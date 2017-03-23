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Hüseyin Çetinkaya
23 Mart 2017
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TELEVİZYON YAYIN AKIŞI…


Hüseyin Çetinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

Televizyon denildiğinde ilk akla gelen, görüntünün ve görüntüyle alakalı seslerin aynı anda elektromanyetik dalgalar halinde yayılması tekniğine dayanan haberleşme sistemi olarak biliniyoruz.

Günümüzde birden çok televizyon kanalları olup, televizyon yayın akışı içerisinde haber programı, sağlık programı, yemek programı, tartışma programı, yarışma programı vb. programlar yer alır.
Ülkemizde kaliteli bir şekilde yayın hayatını sürdürmekte olan onlarca kanal ve bu kanallarda yayınlanan, milyonlarca izleyiciyi günün stresini atabilmek için ekranları başına toplayan birbirinden farklı programlar bulunuyor.
Her gün yeni bir dizinin yayına girmesi, bir filmin televizyon ekranlarına taşınması, spor karşılaşmaları ve haber, siyaset, din, belgesel gibi sayısız yayının hangi kanalda, hangi saatte olduğunu öğrenebilmek için eskiden olduğu gibi gazetelerden ve internetten öğrenebiliyoruz.
İnternetin artık neredeyse her eve ve hatta ceplere mobil cihazlara girmesiyle birlikte, yayın akışları da internet üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.
Dünyada gelişen teknolojiye paralel olarak her alanda olduğu gibi görsel yayın alanlarda yaşanan yeniliklere de tanık oluyoruz.
AYDIN’DA TELEVİZYON YAYIN AKIŞINA İHTİYAÇ VAR MI?
Aydın’da yıllardır ‘AYTV’ arması ile karasal yayın yapan bir özel televizyon kanalı var.
İl genelinde ve komşu ilçelerden de geniş bir izleyici kitlesi de mevcuttur.
Ancak uydu vericilerinde yaşanan gelişmeler ve yeni teknolojilerin kullanımına bağlı olarak uydu yayınına bir türlü geçemedi.
Dolayısıyla ilimizde yaygın ajans temsilcilerinin (AA, İHA, DHA) hazırlayıp servis ettiği haberler programlarını izleyici kitlesi komşu illerde uydudan bölgesel yayın yapan komşu illerden İzmir (EGE TÜRK TV.) veya Denizli (PAMUKKALE TV) geniş yer verdiği televizyon programlarını izleyerek takip ettiklerine tanık oluyoruz.
Aydın basınının bir arayış içerisinde olduğunu ve hak ettiği yerde olmadığını görüyoruz.
Gazetecilik anlayışındaki dağınıklık ve ayrışmaya rağmen son zamanlarda yayım yapan gazetelerde bir gelişme kaydedilse de, maalesef televizyon yayın akışı sağlayacak insan kaynakları sorununun yaşandığı ve hak etmediği yerde olduğu bir gerçektir.
Aydın topraklarında yetişip üniversitenin basın yayın bölümlerinden mezun olduktan sonra yaygın medyada çalışan Şebnem Bursalı (ATV-Yönetmen), Fatih Portakal (FOX TV-Stüdyo sunucu), Gökhan Özakel (TARIM TÜRK TV-‘Bir Adım Anadolu’ programcısı) gibi mesleğinde iyi ve kendini kanıtlamış başarılı televizyoncular var. Beyin göçü durdurulmalı ve Aydın her alanda toplum yararına olan önemli değerlerine sahip çıkmalıdır kanaatindeyim.
Aydın basınında,  “Tek olsun benim olsun, tek benim gazete, tek benim televizyonum” anlayışından uzak, her şeye rağmen mesleki alanda bir birliktelik sağlayarak kurumlar, özel kuruluşlar, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının da ortak katkıları ile bütün kamuoyun sesi olacak, özverili, işinin ehlilerince yürütülecek bir ‘AYDIN TV’ye ihtiyacın olduğunu düşünüyorum.
Aydın basın camiasının bir araya gelerek ortak değerlerde buluşup, kamu yararına özgürce ve tarafsız yayınların yapılması dileğiyle…

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