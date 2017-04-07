Son Dakika

Son Haberler

logo

Hüseyin Çetinkaya
07 Nisan 2017
Yazarlar

TARİHİ FARABİ SOKAK…


Hüseyin Çetinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

Aydın’ın Efeler ilçesi merkez Ramazanpaşa ile Köprülü Mahallesi istikametinde yer alan Farabi Sokak üzerindeki tarihi yapıların geçmişe ışık tutması açısından paha biçilmez öneme sahip olduğunu biliyoruz.
Farabi Sokak üzerinde yer alan ‘Gümrük Önü Hanı’ ile Nasuh Paşa Külliyesi içerisinde yer alan ‘Zincirli Han’ın son zamanlarda restorasyon çalışmaların tamamlanması, sokağın granit taşlarla döşenmesi ve yenilenen aydınlatma lambaları tarihi sokağa ayrı bir derinlik kazandırdı.
ZİNCİRLİ HAN SOKAĞINDA LAMBA DİREKLERİ TEHLİKE SAÇIYOR!
Efeler ilçesi merkez Köprülü Mahallesi’nde yer alan tarihi Farabi Sokak güzergahın da ‘Zincirli Han’ istikametindeki lambaların kırık dökük olduğu bildirildi.
Restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğünden kiralayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli tarihi kültürel miraslarından birisi olan tarihi Zincirli Han’ı Aydın’a kazandırmasının ardından tarihi kimliği ve mimarisi korunan Zincirli Han içerisinde otel, kafeterya, restoran gibi sosyal bir mekan olarak vatandaşlara hizmet sunuyor.
TEMA gönüllü üyesi olduğunu belirten Ali Çeri, Zincirli Han Otel sokağı güzergahında yer alan ve kaldırım boyu dekoratif görünümlü lambaların yer yer kırık olduğunu söyledi.
Efeler Belediyesi semt pazarlarından Salı Pazarı’nın da kurulduğu sokakta lambaların uzun süredir kırık olduğu, belediye zabıtaların bunları görmelerine rağmen yetkililerce onarılmadığını savunan Çeri, “Bir vatandaş olarak soruyorum. Günlerdir kırık dökük vaziyete bulunan Zincirli Han Otel önündeki sokak güzergahında yer alan lambaların onarılması için Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne mi? Efeler Belediyesi’ne mi? yoksa AYDEM’e mi haber vermemiz gerekir? Yağmurlarda da su alma olasılığı yüksek olan boru görünümündeki dekoratif direkler kaldırımı kullanalar için tehlike saçıyor.” diye konuştu.
Bölge esnafını da tedirgin eden kırık sokak lambaların ilgililerce bir an önce onarılması dileğiyle…

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI


  • Hüseyin Çetinkaya

    TARİHİ FARABİ SOKAK…

    07 Nisan 2017 Yazarlar

    Aydın’ın Efeler ilçesi merkez Ramazanpaşa ile Köprülü Mahallesi istikametinde yer alan Farabi Sokak üzerindeki tarihi yapıların geçmişe ışık tutması açısından paha biçilmez öneme sahip olduğunu biliyoruz. Farabi Sokak üzerinde yer alan ‘Gümrük Önü Hanı’ ile Nasuh Paşa Külliyesi içerisinde yer alan ‘Zincirli Han’ın son zamanlarda restorasyon çalışmaların tamamlanması, sokağın granit taşlarla döşenmesi ve yenilenen aydınlatma lambaları tarihi sokağa ayrı bir derinlik kazandırdı. ZİNCİRLİ HAN SOKAĞINDA LAMBA DİREKLERİ TEHLİKE SAÇIYOR! Efe...

  • Güner Dokuyucu

    Seçmen Renk Vermiyor

    06 Nisan 2017 Yazarlar

    Son günlerde dikkat ediyorum, yandaş duygular içinde "evet" diyecek olan seçmenler ve devletle herhangi bir bağı olmayan "hayır" seçmenleri hariç, toplumun belli bir kesimi renk vermiyor. Anketlerde "Hayır" oylarının yalnızca birkaç puan önde görünmesi belki de bu yüzdendir. Mesela böyle bir OHAL ortamında, bir devlet memuru "hayır" diyeceğini anketçilere bile söylemeye cesaret edebilir mi? Ya da bir öğretmen, tercihinin ne olacağına dair ipucu verir mi? Özel sektörde bile aynı endişelerin hakim olduğunu sanıyorum. Özel şirketler...

  • Güçlü Çezik

    “Evet” AKP’yi de Bitirir

    06 Nisan 2017 Yazarlar

    Soner Yalçın gayet güzel yazmış, herkesin anlayacağı şekilde, tarihimizden ibretlik anayasa değişiklikleri süreçleri ile şimdiki 16 Nisan paketini karşılaştırmış. Şöyle diyor yazısının girişinde: "...Sana yazıyorum AKP'li arkadaş! “Reis'i seviyorum referandumda ‘evet' oyu vereceğim” diyorsun. Sev. Ama “evet” oyunun sonra neye yol açacağını iyi bil. Hatırla; “2010 referandumunun Erdoğan'la ilgisi yok” dedik. Dinlemedin! “Evet” oyu verdin. FETÖ belasını başımıza sardın. Şimdi diyorum ki: “2017 referandumunun Erdoğan'la ilgisi ...

  • Güner Dokuyucu

    İnsan Çok Şey Yazmak İstiyor

    05 Nisan 2017 Yazarlar

    İnsan çok şey yazmak istiyor. Ülkemizin o kadar çok sorunu var ki... Halkımızın boğuştuğu bir yığın sıkıntı... Televizyonların gündeme getirdiği ya da getiremediği birbirinden beter çarpıklıklar, yanlışlıklar, insanı isyan ettiren sorumsuzluklar, hukuksuzluklar, adaletsizlikler... Ama yazmak da zor, yazmamak da... Onu yazma, yasak... Bunu yazma, suç... Ötekini yazma, yayın yasağı var... Diğerini yazma, gizlilik kararı var... Eskiden en büyük yolsuzluklar ve skandallar bile basın tarafından halka gerçek ve doğru biçimd...

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı bilim cenaze dans akademisi darp esrar eğlenceli fizik akademisi haluk alıcık iskender yönden jimnastik kaza mehmet avcu melodiler akademisi merkez camii metin akyol mimarlık akademisi minik tales matematik akademisi neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat oyuncak akademisi polis renkler akademisi robot akademisi salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz step tamer bacaksız toplum destekli polis uyuşturucu uzay akademisi vergi yaratıcı drama yaratıcı yazarlık yaşar pektaşoğlu çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE