Son Dakika

Son Haberler

logo

Hüseyin Çetinkaya
30 Haziran 2017
Yazarlar

TREN…


Hüseyin Çetinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

Tren denildiğinde, demiryolu üzerinde yolcu ve yük taşımakta kullanılan, bir ya da birkaç lokomotif tarafından çekilen, ardı ardına bağlanmış vagonlar dizisinden oluşan taşıt olarak bilinir.
Demiryolu üzerinde sıkça rastladığımız gerek ‘yolcu trenleri’ gerekse ‘yük trenleri’ teknolojiye paralel olarak gelişim gösterdiği ve 1970’li yıllardan sonra hava yastığı ve manyetik alan üzerinde hareket eden trenlerde geliştirildi.

Toplu taşıma araçlarının en başında gelen tren, bazı yerlerde tek raya asılarak teleferik gibi hareket eden tek raylı tren kullanılırken, günümüzde tekerlekler üzerinde hareket eden trenler saatte 300 km’lik bir hıza ulaşabiliyor.
AYDIN^’DA TRENLE YOLCULUĞA İLGİ ARTI
Aydın’ın Efeler ilçesinde güvenli ve ekonomik olması nedeniyle tren yolculuğuna ilginin artası nedeniyle Aydın Tren Garları’nda yoğunluk yaşanıyor.
TCDD 3. Bölge Yolcu Müdürlüğü verilerine göre İzmir Basmane Garı’ndan sonra en çok yolcu bilet satışının Aydın Efeler Garı’nda gerçekleştiği belirtildi.
Aydın Tren Garı’nda günlük Bin 200 üzeri yolcu gidiş bileti aldığı ve bir o kadar da dönüşlerin gerçekleştiği, İzmir-Aydın -Nazilli tren hattının yenilenmesiyle 2012 yılı itibarı ile tren sayısının artırılmasıyla birlikte trenle yolculuk yapan vatandaşların sayısında artış olduğu, gar istasyonların çarşı merkezine yakınlığı, güven, konfor ve bilet ücretlerindeki istikrarın etkili olduğu kaydedildi.
Özellikle sanayide çalışanların olduğu Aydın – İncirliova -Germencik hattında günlük dönüşümlü olarak yolculuk yapanların olduğunu belirten İncirliova Ziraat Odası eski Meclis Başkanı Ahmet Sert, tren yolunun çarşı ve iş yerine yakınlığı, fiyatlarında istikrarlı olduğu için tren yolculuğunu tercih ettiğini belirtirken, emekli Ali Dağ da tren yolculuğunu konforlu ve güvenli olduğu için tercih ettiğini ifade etti.
Kent merkezlerinde trafiğin yoğun olduğu, özel araç sayısında gün geçtikçe artışların yaşandığı, cadde ve sokaklarda park sorunlarının yaşandığı günümüzde başta tren olmak üzere toplu taşıma araçlarının teşvik edilmesi dileğiyle…

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI


  • Hüseyin Çetinkaya

    TREN…

    30 Haziran 2017 Yazarlar

    Tren denildiğinde, demiryolu üzerinde yolcu ve yük taşımakta kullanılan, bir ya da birkaç lokomotif tarafından çekilen, ardı ardına bağlanmış vagonlar dizisinden oluşan taşıt olarak bilinir. Demiryolu üzerinde sıkça rastladığımız gerek ‘yolcu trenleri’ gerekse ‘yük trenleri’ teknolojiye paralel olarak gelişim gösterdiği ve 1970’li yıllardan sonra hava yastığı ve manyetik alan üzerinde hareket eden trenlerde geliştirildi. Toplu taşıma araçlarının en başında gelen tren, bazı yerlerde tek raya asılarak teleferik gibi hareket eden tek raylı...

  • Işık Cansuyu

    AYDIN MI???

    30 Haziran 2017 Yazarlar

    Aydın; dağlarından yağ, ovalarından bal akan memleket denen yerdi... En azından bir zamanlar bizim çocukluğumuzda ne mutlu ki hâlâ öyleydi… Bugünse her yerinden zehir akan, tüm organları iflas etmiş, can çekişmekte olan bir hastaya benziyor… Gece uyumadan önce ve sabah uyanır uyanmaz duyduğunuz koku bu çırpınan bedenin haykırışıdır… Hasta olmayan birini yatırıp masaya üzerinde deney yaparsanız ne olursa, o oluyor Aydın’a… Her yerine hortum sokuyorsunuz adeta, sondaj kuyusu adı altında… Her yerinden cerahat akıyor ve her gece çığlık çığlığ...

  • Abdülkadir Güler

    KIZILTEPE ESENLİ KÖYÜNDE BAYRAM GELENEKLERİ

    29 Haziran 2017 Yazarlar

    GİRİŞ: Hep söyleriz eski bayramlar, eski bayramlar diye. Geleneğimizde ve dini inançlarımızda bayramların ayrı bir yeri vardır. Sosyal ve toplumsal yaşantımızda bayramların ayrı bir yeri vardır. Barışın, sevginin, milletçe kaynaşmanın birer sembolüdür bayramlar. Bayramlar geldiğinde her nedense eski bayramları anlatıyor ve özlediğimizi söylüyoruz. Aşağıdaki yazıyı bir nostalji bağlamında yazıyorum. Anahtar Kelimeler: Mardin, Kızıltepe, Esenli köyü ve eski bayramlar Bu yazımda bundan yaklaşık yarım asır önce yaşadığım köyde geçen eski bayraml...

  • Hüseyin Çetinkaya

    ÇAKIRBEYLİ…

    29 Haziran 2017 Yazarlar

    Çakırbeyli, Aydın’ın Koçarlı ilçesine bağlı yeni büyükşehir yasası ile mahalleye dönüşmüş eski bir köydür. Ayrıca, önemli devlet adamlarının başında gelen Demokrasi’nin simgesi olmuş Merhum Başbakan Adnan Menderes’in çiftliğinin de yer aldığı Çakırbeyli'de Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla her pazar günü yerel ürünlerin de sergilendiği merkezi bir köy pazarı özelliğini de taşıyor. ÇAKIRBEYLİ ‘KÖY PAZARI’ İLGİ BEKLİYOR Aydın’ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli köyünde Büyükşehir Belediyesi'nin de katkıları ile kurulan Çakırbeyli ...

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı ağrı bilim boyun cenaze darp esrar eğitim-iş eğlenceli fizik akademisi günlük ev haluk alıcık iskender yönden kaza kene kkka kırım kongo kanamalı ateşi mehmet avcu merkez camii metin akyol neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat omur polis salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz tamer bacaksız teog toplum destekli polis uyuşturucu uzay akademisi vergi yangın yaşar pektaşoğlu yener bozkurt çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE