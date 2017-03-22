Son Dakika

Son Haberler

logo

Güçlü Çezik
22 Mart 2017
Yazarlar

Türkiye, 1’den Büyüktür!..


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

Doğrusu, şunu yazacağımı ya da söyleyeceğimi sanmazdım ama…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugüne kadar yaptığı bütün konuşmaları içinde,  bence tanık olduğum en mükemmel konuşmasını Samsun’da muhtarlara hitap ettiği toplantıda yaptı.

Gerçekten de o konuşmanın izleyebildiğim kısmını yorumlamam gerekirse, her dakikasının, hitap şekliyle, verdiği örneklerle ve eğer referandumdan geçerse anayasa maddelerinin halkın başına ne işler açabileceğini açık, net ve anlaşılır şekilde tek tek anlatış biçimiyle neredeyse mükemmel, neredeyse kusursuz olduğunu söylemeliyim. Salondaki muhtarların neredeyse tamamının, Kılıçdaroğlu’nu pür dikkat izlediklerini gözlemledim.

Üstelik Kılıçdaroğlu’nun bu makul, mantıklı ve ikna edici üslubunun, bu hitabet performansının bugün de bir açıkhava toplantısında devam ettiğini gözlemledim.

Tabii ki bu gözlemlerim yalnızca televizyon aracılığıyla edindiğim gözlemler. Ama söylemeye çalıştığım şey şu:

Sayın Kılıçdaroğlu’nun bunca yıldır yaptığı konuşma ve mitinglere nazaran, son bir haftadır hem hitabet şeklinin, hem de anayasa paketinin sakıncalarını anlatma üslubunun, eskisinden kat kat daha ikna edici olduğunu düşünüyorum. Olumlu yönde bir gelişme var.

Sayın Kılıçdaroğlu, kendisine uymayan, üzerine oturmayan, yetersiz kaldığı “Siyasi Karagöz-Hacivat” şeklindeki polemik üslubundan kendisini büyük ölçüde arındırmış görünüyor.

Bu konuda Sayın Kılıçdaroğlu’nun önceki danışmanlarının kim oldukları araştırılmalı ve kimlikleri kamuoyuna açıklanmalıdır ki, CHP’ye yıllardır oy kaybettiren bu zat-ı muhteremlerin kimler olduklarını, nasıl ve hangi sıfatla o mevkilere geldiklerini milyonlarca CHP seçmeni öğrenebilsinler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  ÇILDIR HAVALİMANI

Ama benim asıl üzerinde durmak istediğim, Kılıçdaroğlu’nun Samsun’daki konuşmasında hiç üzerinde durmadan, vurgulaman kullandığı bir söz…

Kılıçdaroğlu, o konuşmasının bir yerinde “Türkiye 1’den büyüktür” dedi.

Ama bunu çok önemsiz bir sözmüş gibi hiç vurgulamadan biraz geçiştirir gibi oldu.

Oysa bence çok önemlidir.

Hattâ, bence “Hayır” kampanyasını yürüten bütün kesimlerin en büyük sloganı olabilecek kadar önemli bir sözdür.

Neden mi?

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bütün yetkilerini ellerinde tutan, dünyada adil ve hakkaniyetli kararlar alınmasına engel olan, işlerine gelmeyen tüm kararları antidemokratik ve dayatmacı bu veto yetkileri sayesinde veto eden 5 büyük ülke için “Dünya 5’ten büyüktür” diyen bir kişiye, aynı şekilde tüm yetkileri böyle tek elde toplamanın da en büyük yanlış olacağını anlatmak için, kendi deyimiyle, dünyaya seslendiği ve kendi savunduğu düşünceyle verilebilecek en güzel yanıt, “Türkiye 1’den büyüktür” yanıtı olacaktır da o nedenle…

Nasıl ki Dünya 5’ten büyükse…

Türkiye de 1’den büyüktür…

80 milyonun kaderi, siyasi iradesi, tek bir kişiye teslim edilemez…

Milyonlarca kişinin, “Türkiye 1’den büyüktür” dediğini bir düşünsenize?

