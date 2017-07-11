Süleyman Dedem…

08 Temmuz 2017 Yazarlar

Adında "Adalet" olan Adalet ve Kalkınma Partisi, 15 yıl önce halkımıza şu 3 konuda söz vererek iktidara geldi: Yolsuzluk, Yoksuzluk ve Yasaklar... AKP, yolsuzlukları tarihe gömecekti... AKP, halkımızın yoksulluğunu çözecekti... AKP, yasakları kaldıracak, ülkemizi daha demokratik ve özgür bir hale getirecekti... Tam 15 koca sene geçti... Ülkede yolsuzluklar azaldı mı, yoksa tüm toplumu bir kanser gibi sardı mı? Ülkede yoksulluk azaldı mı, yoksa kat kat arttı mı? Ülkemizde yasaklar kalktı mı, yoksa artık insanlarımız en kü...