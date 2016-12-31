ÜLKE RAYDAN ÇIKMADAN…

Sayın Yıldırım’ın AKP Hükümeti’ndeki ilk görevi Ulaştırma Bakanlığı‘ydı.

Bütün uzmanların; “Yapmayın, etmeyin, altyapıyı değiştirmeden trenleri maksimum hıza çıkarırsanız sonuç facia olur” diye bas bas bağırmalarına rağmen, hızlandırılmış tren projesini hayata geçirmiş, 22 Temmuz 2004 günü “gayet hızlandırılmış” durumdaki tren raydan çıkmıştı.

Görevi, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını gidecekleri yere sağ salim ulaştırmak olan Ulaştırma Bakanlığı, 41 yolcumuzu ne yazık ki ahirete ulaştırmıştı. Hepsini saygıyla anıyorum, Allah hepsine rahmet eylesin, acılı yakınlarına sabırlar versin.

Pamukova faciasında bütün suç makinistlere yüklenmiş, yalnızca makinistler yargılanmış ve ceza almışlardı. Dönemin Ulaştırma Bakanı Yıldırım, dönemin TCDD Genel Müdürü hakkında soruşturma açılması talebini reddetmişti.

Bugün Sayın Binali Yıldırım Başbakan.

Ve ne yazık ki bu kez Türkiye Cumhuriyeti’nin raydan çıkmasından endişe ediyorum.

Tıpkı Pamukova faciasından önce uzmanların uyardığı gibi, bugün de tüm deneyimli Anayasa uzmanlarının, deneyimli hukukçuların ve siyasetbilimcilerin “Yapmayın, etmeyin, Türkiye’yi raydan çıkarırsınız” diye bas bas bağırmalarına rağmen, Dünya siyaset tarihinde ilk kez bir Başbakan, Meclis’e verdiği Anayasa paketi teklifi ile, Başbakanlık makamını ve hükümeti ortadan kaldıracak, Meclis’i tamamen yetkisiz, milletvekillerini ise Bankamatik vekil haline getirecek bir anayasa değişikliğinin altına bizzat imza atmış oldu.

Geçmişte Demokrasi treninin raydan çıktığı ülkelerde ne büyük acılar ve felaketler yaşandığını bilen anayasa hukukçuları, siyaset bilimciler ne kadar bağırırsa bağırsınlar, Ankara’da “parsel parsel” denince ilk akla gelen başka bir şahıs, Twitter’da ne paylaştı geçen gün? “BAĞIRTA BAĞIRTA ANAYASAYI GEÇİRECEZ…” Yaklaşım bu kadar bilimsel, bu kadar demokratik, bu kadar uzlaşmacı, millî iradeye bu kadar saygılı yani…

Bu paket Meclis’ten ve referandumdan geçerse, ülkenin bütün kurumları, bütün yetkileri tek bir kişide toplanacak ve o bir tek kişi hiçbir şekilde yargının denetiminde olmayacak.

Siz bakmayın AKP’lilerin “Yargı denetiminde olacak” demelerine. Öyle olsa CHP’liler itiraz mı ederlerdi, yoksa tüm yetkileri elinde toplayacak kişi yargılanabilecek diye zil takıp oynarlar mıydı? Birazcık mantığı olan bir seçmen bunu rahatlıkla görebilir.

Türkiye’yi raydan çıkaracak böyle tehlikeli işlere kalkışılmasına şaşmamak lazım.

Yıllar önce bir siyasetçinin “Demokrasi bizim için bir tramvaydır, istediğimiz durağa gelince ineriz” dediğini hatırlıyor musunuz?

Bugün o trenden inen yok, treni kullananların “Trenin makinisti sen mi olacaksın, ben mi olacağım?” tartışması da yok artık.

Çünkü 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin ardından demokrasi treni tamir edileceğine, bütün fren ve denetleme mekanizmaları devre dışı bırakıldı.

Şimdi artık Türkiye treni, alabildiğine hızlanarak ölümcül viraja doğru gidiyor.

Trendeki 80 milyon yolcunun son hayat güvencesi, yani “Acil durum freni” olan Meclis ve parlamenter demokratik sistemimiz de son paket değişikliği ile devre dışı bırakılmak üzere…

Buradan hiçbir parti ayrımı yapmadan tüm milletvekillerimize ve tüm seçmenlerimize sesleniyorum: Hepimiz bu trenin yolcularıyız. Bu trenin bozulan fren ve kontrol mekanizmalarını tamir edeceğinize, ne olur kalan son emniyet frenini de bozmayın. Treni raydan çıkarıp, milletçe hepimizi uçuruma yuvarlamayın. Tren raydan çıktıktan sonra ne koltuk kalır, ne yetki kalır, ne mevki, ne makam, ne de siyasi partiler kalır.

Tren raydan çıkmadan, tek adam paketini geri çekin. Çünkü o paket geçse bile, halkın Yüzde 50’sini karşınıza almış olacaksınız, buradan huzur ve istikrar çıkmaz. İktidarı ve muhalefeti ile milletçe bizi birleştirin, birlik olalım, hep birlikte ülkeyi düze çıkaralım.

Geçen yıl 31 Aralık’taki yazımın başlığı “Başkansız Özgür Bir Yıl Dilerim” imiş. Tam bir yıl sonra AKP yine başa sardı. Aynı dileği tekrarlıyor, tüm okurlarımızın, Aydınlı hemşehrilerimizin ve tüm halkımızın yeni yılını kutluyor, 2017 yılının, demokrasi treninin raydan çıkmadığı, aksine tamir edildiği, 80 milyon yolcunun can ve mal güvenliğinin sağlandığı, iktidar ve muhalefetin, halkımızı ikiye bölen tek adam paketini tartışmak yerine, bunu rafa kaldırıp iç ve dış tehditlerimiz karşısında tam bir dayanışma ve seferberlik içine girdiği ve “Milli mutabakat” anlayışı içinde iç ve dış bütün sorunların ve tehlikelerin üstesinden geldiği, milletçe yaşadığımız acıların son bulduğu, halkımızın refaha kavuştuğu bir yıl olmasını dilerim.

Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu seneler…

Binali Yıldırım’ın ilk icraatı,faciasıydı…