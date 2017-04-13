Son Dakika

Son Haberler

logo

Abdülkadir Güler
13 Nisan 2017
Yazarlar

TÜRK POLİS TEŞKİLATI’NIN 172. GÜNÜ KUTLU OLSUN


Abdülkadir Güler
kadirguler46@hotmail.com
Her yıl Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümleri 10 Nisan’da kutlanıyor. Bu yıl da Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluşunun 172. yılı bütün yurtta sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik çemberi içinde büyük törenlerle kutlandı.10 Nisan Türk Polis Teşkilatı’nın anılmaya değer bir bayram Günü’dür. Bu önemli günün Emniyet Teşkilatımıza kutlu ve mutlu olsun diyorum.
Bu değerli kuruluşta görev alan binlerce emniyet görevlimiz vardır. Bekçisinden, emniyet görevlisinden, polis, asayiş, tüm ekiplerinde görev alanlar ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne kadar görev alan kişiler namuslu, dürüst, gayretli ve çalışkan insanlardır. Onlara ne denli yer verilse yeridir. Dünden bu yana görevi başında gözlerini kırpmadan şehit düşen, hasta olan ve sakat düşen nice emniyet mensuplarımız vardır. Bunların geride kalan çocuklarını ve değerli eşlerini unutmamamız gerekir. Her alanda devlet ve vatandaş olarak ilgi gösterip yardımcı olmalıyız. Çünkü onlar namusumuzu, malımızı ve huzurumuzu, birlik ve beraberlik içinde hür ve özgür olarak yaşamamızı korumakla yükümlüdürler.
Unutmamak gerekir ki polislik mesleği copla bir zor kullanmak mesleği değildir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi “Millete efendilik yoktur, hadimlik (yani hizmet ) vardır” diye vurgulamaktadır. Türk milleti her zaman Türk Polisine yardımcı ve onun yanında olmuştur. Ve olmaya da devam edecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle görevi başında şehit olanları rahmetle anıyor, gazilerimize ve hasta olanlara sağlıklı günler diliyorum. Görevi başında bulunanlara da kazasız, belasız ve başarı dolu günler diliyorum. Sözü bir şiirimle bağlamak istiyorum.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  KIŞLIK SEBZELER…

10 NİSAN GÜNÜ

Emanettir size güzel yurdum
Geceden gündüze görevde polis
Değeri biçilmez kıymeti onun
Kendini adamış millete polis

Biz rahat uyurken kendi uyumaz
Sıcak, soğuk demez ayakta kış, yaz
“Asayiş berkemal” tutanakta yaz
Kendini adamış devlete polis

Babacan insandır karakollarda
Hazarda, seferde, karlı yollarda
Vatan sevgisiyle coşar onlar da
Kendini adamış hizmete polis

Her zaman cesurdur, genç ve zindedir
Kemal Atatürk’ün tek izindedir
Hırsızın, hainin hep peşindedir
Kendini adamış gurbete polis

Defne yeşilinden mutluluk vermiş
Düşküne, mazluma kol, kanat germiş
Şehit olanları vuslata ermiş
Kendini adamış nöbete polis….

Abdülkadir GÜLER

NOT: Bu şiirden dolayı Söke’nin eski Kaymakamı Şemsettin Uzun tarafından Şair Abdülkadir Güler’e TAKDİRNAME verilmiştir.
Takdirin sebebi: 10 Nisan 1991 / Sayı: 475 sayılı yazı ile.

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI


  • Abdülkadir Güler

    TÜRK POLİS TEŞKİLATI’NIN 172. GÜNÜ KUTLU OLSUN

    13 Nisan 2017 Yazarlar

    Her yıl Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümleri 10 Nisan’da kutlanıyor. Bu yıl da Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluşunun 172. yılı bütün yurtta sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik çemberi içinde büyük törenlerle kutlandı.10 Nisan Türk Polis Teşkilatı’nın anılmaya değer bir bayram Günü’dür. Bu önemli günün Emniyet Teşkilatımıza kutlu ve mutlu olsun diyorum. Bu değerli kuruluşta görev alan binlerce emniyet görevlimiz vardır. Bekçisinden, emniyet görevlisinden, polis, asayiş, tüm ekiplerinde görev alanlar ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne kadar gö...

  • Güçlü Çezik

    “HAYIR” UMUTTUR

    12 Nisan 2017 Yazarlar

    Kararsız ya da bugüne kadar her seçimde "evet" demiş seçmenlerimizden herşeye rağmen umutluyum. Çünkü bugüne kadar her "evet"te ülkenin biraz daha batağa sürüklendiğinden şüphe duyan var mı acaba içlerinde? Verdikleri her oydan sonra ülkenin biraz daha karıştığını, biraz daha kutuplaştığını... Huzurun, güvenin, ekonominin biraz daha bozulduğunu... Devletin bütün kurumlarının biraz daha yıprandığını... Bütün işlerin, kurulu düzenin biraz daha laçkalaştığını... Yönetim anlayışının giderek kuralsızlaştığını... Keyfileştiğini, ...

  • Hüseyin Çetinkaya

    GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ…

    12 Nisan 2017 Yazarlar

    Günümüzde nüfus artışıyla gelişen şehirleşme, neticesinde kalabalık insan toplulukları, sağlıksız konutlar, görünüm kirliğinin yanı sıra çevre kirliliğini de beraberinde getiriyor. Elektrik, su, telefon, doğalgaz sistemleri için yapılan şehir içi kazılar, yol onarım çalışmaları nedeniyle açılan ve daha sonra kapatılamayan çukurlar, ortalığa bırakılan döküntüler ve molozlar da görüntü kirliliğine neden olmaktadır. Bölgede geçekleştirilen imar yanlışlıkları, binaların rastgele kurulması, ilan, reklâm, pano, afiş pankartlarının gelişi güze...

  • Güçlü Çezik

    Atatürk ve Partili Cumhurbaşkanı

    11 Nisan 2017 Yazarlar

    "Atatürk de #PartiliCumhurbaskanı idi" demek, 70 yıl önceki tek partili döneme geri dönüleceğinin itirafıdır! Atatürk, tek partili dönemde bile çok partili demokrasiye geçmeyi 2 kez denemişti. Tek partili dönem, padişahlıktan, çok partili parlamenter demokrasiye geçiş için bir ara duraktı. Çok partili sisteme bile o CHP geçmiştir. Oysa bunlar şimdi çok partili demokratik parlamenter rejimden, tek partili rejime doğru geri gitmeye çalışıyorlar. Bir durak sonrası padişahlıktır. Unutulmamalı ki, Atatürk o tek partili dönemde bile, 2 kez çok p...

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı bilim cenaze dans akademisi darp esrar eğlenceli fizik akademisi haluk alıcık iskender yönden jimnastik kaza mehmet avcu melodiler akademisi merkez camii metin akyol mimarlık akademisi minik tales matematik akademisi neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat oyuncak akademisi polis renkler akademisi robot akademisi salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz step tamer bacaksız toplum destekli polis uyuşturucu uzay akademisi vergi yaratıcı drama yaratıcı yazarlık yaşar pektaşoğlu çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE