Tüm Referandum Anketleri Yanılacak

At bakıcılarına seyis denir. Seyisler bakımını yaptıkları atlara çocukları gibi bakarlar, severler.. Hatta çoğu at bakıcısı at çiftliğinde yatarlar.. Atların yediğinden, içtiğinden, kışın üşüyüp üşümediğinden, antrenmanlardan sonra terlemelerinden ve terlerini kurutmalarından sorumludurlar.. O konuda eğitim alırlar.. Onlara son derece özenli bakmak zorundadırlar.. Çünkü o atlar cins atlardır ve yarışlar için hazırlanmaktadırlar.. Seyislerin işlerinin devamlılığı, atlara ne kadar iyi baktıklarıyla doğru orantılıdır.. Atların sahipleri atl...