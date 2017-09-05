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Şükrü Turan Ergün
05 Eylül 2017
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SOKAKLARDAKİ TEHLİKE


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Şükrü Turan Ergün
bilgi@marinevo.com
Değerli Mücadele okurları sizlere bu yazımda sokaklarda bizleri bekleyen bir tehlikenin altını çizmek istiyorum.
Artan nüfus ve kötü niyetli insanların varlığı artık sokakta huzurla güvenli bir şekilde yürümemize mani olmuş durumda. Ülkemizde son dönemde artan hırsızlık, kapkaç, yankesici olayları bu durumun en yakın örnekleri.
Artık sokaklar o kadar tehlikeli bir hal almış ki algılarınızı maksimum derecede açık bırakmanızı mecbur kılıyor. Çünkü tehlikenin nereden ne zaman geleceği belli olmuyor. Kötü niyetli insanlar özellikle arkadan saldırarak kendinizi savunmaya fırsat vermeden eşyalarınızı, telefonunuzu, cüzdanınızı, çantanızı vb. çalmayı ve olay yerinden uzaklaşmayı hedefliyorlar. Tabi algılarınız kapalı ise bir anda olayın şoku ile kendinizi savunma şansınız dahi olmuyor, iyi bir odaklanma ve çabuk düşünme hızına sahipseniz de bir anda bu krizi yönetme ihtiyacı hissediyorsunuz. Ve kafanızda hemen bir acil durum planı hazırlayarak nasıl davranacağınıza karar veriyorsunuz. İyi düşünemezseniz bir anda 1 kişi gibi görünen yankesici ya da hırsız bir de bakmışsınız 3-5 kişi oluvermiş! Hele ki olayın mağduru bir erkekse ve yanında bir bayan varsa şayet onu kovalama şansınız dahi olmaz. Kovaladığınız anda diğer kişi yanınızdaki bayana saldırabilir! İşte bu yüzden algıları açık tutmak ve hızlı düşünebilmek çok önemli. Algılarınız açıksa (yani her an hırsızlık olacakmış gibi kendinizi hazırlarsanız) direkt olarak ani bir refleksle kendinizi savunma moduna geçebilirsiniz. Tabi bunun için hangi pozisyonda iseniz ona göre bir el, kol ve ayak hareketiyle karşınızdaki kişiye müdahale etmek gerekiyor. Bunun için de savunma sporlarının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Burada öncelikli amaç canınızın tehlikede olduğunu hissettiğiniz an kendinizi vücudunuzla savunmak.
Unutmayınız ki hiçbir şey canımızdan kıymetli değildir ve bu tür olaylarda saldırganların en azından bıçak taşıma ihtimalini göz ardı etmemek gerekir. Bu yüzden önsezilerinize güvenmeniz ve gerekli gördüğünüzde olay yerinden hemen uzaklaşmak da hayati bir önem taşır. Burada aslolan kendimizde dahil olmak üzere özellikle sevdiğiniz insanların zarar görmeden olaydan sorunsuzca sıyrılmamızdır.
Mümkün olduğunca dikkatli olmak, geç saatlerde dışarda olmamak ve kalabalık yerlerde fazla bulunmamak bu yönüyle önemli. Aksi halde tehlike kaçınılmaz…
Huzurla kalın…

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