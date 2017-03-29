Son Dakika

Son Haberler

logo

Güçlü Çezik
29 Mart 2017
Yazarlar

Tüm Referandum Anketleri Yanılacak


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

Başta saray ve AKP olmak üzere, anket sonuçlarına göre hareket eden bütün siyasetçiler 16 Nisan referandumunda muhtemelen yanılacaklar.

AKP de daha en başta yaptığı hesap hatasının bedelini, sandıktan büyük çoğunlukla “Hayır” çıkmasıyla ödeyecektir.

Hata nerede?

Bence AKP ve saray tarafı, bugüne kadarki seçimlerde aldıkları oy oranları için “Yüzde 50” diye diye, kendileri de yüzde 50 oyları olduğuna inanmışlar sanırım.

Referandum için oyları hesaplarken, kendi oylarının yüzde 50’ye yakın olduğu varsayımından yola çıktılar herhalde.

Oysa gerçek şudur:

AKP’nin bugüne kadarki tüm seçimlerde aldığı oy oranı, yalnızca seçime katılanların AKP’ye oy verenlerin oranıdır.

Yani toplam seçmen içindeki oranı değildir.

Toplam seçmen içindeki oy oranları çok daha düşüktür.

Kimisi seçim barajı yüzünden AKP’ye oy vermiştir, kimisi de sandığa gitmemiştir.

Oysa bu kez bir referanduma gidiyoruz.

Seçim barajı yok. Yani mesela SP gibi partiler bu kez baraj yüzünden AKP’ye oy verecek değil, ya da sandığa gitmeyecek değil.

Bir de AKP seçmenlerinin önemli bir miktarının “Hayır” diyeceğini düşünün.

AKP tabanının evet oranı yüzde 30’lara düşer.

Kaldı yüzde 20.

Kararsızlardan mı gelecek?

İşte zurnanın zırt dediği yer.

Anket firmalarının en çok yanılacakları nokta bu.

En yüksek gösteren anket firması da, en düşük gösteren de muhtemelen yanılacak.

Çünkü, bir ülkede baskı ve korku ne kadar artarsa, insanların anketlere verdikleri yanıt da o kadar yanıltıcı hale gelir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  KÜLTÜR GEZİLERİ…

Mesela AKP ile organik bağı olan vatandaş, “Hayır” oyu vereceği halde ankette “evet” diyeceğini söyler.

Memurların hiçbirisi, “Hayır” diyeceğini anketçiye söylemez.

Bunun gibi pek çok kesim, hayır diyeceği halde bunu gizler.

Korku toplumunun, baskıcı yönetimlerin en büyük yanılgısı buradadır.

Seçmenin, halkın nabzını tutamaz hale gelirler. Herşey yolunda zannederler.

İşte bu yüzden, “Kararsızım” diyenlerin ezici çoğunluğu, “Evet” diyeceğini söyleyenlerin de önemli bir kısmı 16 Nisan’da mührü “Hayır”a basıp geçecektir.

Oysa bugün hiçbir anket firmasının bu gerçeğe ulaşması mümkün değil. Çünkü seçmenlerimizin çoğu gerçek tercihini endişe, baskı ve korku nedeniyle gizliyor.

Gerçekte ise, hayır oranı yüzde 70’leri bile bulabilir!

Bu tahminlerimde yanılmayacağımı umuyorum. Allah mahçup etmesin. Referandum sonucu vatanımıza milletimize hayırlı olsun İnşallah.

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI


  • Güçlü Çezik

    Tüm Referandum Anketleri Yanılacak

    29 Mart 2017 Yazarlar

    Başta saray ve AKP olmak üzere, anket sonuçlarına göre hareket eden bütün siyasetçiler 16 Nisan referandumunda muhtemelen yanılacaklar. AKP de daha en başta yaptığı hesap hatasının bedelini, sandıktan büyük çoğunlukla "Hayır" çıkmasıyla ödeyecektir. Hata nerede? Bence AKP ve saray tarafı, bugüne kadarki seçimlerde aldıkları oy oranları için "Yüzde 50" diye diye, kendileri de yüzde 50 oyları olduğuna inanmışlar sanırım. Referandum için oyları hesaplarken, kendi oylarının yüzde 50'ye yakın olduğu varsayımından yola çıktılar herhalde. ...

  • Güner Dokuyucu

    Aman Havalara Aldanmayın

    29 Mart 2017 Yazarlar

    Aydın'da bahar ayları aldatıcı oluyor. Bir sıcak, bir soğuk. Bir yağmurlu, bir açık. Mesela bugüne kadar günlük güneşlik olan hava, bugün yağışa dönüyor. Yarın da sağanak var. Sıcaklık iyice yükselmişti, ama yağmurla birlikte birkaç derece düşecek. Hal böyle olunca, insanlar bahara aldanıp ince giyinse de hastalanıyor, kalın giyinse de hastalanıyor. İnce giyinen üşüyor, kalın giyinen terliyor, şemsiye almayan ıslanıyor. Yani bir türlü ayar tutmuyor. "Kısa kes Aydın havası olsun" diye herhalde bunun için demişler. G...

  • Hüseyin Çetinkaya

    KÜLTÜR GEZİLERİ…

    28 Mart 2017 Yazarlar

    Günümüzde Milli Eğitim Bakanlığı ilk ve orta öğretim kurumları sosyal etkinlikler yönetmenliğince okul gezileri, sivil toplum kuruluşların organizasyonu ile kültür gezileri vb. gibi etkinliklerin düzenlendiğini biliyoruz. Özellikle okul gezilerinin amacı; öğrencilerin seviyelerine uygun olan bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmek, yaparak yaşayarak öğrenmelerine imkan vermek ve derslerin uygulama ortamında yapılmasını sağlamak; onlara çevrelerini, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerini tanıtmak, bilimsel ve teknolojik geliş...

  • Ayfer Çezik

    SEYİS

    28 Mart 2017 Yazarlar

    At bakıcılarına seyis denir. Seyisler bakımını yaptıkları atlara çocukları gibi bakarlar, severler.. Hatta çoğu at bakıcısı at çiftliğinde yatarlar.. Atların yediğinden, içtiğinden, kışın üşüyüp üşümediğinden, antrenmanlardan sonra terlemelerinden ve terlerini kurutmalarından sorumludurlar.. O konuda eğitim alırlar.. Onlara son derece özenli bakmak zorundadırlar.. Çünkü o atlar cins atlardır ve yarışlar için hazırlanmaktadırlar.. Seyislerin işlerinin devamlılığı, atlara ne kadar iyi baktıklarıyla doğru orantılıdır.. Atların sahipleri atl...

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı bilim cenaze dans akademisi darp esrar eğlenceli fizik akademisi haluk alıcık iskender yönden jimnastik kaza mehmet avcu melodiler akademisi merkez camii metin akyol mimarlık akademisi minik tales matematik akademisi neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat oyuncak akademisi polis renkler akademisi robot akademisi salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz step tamer bacaksız toplum destekli polis uyuşturucu uzay akademisi vergi yaratıcı drama yaratıcı yazarlık yaşar pektaşoğlu çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE