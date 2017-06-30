Son Dakika
Tren denildiğinde, demiryolu üzerinde yolcu ve yük taşımakta kullanılan, bir ya da birkaç lokomotif tarafından çekilen, ardı ardına bağlanmış vagonlar dizisinden oluşan taşıt olarak bilinir.
Demiryolu üzerinde sıkça rastladığımız gerek ‘yolcu trenleri’ gerekse ‘yük trenleri’ teknolojiye paralel olarak gelişim gösterdiği ve 1970’li yıllardan sonra hava yastığı ve manyetik alan üzerinde hareket eden trenlerde geliştirildi.
Yeni Yorumlar Kapalı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI
30 Haziran 2017 Yazarlar
30 Haziran 2017 Yazarlar
29 Haziran 2017 Yazarlar
29 Haziran 2017 Yazarlar