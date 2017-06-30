Tren denildiğinde, demiryolu üzerinde yolcu ve yük taşımakta kullanılan, bir ya da birkaç lokomotif tarafından çekilen, ardı ardına bağlanmış vagonlar dizisinden oluşan taşıt olarak bilinir.

Demiryolu üzerinde sıkça rastladığımız gerek ‘yolcu trenleri’ gerekse ‘yük trenleri’ teknolojiye paralel olarak gelişim gösterdiği ve 1970’li yıllardan sonra hava yastığı ve manyetik alan üzerinde hareket eden trenlerde geliştirildi.

Toplu taşıma araçlarının en başında gelen tren, bazı yerlerde tek raya asılarak teleferik gibi hareket eden tek raylı tren kullanılırken, günümüzde tekerlekler üzerinde hareket eden trenler saatte 300 km’lik bir hıza ulaşabiliyor.

AYDIN^’DA TRENLE YOLCULUĞA İLGİ ARTI

Aydın’ın Efeler ilçesinde güvenli ve ekonomik olması nedeniyle tren yolculuğuna ilginin artası nedeniyle Aydın Tren Garları’nda yoğunluk yaşanıyor.

TCDD 3. Bölge Yolcu Müdürlüğü verilerine göre İzmir Basmane Garı’ndan sonra en çok yolcu bilet satışının Aydın Efeler Garı’nda gerçekleştiği belirtildi.

Aydın Tren Garı’nda günlük Bin 200 üzeri yolcu gidiş bileti aldığı ve bir o kadar da dönüşlerin gerçekleştiği, İzmir-Aydın -Nazilli tren hattının yenilenmesiyle 2012 yılı itibarı ile tren sayısının artırılmasıyla birlikte trenle yolculuk yapan vatandaşların sayısında artış olduğu, gar istasyonların çarşı merkezine yakınlığı, güven, konfor ve bilet ücretlerindeki istikrarın etkili olduğu kaydedildi.

Özellikle sanayide çalışanların olduğu Aydın – İncirliova -Germencik hattında günlük dönüşümlü olarak yolculuk yapanların olduğunu belirten İncirliova Ziraat Odası eski Meclis Başkanı Ahmet Sert, tren yolunun çarşı ve iş yerine yakınlığı, fiyatlarında istikrarlı olduğu için tren yolculuğunu tercih ettiğini belirtirken, emekli Ali Dağ da tren yolculuğunu konforlu ve güvenli olduğu için tercih ettiğini ifade etti.

Kent merkezlerinde trafiğin yoğun olduğu, özel araç sayısında gün geçtikçe artışların yaşandığı, cadde ve sokaklarda park sorunlarının yaşandığı günümüzde başta tren olmak üzere toplu taşıma araçlarının teşvik edilmesi dileğiyle…