Son Dakika
İçene, içireni,
Kaçana, kaçıranı,
Kuşa, uçuranı SOR…
Kuzuya, kurdu,
Yılana, deliği,
Denize düşene, yılanı SOR…
Sızıyı, yaraya,
Oyuğu, kayaya,
Uçurumu, dala SOR…
Bilene, bildiğini,
Görene, gördüğünü,
Duyana, duyduğunu SOR…
Pervaneye, ateşi,
Divaneye, fikrini,
Biçareye, çareyi SOR…
Öz için düştünse yola,
Dönenlere SOR…
Işığı ararken yanar ateş böceği,
Yanmadan ışığa erişilir mi,
Yananlara SOR…
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