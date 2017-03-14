TIP BAYRAMI MI?

Tıpçılarımız, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorlar demek isterim ama…

Bayramlık tarafı mı kalmış?

Halkımız bazı gerçeklerin bilincinde olsa…

Teşhis nedir, tedavi nedir biliyor olsa…

Bir doktorun günde 100 küsur hastaya bakmasının akıl mantık dışı olduğunu…

Çünkü her hastaya yalnızca 5 dakika ayırabilen hiçbir doktorun…

Hastasını tepeden tırnağa incelemek ve ayrıntılı bir teşhis koyabilmesinin bu 5 dakikada mümkün olmadığını…

Bu akıl mantık dışı performans sistemi yüzünden doktorların 5 dakikada hastasına anca şöyle bir bakıp geçmek zorunda kaldığını…

Bir ilaç yazıp yollamaya mecbur bırakıldığını bir anlasa…

Bir hastanın tedavisinin, ona hemen bir ilaç yazıp yollamak demek olmadığını bilse…

“Hastaneye gideyim, doktor bana hemen ilaç yazıp yollasın” diye düşünmenin en sakıncalı düşünce olduğunu farketse…

Bazen doğru bir teşhis koymanın saatler sürebileceğini, ama harcanan o saatler sayesinde yanlış teşhisten, yanlış tedaviden, ya da belki de kendisine hiç faydası olmayacak ilaç yazılmasından kurtulacağını bir bilse…

Kendisinin bir hasta olarak 5 dakikalık muayeneyle bir ilaç yazılıp yollanacak bir kobay olmadığını, insan sağlığının, insan hayatının yalnızca 5 dakikaya layık görülen bir sağlık sistemi ile riske sokulacak kadar değersiz olmadığını…

Bunun suçlusunun da doktorlar olmadığını….

Doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın, adaletsiz nöbet saatleri, aşırı yoğun çalışma saatleri ve dayanılması güç çalışma koşulları yüzünden hastalarına istedikleri kadar zaman ayıramadıklarını, bir günde yüzlerce hastaya bakmaya zorlandıklarını görebilse…

İşte o zaman bunu görebilen insanlarımız, doktorların hastaları 5 dakikalık üstünkörü muayene ile ilaç yazıp eve yollamaya mecbur bırakıldıkları bu performans sistemine, “Hastaları tepeden tırnağa teşhis etmeye zaman ayırmayan, doktorları günde 100 hasta bakmaya mecbur bırakan böyle sağlık sistemi mi olur?” diyerek, hastaneleri ve sağlık hizmetlerini ticarileştiren bu sağlık sistemine “HAYIR!” derlerdi.

Elbette, ödemek zorunda kaldıkları artan sağlık katkı paylarına da, eczaneleri hiç istemedikleri ve hiç görevleri olmadığı halde sağlık katkı payı tahsildarlığı yapmaya mecbur bırakan sisteme de “HAYIR!” derlerdi…

Demiyorlarsa, bu gerçeklerin bilincinde ve farkında olmadıkları içindir…

Yoksa, sağlıkta reform kılıfı altında bu yapılanların doğru olduğundan değil…

Allah hiçkimseye hastalık yüzü göstermesin, sağlık ve sıhhatimizi eksik etmesin, ben bir doktora gitsem, saatlerce tepeden tırnağa en detaylı şekilde muayene olmak isterim ki, hiçbirşey gözden kaçmasın ve en doğru teşhis konulabilsin. Neyim var neyim yoksa ortaya çıksın.

Yok eğer ben, doktora gidip 2 dakikada muayene olmayı, bir an önce reçeteme bir ilaç yazılıp eve gönderilmeyi hayal ediyorsam, hata doktorda mı, bende mi?

Ne yazık ki teşhis nedir, nasıl yapılır, tedavi nedir nasıl yapılır bunları bilmeyen bir toplumuz. İnsanlarımızın büyük çoğunluğu, bu konuda bilinçsiz.

Teşhis ve tedavi sürecini, hastaneye gidip, ağzını kocaman açıp, dilini dışarı çıkarıp doktora “A” deyip, doktorun medyum ya da kâhin gibi 2 dakikada hastalığını anlayıp bir ilaç yazıp yollaması sanıyoruz çoğumuz…

Bilinçsizliğin bu kadarı çok acı…

Bu ülkenin en zenginlerinin, en pahalı hastanelerde saatlerce ve hattâ günlerce en detaylı muayenelerden, en ince tetkiklerden ve tahlillerden geçtiklerini, hali vakti yerinde olanların sağlığına bu kadar zaman ve harcanmasının herhalde boşuna olmadığını, bir nedeni olması gerektiğini bile düşünemiyoruz çoğumuz…

Oysa insanlarımız, doktorların çalışma koşulları ve hastalarına ayırabildikleri teşhis süresi ne kadar düzelirse, kendilerinin de o kadar kaliteli ve kusursuz sağlık hizmetine kavuşabileceklerini, yanlış teşhis ve yanlış tedavi gibi risklerin azalacağını bir anlayabilseler, doktorlarımızın sağlık sistemi hakkındaki itirazlarına ve taleplerine sahip çıkarlar ve destek verirler. Halkımız bu sahiplenmeyi gösterse, doktorlarımızı siyasetçiler karşısında yapayalnız bırakmasa, işte o zaman sağlık sektörüne yön veren siyasetçilere de bu sistemi düzeltmeleri için çok güçlü bir mesaj vermiş olurlar.

İnsanlarımızın, sistem dayatmasını görmeyip doktorlarımızı ve sağlık çalışanlarını günah keçisi yapmaları, çok büyük bir hata ve yanılgıdır.

Allah, böyle bir toplumsal ortamda, ağır şartlar altında kutsal bir görev üstlenmiş olan sağlık çalışanlarımıza sabır, güç ve gayret versin…

Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun…