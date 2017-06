30 Haziran 2017 Yazarlar

Aydın; dağlarından yağ, ovalarından bal akan memleket denen yerdi... En azından bir zamanlar bizim çocukluğumuzda ne mutlu ki hâlâ öyleydi… Bugünse her yerinden zehir akan, tüm organları iflas etmiş, can çekişmekte olan bir hastaya benziyor… Gece uyumadan önce ve sabah uyanır uyanmaz duyduğunuz koku bu çırpınan bedenin haykırışıdır… Hasta olmayan birini yatırıp masaya üzerinde deney yaparsanız ne olursa, o oluyor Aydın’a… Her yerine hortum sokuyorsunuz adeta, sondaj kuyusu adı altında… Her yerinden cerahat akıyor ve her gece çığlık çığlığ...