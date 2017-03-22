Türkiye, 1’den Büyüktür!..

Doğrusu, şunu yazacağımı ya da söyleyeceğimi sanmazdım ama…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugüne kadar yaptığı bütün konuşmaları içinde, bence tanık olduğum en mükemmel konuşmasını Samsun’da muhtarlara hitap ettiği toplantıda yaptı.

Gerçekten de o konuşmanın izleyebildiğim kısmını yorumlamam gerekirse, her dakikasının, hitap şekliyle, verdiği örneklerle ve eğer referandumdan geçerse anayasa maddelerinin halkın başına ne işler açabileceğini açık, net ve anlaşılır şekilde tek tek anlatış biçimiyle neredeyse mükemmel, neredeyse kusursuz olduğunu söylemeliyim. Salondaki muhtarların neredeyse tamamının, Kılıçdaroğlu’nu pür dikkat izlediklerini gözlemledim.

Üstelik Kılıçdaroğlu’nun bu makul, mantıklı ve ikna edici üslubunun, bu hitabet performansının bugün de bir açıkhava toplantısında devam ettiğini gözlemledim.

Tabii ki bu gözlemlerim yalnızca televizyon aracılığıyla edindiğim gözlemler. Ama söylemeye çalıştığım şey şu:

Sayın Kılıçdaroğlu’nun bunca yıldır yaptığı konuşma ve mitinglere nazaran, son bir haftadır hem hitabet şeklinin, hem de anayasa paketinin sakıncalarını anlatma üslubunun, eskisinden kat kat daha ikna edici olduğunu düşünüyorum. Olumlu yönde bir gelişme var.

Sayın Kılıçdaroğlu, kendisine uymayan, üzerine oturmayan, yetersiz kaldığı “Siyasi Karagöz-Hacivat” şeklindeki polemik üslubundan kendisini büyük ölçüde arındırmış görünüyor.

Bu konuda Sayın Kılıçdaroğlu’nun önceki danışmanlarının kim oldukları araştırılmalı ve kimlikleri kamuoyuna açıklanmalıdır ki, CHP’ye yıllardır oy kaybettiren bu zat-ı muhteremlerin kimler olduklarını, nasıl ve hangi sıfatla o mevkilere geldiklerini milyonlarca CHP seçmeni öğrenebilsinler.

Ama benim asıl üzerinde durmak istediğim, Kılıçdaroğlu’nun Samsun’daki konuşmasında hiç üzerinde durmadan, vurgulaman kullandığı bir söz…

Kılıçdaroğlu, o konuşmasının bir yerinde “Türkiye 1’den büyüktür” dedi.

Ama bunu çok önemsiz bir sözmüş gibi hiç vurgulamadan biraz geçiştirir gibi oldu.

Oysa bence çok önemlidir.

Hattâ, bence “Hayır” kampanyasını yürüten bütün kesimlerin en büyük sloganı olabilecek kadar önemli bir sözdür.

Neden mi?

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bütün yetkilerini ellerinde tutan, dünyada adil ve hakkaniyetli kararlar alınmasına engel olan, işlerine gelmeyen tüm kararları antidemokratik ve dayatmacı bu veto yetkileri sayesinde veto eden 5 büyük ülke için “Dünya 5’ten büyüktür” diyen bir kişiye, aynı şekilde tüm yetkileri böyle tek elde toplamanın da en büyük yanlış olacağını anlatmak için, kendi deyimiyle, dünyaya seslendiği ve kendi savunduğu düşünceyle verilebilecek en güzel yanıt, “Türkiye 1’den büyüktür” yanıtı olacaktır da o nedenle…

Nasıl ki Dünya 5’ten büyükse…

Türkiye de 1’den büyüktür…

80 milyonun kaderi, siyasi iradesi, tek bir kişiye teslim edilemez…

Milyonlarca kişinin, “Türkiye 1’den büyüktür” dediğini bir düşünsenize?

Üstelik bu söze, akıl mantık sahibi ve “Dünya 5’ten büyüktür” diyen seçmenlerin bir kısmından da destek gelecektir diye tahmin ediyorum.

Çünkü ilk sözün ardından, ikincisi öylesine “cuk” oturuyor ki, hiçkimseye, itiraz edebileceği bir kaçamak noktası bırakmıyor!…