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Hüseyin Çetinkaya
15 Mart 2017
Yazarlar

SOKAK HAYVANLARI…


Hüseyin Çetinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

Sokak hayvanları dendiğinde ilk etapta sokak ve caddelerde sıklıkla karşılaştığımız kedi ve köpekler aklımıza gelir.

Oysa doğal dış ortamlarda yüzlerce canlı yaşamaktadır.
Özellikle kedi ve köpekler evcil hayvanlar olduğundan insanlara yakın köy ve şehrin sokakları onların yaşam alanları olur.
Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı genelgesi ile her belediyenin kurmak zorunda olduğu kedi ve köpeklerin kimyasal ilaç ile zehirlemeden toplanarak, aşılatıp, kısırlaştırma amaçlı kullanılması gereken toplu hayvan evleri mevcuttur.
Belediyelerin hizmet verdiği Sokak Hayvanları Barınağı ve Kliniği’nde ameliyathane odası, sokak kedisi ve köpek padoku ile veteriner hekim ve yardımcı personel olmak kaydıyla 24 saat esasına göre hizmet veriyor.
Belediyeler, aralarında hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarını, kısırlaştırıp, parazit tedavisi yaparak kulağına küpe takıp beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra uslu olanları hangi mıntıkadan alınmış ise tekrar aynı noktalara bırakılıyor.
Sokak Hayvanları Koruma Dernekleri’nce yürütülen sokak hayvanlarının beslenmesi ve barınması projeleri kapsamında Türkiye’de çalışan birçok dernekler olsa da amaçlarına uygun çalışıp çalışmadıkları bazen medyada tartışma konusu oluyor.
AYDIN’DA SOKAK HAYVANLARI KORUNABİLİYOR MU?
Aydın Büyükşehir kapsamına alınmadan önce her ilçe belediyesi kendi imkânları ölçüsünde aralarında hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarını, kısırlaştırıp, parazit tedavisi yaparak kulağına küpe takıp beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılarken, Aydın Büyükşehir olunca bunlar ilk etapta önce Büyükşehir belediyesine devredildi.
Basından takip ettiğimiz şekliyle daha sonra sokak hayvanların bakım hususu Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediler arasında görev dağılımı yapıldığı belirtildi.
Şehrin dışında gözden ırak olan hayvan barınaklarında sağlıklı hizmetlerin verildiğini ümit ediyoruz.
Aydın’da yaşayan fertler olarak sokağımızda yaşayan hayvanlara sahip çıkarak onlar için bir kenara bir kap su ve yiyecek bırakarak onların da yaşama haklarının olduğunun unutulmaması dileğiyle…

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