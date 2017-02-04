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Işık Cansuyu
04 Şubat 2017
Yazarlar

SOR..


Işık Cansuyu
isikcansuyu@mucadele.com.tr

İçene, içireni,
Kaçana, kaçıranı,
Kuşa, uçuranı SOR
Kuzuya, kurdu,
Yılana, deliği,
Denize düşene, yılanı SOR
Sızıyı, yaraya,
Oyuğu, kayaya,
Uçurumu, dala SOR
Bilene, bildiğini,
Görene, gördüğünü,
Duyana, duyduğunu SOR
Pervaneye, ateşi,
Divaneye, fikrini,
Biçareye, çareyi SOR
Öz için düştünse yola,
Dönenlere SOR
Işığı ararken yanar ateş böceği,
Yanmadan ışığa erişilir mi,
Yananlara SOR

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