Siz Hiç Ayak Yağı Yediniz mi?

Zeytini ağaçta görünce hurma zanneden, zeytini ve zeytinyağını tanımayan, zahmetini çekmeyen, zeytini bakkalda markette görenler nereden bilecek zeytinin kıymetini?..

Akdeniz iklimi boyunca yurdumuzun kıyı bölgelerinde, dağlarında hükmünü süren, çiftçimizin ve köylümüzün geçim kaynağı, ekmek kapısı zeytin ağaçları ve zeytinliklerimiz birilerinin doymak bilmez iştahı yüzünden rant aracı yapılıyor ve kurban edilmek isteniyor..

Kaçıncı kez gündeme getiriliyor, kaçıncı kez komisyondan dönüyor.

Korkarım bir gece yarısı çıkartılan bir torba yasanın içerisine konulup genel kuruldan geçiriliverecek.

Büyüklerimizin deyimiyle; bir yılı “var yılı”, bir yılı “yok yılı” olan zeytinin nasıl bereketli bir ürün olduğunu, iki üç ağacı olanın bile, bitim yılında evinin bir yıllık yemeklik yağını ve zeytinini çıkartabildiğini, zeytini tanımayan, o “Ölmez Ağacı” ile tanışmayan nereden bilecek?..

Sadece toprak ve arazi gözüyle bakması doğal..

Sevdalıların, nişanlıların düğünlerini zeytin sonunda yapmak için kavilleştiklerini nereden bilecek..

Zeytin üreticisinin bin bir emekle topladığı zeytinin bir tanesini bile zayi etmeden yağhanelere götürdüğü, zeytininin başında bekleyip, yağını sıktırıp gece gündüz demeden getirip ambarına koyduğunu, o taze zeytin kokusunu nereden bilecek?..

Daha “Çakırken” bazı köylerde kadınlarımızın bez torbalarda taş üzerinde ayaklarıyla ezerek çıkardıkları yemyeşil “ayakyağı”nın tadını ve kokusunu, o taze yağa incir batırıp yendiğini, o lezzeti nereden bilecek?..

Her zeytin zamanı rahmetli babam, köylerden o işlemden geçmemiş taze ayak yağını buldurur getirtir, çok değil iki tane de olsa kuru inciri batırır yerdik ( çünkü az üretilir ).

Siz nereden bileceksiniz?.

Bu bir kültürdür..

Para ile alınıp satılmaz..

Yaşayarak öğrenilir..

Kayaların arasındaki yarıklardan, bir damla topraktan çıkar zeytin ağacı.

Doğaya uyumludur..

Aş, ekmek, çapa, su, gübre istemez..

Tabiatın kendisine verdikleriyle yetinir.

Kalenderdir..

Yağmurla, esen yelle, akşamın serinliğiyle beslenir..

Kökü derinlerdedir..

Kimseye minnet etmez..

Onurludur..

Budadıkça tazelenir, tazelendikçe ürün verir..

Hiç küsmez..

Yaşadığı toprağın rengini alır meyveleri..

Bazıları siyah, bazıları kırmızı olur..

Ülke ekonomisini kalkındırmak, çiftçimizi köylümüzü kalkındırmak için dağlara taşlara Zeytin dikmemiz gerekirken, gönül gözü kapalı olan yöneticilerimiz toprağın üstünü değil de altını görüyorlar..

Maden diyorlar, altın diyorlar, zeytinlikleri, zeytin ağaçlarını feda etmeye çalışıyorlar..

“Sarı Altın”ı, Kur’anda adı geçen “ZEYTUN”i göremiyorlar..

Kur’an “OKU!” diye başlıyor..

Açın bir daha okuyun..

“Yaş kesen baş keser” der atalarımız..

Kesmeyin..

Zeytinliklerimize dokunmayın..

Tarımla uğraşmayan, kışın soğuğunda eli ayağı buz tuta tuta zeytin çırpmamış, zeytin toplamamış, eli zeytine değmeyen nereden bilecek?..