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GÃ¼ner Dokuyucu
12 Temmuz 2017
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Sokak HayvanlarÄ±nÄ± UnutmayalÄ±m


GÃ¼ner Dokuyucu
gunerdokuyucu@mucadele.com.tr

Kavurucu sÄ±caklar artÄ±k iyice kendini belli etti.

Bizler bÃ¼tÃ¼n gÃ¼n su iÃ§tiÄŸimiz, klimalÄ± ortamlarda bulunduÄŸumuz, her tÃ¼rlÃ¼ serinleme fÄ±rsatÄ±nÄ± deÄŸerlendirdiÄŸimiz halde zor dayanÄ±yoruz…

Ya bir de sokaklarda aÃ§ susuz yaÅŸayan kimsesiz kedi kÃ¶peklerin hali?

Onlar aÃ§lÄ±ÄŸa gÃ¼nlerce dayanabilirler ama, susuzluÄŸa 2 gÃ¼n bile dayanamazlar.

Hele hele bÃ¶yle aÅŸÄ±rÄ± sÄ±cak gÃ¼nlerde, susuzluÄŸa dayanmalarÄ± daha da zor.

O nedenle, mÃ¼mkÃ¼nse evlerimizin Ã¶nÃ¼ne ya da yakÄ±nÄ±na en azÄ±ndan bir tas su koymak insanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n gereÄŸidir diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum…

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  • GÃ¼ner Dokuyucu

    Sokak HayvanlarÄ±nÄ± UnutmayalÄ±m

    12 Temmuz 2017 Yazarlar

    Kavurucu sÄ±caklar artÄ±k iyice kendini belli etti. Bizler bÃ¼tÃ¼n gÃ¼n su iÃ§tiÄŸimiz, klimalÄ± ortamlarda bulunduÄŸumuz, her tÃ¼rlÃ¼ serinleme fÄ±rsatÄ±nÄ± deÄŸerlendirdiÄŸimiz halde zor dayanÄ±yoruz... Ya bir de sokaklarda aÃ§ susuz yaÅŸayan kimsesiz kedi kÃ¶peklerin hali? Onlar aÃ§lÄ±ÄŸa gÃ¼nlerce dayanabilirler ama, susuzluÄŸa 2 gÃ¼n bile dayanamazlar. Hele hele bÃ¶yle aÅŸÄ±rÄ± sÄ±cak gÃ¼nlerde, susuzluÄŸa dayanmalarÄ± daha da zor. O nedenle, mÃ¼mkÃ¼nse evlerimizin Ã¶nÃ¼ne ya da yakÄ±nÄ±na en azÄ±ndan bir tas su koymak insanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n gereÄŸidir diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum......

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EBEDÃŽ BAÅžYAZARIMIZ (d. 1947 – Ã¶. 2016)

Mustafa Ã‡ezik
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