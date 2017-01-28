SOĞUKLARA DİKKAT

Son Dakika
Kışın en soğuk günlerini yaşıyoruz yine.
Her yıl bu aylarda, soğuğa alışık olmayan hemşehrilerimiz ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyorlar.
Bunlardan en yaygını, solunum yolları hastalıkları.
Bir diğeri ise mide üşütmesi gibi çeşitli sindirim sistemi hastalıkları.
Bu soğuk havalarda ayaklarımızı, başımızı ve ciğerlerimizi üşütmemeye çok dikkat etmek gerek.
Hele hele Aydın gibi nem oranı yüksek bir ilde, ne çok sıkı, ne de ince giyinmeli.
Ayrıca soğukların çeşitli kronik hastalıkları depreştirdiğini de unutmamalı.
Hastaneler bu günlerde dolup taşıyor.
Çocuklar da bu hastalıklardan nasibini alıyor.
O yüzden, “Aman soğuklara dikkat” diyorum.
Sağlıkla kalın.YAZARIN TÜM YAZILARI
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