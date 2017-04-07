TARİHİ FARABİ SOKAK…

Aydın’ın Efeler ilçesi merkez Ramazanpaşa ile Köprülü Mahallesi istikametinde yer alan Farabi Sokak üzerindeki tarihi yapıların geçmişe ışık tutması açısından paha biçilmez öneme sahip olduğunu biliyoruz.

Farabi Sokak üzerinde yer alan ‘Gümrük Önü Hanı’ ile Nasuh Paşa Külliyesi içerisinde yer alan ‘Zincirli Han’ın son zamanlarda restorasyon çalışmaların tamamlanması, sokağın granit taşlarla döşenmesi ve yenilenen aydınlatma lambaları tarihi sokağa ayrı bir derinlik kazandırdı.

ZİNCİRLİ HAN SOKAĞINDA LAMBA DİREKLERİ TEHLİKE SAÇIYOR!

Efeler ilçesi merkez Köprülü Mahallesi’nde yer alan tarihi Farabi Sokak güzergahın da ‘Zincirli Han’ istikametindeki lambaların kırık dökük olduğu bildirildi.

Restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğünden kiralayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli tarihi kültürel miraslarından birisi olan tarihi Zincirli Han’ı Aydın’a kazandırmasının ardından tarihi kimliği ve mimarisi korunan Zincirli Han içerisinde otel, kafeterya, restoran gibi sosyal bir mekan olarak vatandaşlara hizmet sunuyor.

TEMA gönüllü üyesi olduğunu belirten Ali Çeri, Zincirli Han Otel sokağı güzergahında yer alan ve kaldırım boyu dekoratif görünümlü lambaların yer yer kırık olduğunu söyledi.

Efeler Belediyesi semt pazarlarından Salı Pazarı’nın da kurulduğu sokakta lambaların uzun süredir kırık olduğu, belediye zabıtaların bunları görmelerine rağmen yetkililerce onarılmadığını savunan Çeri, “Bir vatandaş olarak soruyorum. Günlerdir kırık dökük vaziyete bulunan Zincirli Han Otel önündeki sokak güzergahında yer alan lambaların onarılması için Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne mi? Efeler Belediyesi’ne mi? yoksa AYDEM’e mi haber vermemiz gerekir? Yağmurlarda da su alma olasılığı yüksek olan boru görünümündeki dekoratif direkler kaldırımı kullanalar için tehlike saçıyor.” diye konuştu.

Bölge esnafını da tedirgin eden kırık sokak lambaların ilgililerce bir an önce onarılması dileğiyle…