UTANMADAN DARBEDEN NEMALANMAK…

Ben olsaydım ne yapardım?

15 Temmuz darbe girişimine kalkışan vatan hainlerini, ellerine şehitlerimizin kanı bulaşan kansızları o görevlere ben getirmiş olsaydım…

Ergenekon ve Balyoz kumpaslarına ben izin vermiş ve göz yummuş olsaydım…

“Allah bizi affetsin, milletimiz bizi affetsin” demek zorunda kalsaydım…

Halkın karşısına çıkmak şöyle dursun…

Utancımdan, pişmanlığımdan ve vicdan azabımdan, insan içine bile çıkamazdım…

Atatürk’ü çocuklarımızın okuduğu kitaplardan çıkarmaya çalışmak şöyle dursun…

Atatürk’ün Nutuk’ta Emperyalizm uşağı gerici yobazların ihanetlerini, gizli cemaat örgütlenmeleri kurup devleti yıkmaya, Meclis’i ortadan kaldırmaya, MİLLET EGEMENLİĞİ‘ni yoketmeye çalıştıklarını tarihi belgelerle anlattığı bölümleri de kitaplara ekletirdim…

Darbe girişiminin bastırılmasında elbette ki halkımızın kahramanlığı asla tartışılamayacak kadar büyük.

Ama Türk Ordusu’nun büyük çoğunluğunun, Atatürkçü subaylarımızın tamamının da bu darbeye karşı durduğunu, darbe girişimini halk, ordu ve polis dayanışması sayesinde hep birlikte önlendiğini hiç aklımdan çıkarmazdım…

Aklımdan çıkarmayacağım için de, ordu düşmanlığı yapmazdım…

Atatürk’ün ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızın, şehitlerimizin, gazilerimizin mirası olan ordumuzu düşman ordusu gibi göstermezdim…

Bilirdim ki, o kanlı 15 Temmuz gecesinde, askeri birliklerimizin yalnızca bir teki bile kışlalarından çıksaydı, bugün şehitlerimizin sayısını yüzlerle değil, onbinlerle ifade ediyor olabilirdik.

Köprüyü tutan iki tankın, namlularını hiç ateşlemeden ne çok insanımızı şehit ettiği ortada iken…

İki helikopterin bile ne çok insanımızı şehit ettiği ortada iken…

Kahraman havacılarımız jetleri engellemeseydi, ne büyük bir facia olabileceğini hiç aklımdan çıkarmazdım…

Bir tank birliği bile darbe girişimine destek verseydi, hele hele namlularını ateşleseydi, katliamın ve vahşetin boyutları nasıl kat be kat korkunç bir hal alırdı, bunu düşünürdüm…

Hele hele, yalnızca kuvvet komutanlıklarının yalnızca bir teki bile bu kanlı ihanete destek verseydi (Mesela 1. Ordu, 2. Ordu, 3. Ordu, Ege Ordusu, tam 14 kolordu, tam 8 mekanize tümen, tam 11 zırhlı tugay, tam 23 mekanize piyade tugayı, tam 15 motorize piyade tugayı, 8 komando tugayı ve 5 topçu tugayından herhangi birisi), o gece yaşanacakların en korkunç kabuslardan bile daha korkunç olacağını, top gülleleri, tank mermileri ve makinalı tüfeklerin önünde yüzbinlerce silahsız masum sivilimizin ne hale geleceğini düşünürdüm…

Sokaklara çıkan yüzbinlerce masum insanımız bugün hayattaysa, bunu henüz daha darbenin ilk saatlerinde darbecilere gövdelerini siper eden Ömer Halisdemir gibi Atatürk’ün kahraman asker ve subaylarına, tankların ve birliklerin kışladan çıkmasına engel olan kahraman komutanlarımıza ve askeri disiplini daha çocuk yaşta özümsemiş, askeri liselerde tepeden tırnağa her hücresi tam bir askeri disiplinle yoğrulmuş, Atatürk’ün gerçek asker ve subaylarına borçlu olduğumuzun farkına varırdım…

O nedenle, orduyu tarumar etmek, kuvvet komutanlıklarını birbirinden ayırmak, askeri liseleri, harp okullarını ve GATA’yı kapatıp arazilerini ranta açmak yerine, önce yüzlerce yıllık mazisi olan, aynı zamanda Osmanlı’dan bize ecdat mirası olarak kesintisiz bugünlere gelen bu kurumlarımızı FETÖ’cülerden temizler, sonra da liyakat esasına göre, partizanlık ve siyaset yapmadan, kışlaya FETÖ’cüler gibi siyaset sokmadan, tertemiz, yürekli, fedakâr ve yurtsever kadrolarla eskisinden daha güçlü şekilde tekrar hizmete açardım.

Türk milleti, dünyada ordusuyla bütünleşmiş yegane (tek) millettir. Bütün dünya da bunu böyle bilir. Yabancı tarihçiler yüzlerce yıldır adeta ağız birliği etmişçesine bunu böyle yazar.

Bu gerçeği görürdüm…

Ordusuz kalmış bir milletin, darbeden daha büyük felaketlerle, topyekün kurda kuşa yem olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını bilirdim, Suriye ve Irak’ın başına gelenlerden ibret alırdım…

Daha Ergenekon ve Balyoz kumpasları bile ortada yokken, Atatürkçü ve milliyetçi kesimlerin, devlette cemaat yapılanmasına tepki gösterdiklerini, bunun çok yakın bir gelecekte Türkiye’nin başına çok büyük bir bela olacağını defalarca söylediklerini, yıllarca uyarı üstüne uyarı yaptıklarını hatırlardım…

Yani cemaat yapılanmalarına herkesten önce Atatürkçü kesimlerin karşı çıktığını, Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında, Silivri önlerinde karda kışta soğuk ayazda yine yüzbinlerce Atatürkçü yurttaşımızın adeta bu kumpaslara gövdelerini siper ettiklerini, dondurucu soğukta su ve biber gazı yemelerine rağmen pes etmediklerini hatırlardım…

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üzerinde darbeci helikopterler saatlerce dönerken, Meclis üst üste bombalandığı halde muhalefet milletvekillerinin de iktidar vekilleriyle birlikte ölmek pahasına Meclis’i terketmediğini hiç aklımdan çıkarmazdım…

Bunları aklımdan çıkarmadığım için de, 15 Temmuz’un yıldönümü törenlerine muhalefet partilerinin genel başkanlarını davet ederdim. Hattâ, darbe gecesi bütün devlet yöneticilerinden önce, üstelik birileri tünelde, birileri de gecekondularda falan saklanırken televizyonlara çıkıp “Bu bir FETÖ’cü kalkışmadır ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri bunu bastıracaktır” diyen Doğu Perinçek’i de davet ederdim mesela.

Adalet, yalnızca mahkemelerde kullanılan bir kavram değildir!

Sağlıklı bir toplum, siyasette de, sosyal hayatta da, iyi gününde de, kötü gününde de adaletle davranır, adaletle hükmeder.

Ben de adaletin, vefanın, vicdanın gereğini yapar, 15 Temmuz’da darbecilere destek vermemiş, FETÖ’cü kalkışmayı daha o gece, çatışmalar sürerken canlı yayınlara bağlanarak lanetlemiş, Meclis bombalanırken Meclis’ten canlı yayına bağlanarak darbecilere lanetler yağdırmış, “Ölsek de buradan çıkmayacağız” diyebilmiş tüm muhalif kesimlere zeytin dalı uzatırdım…

Bir koltuk uğruna, bir siyasi ikbal uğruna milyonlarca Atatürkçü’ye, milyonlarca yurtsevere “terörist” demezdim…

Milyonlarca insanı rencide edecek sözler söyleyerek millî birlik ve beraberlik ruhumuzu, Yenikapı ruhunu dinamitlemezdim…

Zira, bilirdim ki, darbecileri desteklemek için muhalif vatandaşlar sokaklara çıksaydı, bu kez halk birbirine girer ve kan gövdeyi götürürdü! Belki de iç savaş tehlikesi baş gösterirdi.

O yüzden, milyonlarca muhalif insanın, tüm baskılara, tüm haksızlıklara rağmen darbecileri desteklemediğini, onları yalnız bıraktığını düşünür ve sağduyu ile hareket ederdim.

Yıllarca iktidarın bütün nimetlerinden faydalanan, her türlü hoşgörünün gösterildiği, hattâ paralel devlet kurmalarına bile seyirci kalınmış bu FETÖ’ye başından beri hiç destek olmamış, hiç sempati beslememiş, hiç övgüler düzmemiş, hiçbir zaman onlarla en ufak maddi manevi ilişki içine girmemiş muhalefet kesimlerine şu dakikadan itibaren biraz olsun hoşgörülü ve demokrat davranmaya çalışırdım…

Demokrasilerde silahsız ve şiddetsiz yasal sınırlar içinde muhalefet yapmanın bir hak olduğunu kabullenirdim…

Böylece ülkede millî birlik ve beraberliği yeniden tesis etmek için bir adım atmış olurdum…

Milleti ayrıştırmaktan, kutuplaştırmaktan vazgeçerdim…

Böylece muhalefetin de itirazları ve tepkileri yumuşamaya başlardı…

Rejim endişesi taşıyan milyonlarca yurttaşımız (halkın yarısından fazlası) biraz olsun güven duymaya başlardı…

Kışlayı, mektebi ve yargıyı tek bir partinin hükmettiği kurumlar haline getirmeye çalışmazdım…

Çünkü 15 Temmuz gecesi yaşanan felaketin bu heveslerin bir sonucu olduğunu anlamış ve bundan ders almış olurdum…

Tekrar aynı heveslere bu kez başka cemaatler ve başka kadrolarla girişmeyi aklımın ucundan bile geçirmez, buna hiç kalkışmazdım..

Çünkü sütten ağzım yanmış olurdu, tekrar aynı partizan ve mezhepçi kadrolaşma çabalarına girersem, 3 vakte kalmadan yine devletin ve milletin başına başka bir bela açılacağını, FETÖ’nün yerine bu kez METÖ’nün geleceğini düşünürdüm. Ya da en azından, darbe yapmasalar bile halka zulmedeceklerini, kendilerinden olmayan hiç kimseye yaşam hakkı tanımayacaklarını bilirdim…

O yüzden, kışladan, okuldan ve yargıdan siyaseti bir an önce çıkarmaya, bu kurumlara yalnızca liyakat esasına göre personel almaya çalışırdım.

80 milyonluk Türk halkına zorla rejim dayatmaya kalkmaz, muhalefetin de fikirlerini alır, tarım, çevre ve enerji gibi konularda tek başıma gece yarısı yasaları dayatmazdım.

Çevrecileri, bilimadamlarını, uzmanları, mimarları, mühendisleri, değişik muhalif kesimleri karşıma alır, “Nedir itirazınız?” diye sorar, yatırımları engellemeyecek, ama çevreye, insan sağlığına ve sosyal dokuya da zarar vermeyecek bir orta yolu uzlaşıyla bulmaya çalışırdım.

Üstelik tüm bu kesimlerle uzlaşarak çıkaracağım yasaların, beni çok daha büyük, çok daha başarılı bir siyasetçi yapacağını, muhalefetin azalacağını, toplumun daha geniş kesimlerinin beni desteklemeye başlayacağını bilirdim…

