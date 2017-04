TÜRK POLİS TEŞKİLATI’NIN 172. GÜNÜ KUTLU OLSUN

Her yıl Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümleri 10 Nisan’da kutlanıyor. Bu yıl da Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluşunun 172. yılı bütün yurtta sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik çemberi içinde büyük törenlerle kutlandı.10 Nisan Türk Polis Teşkilatı’nın anılmaya değer bir bayram Günü’dür. Bu önemli günün Emniyet Teşkilatımıza kutlu ve mutlu olsun diyorum.Bu değerli kuruluşta görev alan binlerce emniyet görevlimiz vardır. Bekçisinden, emniyet görevlisinden, polis, asayiş, tüm ekiplerinde görev alanlar ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne kadar görev alan kişiler namuslu, dürüst, gayretli ve çalışkan insanlardır. Onlara ne denli yer verilse yeridir. Dünden bu yana görevi başında gözlerini kırpmadan şehit düşen, hasta olan ve sakat düşen nice emniyet mensuplarımız vardır. Bunların geride kalan çocuklarını ve değerli eşlerini unutmamamız gerekir. Her alanda devlet ve vatandaş olarak ilgi gösterip yardımcı olmalıyız. Çünkü onlar namusumuzu, malımızı ve huzurumuzu, birlik ve beraberlik içinde hür ve özgür olarak yaşamamızı korumakla yükümlüdürler.Unutmamak gerekir ki polislik mesleği copla bir zor kullanmak mesleği değildir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibidiye vurgulamaktadır. Türk milleti her zaman Türk Polisine yardımcı ve onun yanında olmuştur. Ve olmaya da devam edecektir.Bu duygu ve düşüncelerle görevi başında şehit olanları rahmetle anıyor, gazilerimize ve hasta olanlara sağlıklı günler diliyorum. Görevi başında bulunanlara da kazasız, belasız ve başarı dolu günler diliyorum. Sözü bir şiirimle bağlamak istiyorum.

10 NİSAN GÜNÜ

Emanettir size güzel yurdum

Geceden gündüze görevde polis

Değeri biçilmez kıymeti onun

Kendini adamış millete polis

Biz rahat uyurken kendi uyumaz

Sıcak, soğuk demez ayakta kış, yaz

“Asayiş berkemal” tutanakta yaz

Kendini adamış devlete polis

Babacan insandır karakollarda

Hazarda, seferde, karlı yollarda

Vatan sevgisiyle coşar onlar da

Kendini adamış hizmete polis

Her zaman cesurdur, genç ve zindedir

Kemal Atatürk’ün tek izindedir

Hırsızın, hainin hep peşindedir

Kendini adamış gurbete polis

Defne yeşilinden mutluluk vermiş

Düşküne, mazluma kol, kanat germiş

Şehit olanları vuslata ermiş

Kendini adamış nöbete polis….

Abdülkadir GÜLER

NOT: Bu şiirden dolayı Söke’nin eski Kaymakamı Şemsettin Uzun tarafından Şair Abdülkadir Güler’e TAKDİRNAME verilmiştir.

Takdirin sebebi: 10 Nisan 1991 / Sayı: 475 sayılı yazı ile.