Kaymakamı Sayın İzzettin Sevgili’ye teşekkürlerimi sunarım.
Devlet kurumlarındaki tüm yöneticilerimizin ve kamu görevlilerimizin de yaşlılara pozitif ayrımcılık konusunda aynı duyarlılığı göstermeleri dileğiyle…

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