Mahkemeler işime gelmeyen kararlar verdiğinde nasıl da televizyonlara çıkıp o mahkemeleri ve kararlarını yerden yere vurduysam, FETÖ’yle hiçbir alakası bulunmayan binlerce insanın, sırf muhalif oldukları, sırf yandaş olmadıkları veya Atatürkçü oldukları için devlet kadrolarından atılmalarına, tüm haklarının ve emekliliklerinin ellerinden alınmasına, ailelerinin bile sanki çoluk çocuğu da suçluymuş gibi açlığa mahkum edilmelerine engel olurdum. Yayın hayatı boyunca, hiçkimsenin cesaret edemediği yıllarda bile FETÖ’ye manşetlerinden FETÖ diyebilme cesaretini gösterebilmiş gazete sahiplerinin ve hayatında hiçbir zaman FETÖ lehine tek bir haber yazmamış gazetecilerin hiçbir kanıta dayalı olmadan tutuklanmasına da tepki gösterir, çıkar televizyonda iki çift eleştiride bulunurdum ki adaletin terazisi biraz olsun dengeye gelsin!

Mesela, yargı kurumlarına, mahkemelere yapılacak atamaların adil olması için asla parti kimliğine bakmaz, sınavların ve atamaların liyakat esasına göre yapılması için gerekli yasal düzenlemeleri yapardım. Böylece SOMA faciası ve Karadeniz’deki çevre katliamları gibi davalara yandaşlarımın müdahale imkanı da kalmazdı, yargının üzerindeki siyasi baskı ortadan kalkardı, hakimler adil kararları daha kolay verirlerdi.

Keza, şortlu kızlara tekme atanlara, çocuklara tecavüz edenlere, yurtlarda cayır cayır yanan küçük kızlara, sosyal medyada uzun namlulu otomatik silahlarla poz verip milyonlarca insanı tehdit edenlere de mahkemelerin hakettikleri hükmü vermeleri kolaylaşırdı…

Halkımızın yargıya, mahkemelere, devlete, ordumuza ve de ülkemizi yöneten siyasi kadrolara olan güveni yeniden artmaya başlardı…

Ayrıca, 15 Temmuz’u planlayanların ve asıl elebaşılarının kimler olduğu, darbenin siyasi ayağının kimlerden oluştuğu gibi çok önemli gerçeklerin ortaya çıkması, halkımızın bu gerçekleri öğrenmesi için hiçbir soruşturmayı, araştırmayı engellemezdim…

Meclis’teki iktidar ve muhalefet vekillerinin eşit bir şekilde temsil edileceği bir araştırma komisyonu kurulması ve FETÖ’cü olmayan, gerçekten FETÖ’ye başından beri karşı çıkmış birinin başkan seçilmesi için elimden geleni yapardım…

Böylece 15 Temmuz’un bütün kirli ilişkiler ağı ortaya çıkar, muhtemelen de bugün FETÖ’ye herkesten fazla sayıp söven pek çok siyasetçi de FETÖ’cü oldukları delillerle ortaya çıkacağı için içeri alınırlardı…

Aslında uzatmaya hiç gerek yok…

Kısacası, ADALET yerini bulurdu!..

Yani ADALET ile hükmeder, herkese karşı adil olurdum…

Milyonlarca insan ADALET diye yollara düşmez, meydanları doldurmazdı…

Bilirdim ki, ADALET DEMEK, SUÇLULARI AFFETMEK DEMEK DEĞİLDİR, SUÇLU İLE SUÇSUZUN AYNI KEFEYE KONULMAMASI, SUÇLUNUN SUÇU ÖLÇÜSÜNDE HAKETTİĞİ CEZAYI ALMASI, SUÇSUZUN DA MASUMLUĞUNUN GEREĞİNİN YAPILMASIDIR ADALET!

15 Temmuz’un yıldönümünde de, hiçkimse benim gerçekten pişman olduğumdan, gerçekten aldanmış, yanılmış olduğumdan, gerçekten FETÖ ile mücadele ettiğimden şüphe duymazdı…

Tüm bu yaptıklarımı gördüklerinde, bana muhalif olan milyonlarca insan bile şöyle düşünürdü:

“Evet gerçekten mücadele ediyor, gerçekten pişman olduğu, geçmişte gerçekten yanılmış veya yanıltılmış olduğu, son 1 yılda yaptığı bütün icraatlerden, aldığı bütün kararlardan ve dile getirdiği bütün söylemlerden belli. Hiç şüphesiz ki, hatasından döndü ve Türkiye’yi iyi bir yola sokmaya çalışıyor. Yargıyı, orduyu, eğitim sistemini ve devlet kurumlarını tekrar eskisi gibi liyakat esasına dayalı olarak düzeltmeye çalışıyor. Devlet kurumlarını 80 milyon T.C. vatandaşının hiçbirisine ayrım yapmayan, eşit yurttaşlık ilkesi ile hareket eden kurumlar haline getirmeye çalışıyor. Hatasız kul olmaz. Madem ki tüm bu hatalardan dönmüştür, kendisini bu zorlu işlerde yurttaş olarak desteklemek hem ülkemizin, hem de yurttaşlar olarak bizlerin menfaatinedir. Çünkü başarılı olursa yalnızca iktidar değil, farklı görüşlere sahip muhalefet kesimleri olarak bizler de o özlediğimiz demokratik ve özgür Türkiye’ye kavuşur, barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşamaya başlarız. Ülkemiz yeniden kalkınmaya başlar, ekonomi düzelir, bizler de ailemize, çoluğumuza çocuğumuza daha güzel bir hayat sunabiliriz…”

Zaten ben bunları yaptığımda, benim seçmenim olmayan herhangi bir insanın, bunlara karşı çıkması için kafayı peynir ekmekle yemiş olması gerekir!

Çünkü iktidar yandaşı olmayan her insan bilir ki, daha demokratik bir düzen, siyasetin güdümüne girmeyen daha adil bir yargı, her yurttaşına eşit davranan, ayrım yapmayan bir devlet, en çok muhalefetteki seçmenleri rahatlatır, onlara nefes aldırır. Böylece yalnızca iktidar yandaşları değil, muhalif görüşlere sahip milyonlarca yurttaşımız da daha mutlu, daha huzurlu ve daha adil bir hayata kavuşur.

Bu durumda, benim ülkede bunları başarmama, hangi muhalif seçmen engel olmak isteyebilir ki? Sonuçta onlar da böyle bir Türkiye hayaliyle yıllardır yanıp tutuşuyorlar!

Sonuç olarak, ben bu niyetle yola çıksaydım, iktidarıyla, muhalefetiyle el ele verir, seçmen kitlelerimizin arasındaki buzları eritir, kutuplaşmayı tarihe gömer, siyasi görüş farklılıklarımıza karşılıklı olarak saygı duymaya başlar, hep birlikte ülkemizi yeniden ayağa kaldırırdık.

Yani Yenikapı ruhunu gerçek anlamda hayata geçirirdik!

Bunu başardığımızda, önce turizm düzelirdi, ardından tarım, sonrasında diğer sektörler ve en önemlisi de eğitim…

Eğitimimiz düzeldiğinde, teknolojide de atılım yapan bir ülke haline gelebilirdik, dünya ile rekabet edebilen seviyeye ulaşır, milli gelirimizi kat kat daha yükseğe çıkarırdık, halkımız refaha kavuşurdu.

Ordumuz da eskisinden çok daha güçlü, çok daha caydırıcı hale gelir, eskisinden çok daha fazla şekilde dosta güven, düşmana korku salardı…

Ordu güçlenince de, dış politikayla ilgili her konuda elimiz güçlenir, Suriye, Kıbrıs ve Yunan Ordusu’nun işgal ettiği adalarımız başta olmak üzere, pazarlık masalarından istediğimiz almış bir şekilde kalkardık.

Ama işte ne yazık ki tüm bunları yapabilecek konumda olan bir kişi değilim ben. Sade bir yurttaşım. Seçmenim bile yok. Ne de olsa yazıma daha ilk satırda “Ben olsaydım” diye başlamıştım, hatırladınız mı? Yazdığım tüm bu satırlar, baştan sona kadar “Ben olsaydım ne yapardım” varsayımı üzerine kurulu…

Peki siz olsaydınız, ne yapardınız?