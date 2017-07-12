Sokak HayvanlarÄ±nÄ± UnutmayalÄ±m

Son Dakika
Kavurucu sÄ±caklar artÄ±k iyice kendini belli etti.
Bizler bÃ¼tÃ¼n gÃ¼n su iÃ§tiÄŸimiz, klimalÄ± ortamlarda bulunduÄŸumuz, her tÃ¼rlÃ¼ serinleme fÄ±rsatÄ±nÄ± deÄŸerlendirdiÄŸimiz halde zor dayanÄ±yoruz…
Ya bir de sokaklarda aÃ§ susuz yaÅŸayan kimsesiz kedi kÃ¶peklerin hali?
Onlar aÃ§lÄ±ÄŸa gÃ¼nlerce dayanabilirler ama, susuzluÄŸa 2 gÃ¼n bile dayanamazlar.
Hele hele bÃ¶yle aÅŸÄ±rÄ± sÄ±cak gÃ¼nlerde, susuzluÄŸa dayanmalarÄ± daha da zor.
O nedenle, mÃ¼mkÃ¼nse evlerimizin Ã¶nÃ¼ne ya da yakÄ±nÄ±na en azÄ±ndan bir tas su koymak insanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n gereÄŸidir diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum…YAZARIN TÃœM YAZILARI
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