Son Dakika

Son Haberler

logo

Şükrü Turan Ergün
11 Temmuz 2017
Yazarlar

Süleyman Dedem…


facebooktwitter
Şükrü Turan Ergün
bilgi@marinevo.com

Süleyman Dedem, nam-ı diğer “Tuzcu Süleyman” ebediyete göç etti…

Hayat böyle işte…

Sevdiklerimizi teker teker alıyor bizden…

Lisedeyken okula giderken her gördüğünde “çorba iç al şu harçlığı” der boş geçmez halimi hatırımı sorardı hep…

Unutmadım, her hatırlatışımda gülerdi…

Sünnet kınamı manileriyle ellerime o sürdü…

Askere gittiğimdeki gözyaşlarını ise hiç unutamam…

Ve daha nice anıları bıraktı gönlümüzde…

Son günlerini güzel yaşadığı için mutluyum.

Birlikte güzel vakit geçirdik…

Geride bıraktığı tebessümler gözyaşlarımıza teselli…

Gülebildiğimiz kadar mutlu, sevdiklerimizle 1 dk daha fazla zaman geçirip onlara sevdiğimizi söyleyebildiğimiz kadar şanslıyız bu hayatta…

Allah geride kalanlara sağlık sıhhat versin…

Emir Allah’ın…

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  3Y ve ADALET...
YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI


  • Şükrü Turan Ergün

    Süleyman Dedem…

    11 Temmuz 2017 Yazarlar

    Süleyman Dedem, nam-ı diğer "Tuzcu Süleyman" ebediyete göç etti... Hayat böyle işte... Sevdiklerimizi teker teker alıyor bizden... Lisedeyken okula giderken her gördüğünde "çorba iç al şu harçlığı" der boş geçmez halimi hatırımı sorardı hep... Unutmadım, her hatırlatışımda gülerdi... Sünnet kınamı manileriyle ellerime o sürdü... Askere gittiğimdeki gözyaşlarını ise hiç unutamam... Ve daha nice anıları bıraktı gönlümüzde... Son günlerini güzel yaşadığı için mutluyum. Birlikte güzel vakit geçirdik... Geride bıraktığı...

  • Hüseyin Çetinkaya

    GAZİ…

    10 Temmuz 2017 Yazarlar

    Gazi, savaşan ve savaştan sağ ve yengi kazanmış olarak dönen kişiler olarak tanımlanır. Muharip gazi; Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından harbe fiilen katılanları ifade ettiği gibi, malül gazi ise; Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurtiçi ve yurtdışı mücadelede her çeşit düşman veya terörist silahlarının tesiriyle veya harp bölgesindeki harekat ve hizmetler sırasında, bu harekat ve hizmet...

  • Güçlü Çezik

    Hilafet Gafleti!

    10 Temmuz 2017 Yazarlar

    16 Nisan'da mühürsüz oy skandalıyla millî iradenin gasp edilmesinden cesaret alan çevreler, farkında mısınız bilmem ama daha şimdiden sanki Hilafet ilan edilmiş gibi davranıyor ve konuşuyorlar. Bazı başdanışmanların söz ve eylemlerine bakın, bazı üst düzey yandaşların söz ve eylemlerine bakın, bu ihtirası apaçık göreceksiniz! Ortadoğu'ya, Suriye'ye, Kuzey Irak'a yönelik dış politika söylemlerinde de aynı Hilafet hevesleri, aynı Yeni Osmanlıcı hayaller apaçık belli oluyor. Besbelli ki, tüm yetkiler bile yetmiyor, adı konulmamış bir halife ...

  • Güçlü Çezik

    3Y ve ADALET…

    08 Temmuz 2017 Yazarlar

    Adında "Adalet" olan Adalet ve Kalkınma Partisi, 15 yıl önce halkımıza şu 3 konuda söz vererek iktidara geldi: Yolsuzluk, Yoksuzluk ve Yasaklar... AKP, yolsuzlukları tarihe gömecekti... AKP, halkımızın yoksulluğunu çözecekti... AKP, yasakları kaldıracak, ülkemizi daha demokratik ve özgür bir hale getirecekti... Tam 15 koca sene geçti... Ülkede yolsuzluklar azaldı mı, yoksa tüm toplumu bir kanser gibi sardı mı? Ülkede yoksulluk azaldı mı, yoksa kat kat arttı mı? Ülkemizde yasaklar kalktı mı, yoksa artık insanlarımız en kü...

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı ağrı bilim boyun cenaze darp esrar eğitim-iş eğlenceli fizik akademisi günlük ev haluk alıcık iskender yönden kaza kene kkka kırım kongo kanamalı ateşi mehmet avcu merkez camii metin akyol neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat omur polis salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz tamer bacaksız teog toplum destekli polis uyuşturucu uzay akademisi vergi yangın yaşar pektaşoğlu yener bozkurt çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE