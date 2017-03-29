Tüm Referandum Anketleri Yanılacak

Başta saray ve AKP olmak üzere, anket sonuçlarına göre hareket eden bütün siyasetçiler 16 Nisan referandumunda muhtemelen yanılacaklar.

AKP de daha en başta yaptığı hesap hatasının bedelini, sandıktan büyük çoğunlukla “Hayır” çıkmasıyla ödeyecektir.

Hata nerede?

Bence AKP ve saray tarafı, bugüne kadarki seçimlerde aldıkları oy oranları için “Yüzde 50” diye diye, kendileri de yüzde 50 oyları olduğuna inanmışlar sanırım.

Referandum için oyları hesaplarken, kendi oylarının yüzde 50’ye yakın olduğu varsayımından yola çıktılar herhalde.

Oysa gerçek şudur:

AKP’nin bugüne kadarki tüm seçimlerde aldığı oy oranı, yalnızca seçime katılanların AKP’ye oy verenlerin oranıdır.

Yani toplam seçmen içindeki oranı değildir.

Toplam seçmen içindeki oy oranları çok daha düşüktür.

Kimisi seçim barajı yüzünden AKP’ye oy vermiştir, kimisi de sandığa gitmemiştir.

Oysa bu kez bir referanduma gidiyoruz.

Seçim barajı yok. Yani mesela SP gibi partiler bu kez baraj yüzünden AKP’ye oy verecek değil, ya da sandığa gitmeyecek değil.

Bir de AKP seçmenlerinin önemli bir miktarının “Hayır” diyeceğini düşünün.

AKP tabanının evet oranı yüzde 30’lara düşer.

Kaldı yüzde 20.

Kararsızlardan mı gelecek?

İşte zurnanın zırt dediği yer.

Anket firmalarının en çok yanılacakları nokta bu.

En yüksek gösteren anket firması da, en düşük gösteren de muhtemelen yanılacak.

Çünkü, bir ülkede baskı ve korku ne kadar artarsa, insanların anketlere verdikleri yanıt da o kadar yanıltıcı hale gelir.

Mesela AKP ile organik bağı olan vatandaş, “Hayır” oyu vereceği halde ankette “evet” diyeceğini söyler.

Memurların hiçbirisi, “Hayır” diyeceğini anketçiye söylemez.

Bunun gibi pek çok kesim, hayır diyeceği halde bunu gizler.

Korku toplumunun, baskıcı yönetimlerin en büyük yanılgısı buradadır.

Seçmenin, halkın nabzını tutamaz hale gelirler. Herşey yolunda zannederler.

İşte bu yüzden, “Kararsızım” diyenlerin ezici çoğunluğu, “Evet” diyeceğini söyleyenlerin de önemli bir kısmı 16 Nisan’da mührü “Hayır”a basıp geçecektir.

Oysa bugün hiçbir anket firmasının bu gerçeğe ulaşması mümkün değil. Çünkü seçmenlerimizin çoğu gerçek tercihini endişe, baskı ve korku nedeniyle gizliyor.

Gerçekte ise, hayır oranı yüzde 70’leri bile bulabilir!

Bu tahminlerimde yanılmayacağımı umuyorum. Allah mahçup etmesin. Referandum sonucu vatanımıza milletimize hayırlı olsun İnşallah.