Üstelik bu söze, akıl mantık sahibi ve “Dünya 5’ten büyüktür” diyen seçmenlerin bir kısmından da destek gelecektir diye tahmin ediyorum.

Çünkü ilk sözün ardından, ikincisi öylesine “cuk” oturuyor ki, hiçkimseye, itiraz edebileceği bir kaçamak noktası bırakmıyor!…

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI


  • Güçlü Çezik

    Türkiye, 1’den Büyüktür!..

    22 Mart 2017 Yazarlar

    Doğrusu, şunu yazacağımı ya da söyleyeceğimi sanmazdım ama... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugüne kadar yaptığı bütün konuşmaları içinde,  bence tanık olduğum en mükemmel konuşmasını Samsun'da muhtarlara hitap ettiği toplantıda yaptı. Gerçekten de o konuşmanın izleyebildiğim kısmını yorumlamam gerekirse, her dakikasının, hitap şekliyle, verdiği örneklerle ve eğer referandumdan geçerse anayasa maddelerinin halkın başına ne işler açabileceğini açık, net ve anlaşılır şekilde tek tek anlatış biçimiyle neredeyse mükemmel, neredeyse ku...

  • Hüseyin Çetinkaya

    SU ÜRÜNLERİ…

    22 Mart 2017 Yazarlar

    Genel anlamda su ürünleri denildiğinde denizden veya tatlı sudan elde edilen her türlü gıda maddesine verilen ortak ad olarak biliyoruz. Deniz ürünleri, balık, ıstakoz, karides gibi canlılardan oluşmaktadır. Üniversitenin su ürünleri bölümünde öğrenim gören öğrenciler olup, bölümün amacı, balık, ıstakoz, kerevit gibi su hayvanlarının avlanması, bunların havuzlarda üretilmesi ve pazarlanması alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir. Mezunlar devlet sektöründe veya özel sektöre ait su ürünleri üretim merkezlerinde çalışabilir veya ...

  • Güçlü Çezik

    TV’lerde “Hayır” Yasaksa “Ses” Çıkarın

    21 Mart 2017 Yazarlar

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AKP'lilere ve "Evet" yanlısı siyasetçilere ekran çağrısında bulunmuş. "Kendinize güveniyorsanız birlikte istediğiniz televizyon kanalına çıkalım tartışalım" demiş. Ben bu çağrının, 16 Nisan referandumu için "Hayır" kampanyası yürüten tüm siyasi liderler ve kampanya yürütücüleri tarafından ısrarla tekrarlanması gerektiğini düşünüyorum. Yok öyle 3 kuruşa 5 köfte. Hem en büyük televizyon kanalları başta olmak üzere 120 televizyon kanalında "Hayır"a yasak ve sansür koyacaksın, "Hayır"ı savunanları ek...

  • Hüseyin Çetinkaya

    BOĞA GÜREŞİ…

    21 Mart 2017 Yazarlar

    Ülkemizde düzenlenen boğa güreşlerinin özellikle Artvin yöresinde festivallere dönüştürülerek geleneksel hale getirildiği görülür. Boğa güreşi esnasında güçsüz görülen boğanın çekilmesi halinde yenik kabul edilir ve güreş meydanında ayrılan bölümden ilgililerce boğa alandan uzaklaştırılır ve kendi kuralları içinde güç gösterisi olarak bir spor ve şenlik ortamında gerçekleştirilir. İspanya'da farklı olarak düzenlenen boğa güreşlerinde matador isimli kişi boğayı yorarak kılıç, bıçak vb. darbeleri ile boğayı yaralar. Yaralanan boğa zamanl...

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı bilim cenaze dans akademisi darp esrar eğlenceli fizik akademisi haluk alıcık iskender yönden jimnastik kaza mehmet avcu melodiler akademisi merkez camii metin akyol mimarlık akademisi minik tales matematik akademisi neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat oyuncak akademisi polis renkler akademisi robot akademisi salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz step tamer bacaksız toplum destekli polis uyuşturucu uzay akademisi vergi yaratıcı drama yaratıcı yazarlık yaşar pektaşoğlu çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE