Son Dakika
Süleyman Dedem, nam-ı diğer “Tuzcu Süleyman” ebediyete göç etti…
Hayat böyle işte…
Sevdiklerimizi teker teker alıyor bizden…
Lisedeyken okula giderken her gördüğünde “çorba iç al şu harçlığı” der boş geçmez halimi hatırımı sorardı hep…
Unutmadım, her hatırlatışımda gülerdi…
Sünnet kınamı manileriyle ellerime o sürdü…
Askere gittiğimdeki gözyaşlarını ise hiç unutamam…
Ve daha nice anıları bıraktı gönlümüzde…
Son günlerini güzel yaşadığı için mutluyum.
Birlikte güzel vakit geçirdik…
Geride bıraktığı tebessümler gözyaşlarımıza teselli…
Gülebildiğimiz kadar mutlu, sevdiklerimizle 1 dk daha fazla zaman geçirip onlara sevdiğimizi söyleyebildiğimiz kadar şanslıyız bu hayatta…
Allah geride kalanlara sağlık sıhhat versin…
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