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Hüseyin Çetinkaya
17 Nisan 2017
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SUDA AVCILIK…


Hüseyin Çetinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

Suda avcılık denildiğinde, nehir, göl veya denizlerde su ürünlerinin avlanması olarak bilinir.

Ülkemizin suları, balık türleri bakımından çok zengindir.
Yüzlerce balığın avlanması, mevsim ve balıkların özelliklerine göre çeşitli şekillerde yapılır.
Denizlerde trol ve gırgır ağlarıyla avcılık yapan balıkçılar için av yasağı 15 Nisan’dan itibaren başlar ve 01 Eylül tarihine kadar devam eder.
Av yasağıyla birlikte balıkçılar da ağ ve teknelerini bakım ve onarıma alırlar.
DİDİM’DE BALIK AV MEVSİMİ SONA ERDİ
Aydın’ın Didim ilçesinde av yasağı ile birlikte balıkçılar ağ ve teknelerini bakıma aldıkları bildirildi.
Didim Taşburun mevkisinde bulunan S.S Akköy Su Ürünleri ve Satış Kooperatifi Başkanı Cengiz Ovalıoğlu, son zamanlarda üye sayısında artış kaydeden kooperatifin 1959 yılında kurulduğunu belirterek, bölgede balık av mevsiminin 1 Eylül de başladığını ve 15 Nisan da sona erdiğini belirtti.
Balık av mevsiminin sona ermesiyle balıkçıların ağ ve teknelerini bakıma alma hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Ovalıoğlu, 1959 yılında kurulan kooperatifin 68 üyesi olduğunu ve 56 yıldır faal olarak bölgede çalıştığını söyledi.
Balık avlamanın zor bir meslek olduğunu ifade eden Ovalıoğlu, Gıda, Tarım ve Hanyacılık İlçe Müdürlüğü su ürünleri birimince denetlenmelerin yapıldığı ve zor şartlarda denizden çıkartılan balıkların direk kapalı donanımlı kamyonetlerle balık işleme merkezlerine taşındığını, balıkçılar olarak yeni av mevsiminin açılacağı 01 Eylül tarihini dört gözle bekleyeceklerini sözlerine ekledi.
Ülkemizde su ürünlerin yumurtlama ve üreme dönemleri göz önüne alınarak getirilen avlanma yasağın sularda avcılık yapan tüm avcıların uyması dileğiyle…

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