TÜRK POLİS TEŞKİLATI’NIN 172. GÜNÜ KUTLU OLSUN

Her yıl Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümleri 10 Nisan’da kutlanıyor. Bu yıl da Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluşunun 172. yılı bütün yurtta sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik çemberi içinde büyük törenlerle kutlandı.10 Nisan Türk Polis Teşkilatı’nın anılmaya değer bir bayram Günü’dür. Bu önemli günün Emniyet Teşkilatımıza kutlu ve mutlu olsun diyorum.
Bu değerli kuruluşta görev alan binlerce emniyet görevlimiz vardır. Bekçisinden, emniyet görevlisinden, polis, asayiş, tüm ekiplerinde görev alanlar ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne kadar görev alan kişiler namuslu, dürüst, gayretli ve çalışkan insanlardır. Onlara ne denli yer verilse yeridir. Dünden bu yana görevi başında gözlerini kırpmadan şehit düşen, hasta olan ve sakat düşen nice emniyet mensuplarımız vardır. Bunların geride kalan çocuklarını ve değerli eşlerini unutmamamız gerekir. Her alanda devlet ve vatandaş olarak ilgi gösterip yardımcı olmalıyız. Çünkü onlar namusumuzu, malımızı ve huzurumuzu, birlik ve beraberlik içinde hür ve özgür olarak yaşamamızı korumakla yükümlüdürler.
Unutmamak gerekir ki polislik mesleği copla bir zor kullanmak mesleği değildir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi “Millete efendilik yoktur, hadimlik (yani hizmet ) vardır”
diye vurgulamaktadır. Türk milleti her zaman Türk Polisine yardımcı ve onun yanında olmuştur. Ve olmaya da devam edecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle görevi başında şehit olanları rahmetle anıyor, gazilerimize ve hasta olanlara sağlıklı günler diliyorum. Görevi başında bulunanlara da kazasız, belasız ve başarı dolu günler diliyorum. Sözü bir şiirimle bağlamak istiyorum.
10 NİSAN GÜNÜ
Emanettir size güzel yurdum
Geceden gündüze görevde polis
Değeri biçilmez kıymeti onun
Kendini adamış millete polis
Biz rahat uyurken kendi uyumaz
Sıcak, soğuk demez ayakta kış, yaz
“Asayiş berkemal” tutanakta yaz
Kendini adamış devlete polis
Babacan insandır karakollarda
Hazarda, seferde, karlı yollarda
Vatan sevgisiyle coşar onlar da
Kendini adamış hizmete polis
Her zaman cesurdur, genç ve zindedir
Kemal Atatürk’ün tek izindedir
Hırsızın, hainin hep peşindedir
Kendini adamış gurbete polis
Defne yeşilinden mutluluk vermiş
Düşküne, mazluma kol, kanat germiş
Şehit olanları vuslata ermiş
Kendini adamış nöbete polis….
Abdülkadir GÜLER
NOT: Bu şiirden dolayı Söke’nin eski Kaymakamı Şemsettin Uzun tarafından Şair Abdülkadir Güler’e TAKDİRNAME verilmiştir.
Takdirin sebebi: 10 Nisan 1991 / Sayı: 475 sayılı yazı ile.