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Güçlü Çezik
21 Mart 2017
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TV’lerde “Hayır” Yasaksa “Ses” Çıkarın


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AKP’lilere ve “Evet” yanlısı siyasetçilere ekran çağrısında bulunmuş.

“Kendinize güveniyorsanız birlikte istediğiniz televizyon kanalına çıkalım tartışalım” demiş.

Ben bu çağrının, 16 Nisan referandumu için “Hayır” kampanyası yürüten tüm siyasi liderler ve kampanya yürütücüleri tarafından ısrarla tekrarlanması gerektiğini düşünüyorum.

Yok öyle 3 kuruşa 5 köfte.

Hem en büyük televizyon kanalları başta olmak üzere 120 televizyon kanalında “Hayır”a yasak ve sansür koyacaksın, “Hayır”ı savunanları ekranlara çıkarmayacaksın, hem de demokrasiden, millî iradeden bahsedeceksin.

Üstelik OHAL ortamında referandum mu olur? Bütün demokratik haklar askıya alınmış durumda. Her yerde “Hayır”ı halkımıza anlatmaya çalışanların toplantıları, mitingleri yasaklanıyor. Ama evetçilere herşey serbest.

“Hayır”cı bir kişiye, referandumla ilgili olmayan ve içeriğinde “Hayır” propagandası bulunmayan bir üniversite toplantısı bile yasaklanıyor, ama üniversitelerin neredeyse tamamında bizzat “evet”çi rektörler, akademisyenler, her kurumda evetçi kamu görevlileri özgürce sürekli propaganda toplantıları yapıyorlar.

Bu kadarla kalsa iyi. İlkokullara kadar soktular bu siyasi toplantıları. Kız öğrenci yurduna erkek öğrencileri getirerek toplantı yapmaktan bile çekinmeyenler var.

Hele 18 Mart’ta Çanakkale şehitlerimizi anma töreninin, bütün siyasi partilerin ve toplumun her kesiminden, her kurumdan devlet protokolünün katıldığı bir devlet töreni olmaktan çıkarılıp, adeta AKP mitingine dönüştürülmesi içimi sızlattı.

İçime sindiremiyorum, kabullenemiyorum. Şehitlerimizin anısına böyle mi saygı göstereceğiz?

Hayır için çalışanlara bir önerim daha var.

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Madem televizyonlar size yasak, neden teşkilatlarınız kendi şahsi otomobillerinde hiç İzmir Marşı’nı çalmıyorlar?

Görülür olamıyorsanız, neden “Duyulur” olmuyorsunuz?

Caddelerde, sokaklarda halkımız üzerinde bir etki, bir izlenim oluşturmanız için, görüşemediğiniz, konuşamadığınız sokaktaki vatandaşa ulaşabilmeniz için en kolay yollardan biri değil mi bu?

Eskiden insanlar bir maç kazandıklarında ya da bir seçim kampanyası sırasında otomobillerinde şarkılar, marşlar çalarak yolculuk etmezler miydi?

Bırakın onu, hergün gece geç saatlerde bile kimi sürücüler hoparlörlerini bangır bangır açarak “çıstak çıstak” disko müzikleriyle trafikte seyretmiyorlar mı? Karışan eden var mı? Yok!

O halde neden “Hayır” kampanyası yürüten partilerin teşkilatları, gündüzleri (kimsenin rahatsız olmayacağı saatlerde ve güzergahlarda) kendi otomobilleriyle işe giderken, eve giderken ya da bir yerlere yolculuk yaparken neden İzmir Marşı falan çalarak seçmenleri o havaya sokmuyorlar? Önemli olan, seçmenlerin “Hayır”cıların ne kadar çok olduğunu ve her yerde “Hayır” şarkıları çaldığını algılamalarıdır. Etki gücü diye birşey var. Muhalefetin bu kavramlar üzerinde hiç kafa yormadan enerjisini tüketmesini istemem. Bu kez “Hayır”ı savunan bütün muhalefet partileri gerçekten canla başla çalışıyorlar. Haklarını yemeyelim. Ama bu çalışmaların akılcı planlanması, etki gücü yüksek alternatif yöntemlerin de düşünülmesi gerektiğine inanıyorum. Böylece emeklerini ve zamanlarını çok daha verimli kullanabilirler. Normalde ulaşamadıkları vatandaşları, yoldan geçen bir tek otomobilden yükselen bir hayır şarkısı sayesinde etkileyebilirler.

AKP’nin türlü çeşitli algı operasyonlarına karşı, “Hayır” kampanyası yürüten kesimler en azından böyle alternatif yolları aramalıdır. Halka ulaşmanın tek yolu televizyonlar değil ya?

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İnsanlarımız her yerde Hayır şarkılarını duyduklarında, elbette ki etkileneceklerdir…

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