Siz de Yazmayın Kardeşim!

Şu güzel ülkenin geldiği akıllara zarar içler acısı hale bak!

CB nerede tatil yapıyormuş bunu yazdın diye FETÖ’cü ilan ediliyorsun!

Halbuki yıllardır dünyanın her ülkesinde, her gazeteci böyle bir haber yapabilmek için canını dişine takar.

Her ülkede, hangi ülkenin CB olursa olsun, tatil yaptığı yer haberdir.

Hattâ, kendi ülkemizin CB olmasına bile gerek yok.

Diyelim ki başka bir ülkenin CB gizlice Türkiye’ye geldi ve o dünya güzeli koylarımızdan birisinde gözlerden uzak tatil yapıyor.

Haberdir o!

Hem de dünyanın da ilgisini çekecek, dünyadaki bütün ajansların tereddütsüz servis edeceği, kullanacağı bir haberdir.

Ama benim kendi ülkemde CB nerede tatil yapmış yayınlamak suç, öyle mi?

Hem de bütün Marmaris zaten nerede olduğunu bildiği ve haberi yapan gazetecinin doğma büyüme Marmarisli olduğu açıklandığı halde!

Hani o çok sevdikleri Polat Alemdar’ın sözünü hatırlatalım o halde: “2 kişinin bildiği, sır değildir”

Siz, suçladığınız gazete daha o haberi bile yayınlamadan önce, darbe girişimini haber alan o malum istihbarat yetkililerini, subayları TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu‘na ifade vermeye neden göndermediniz, neden ifade vermelerine engel oluyorsunuz 10 aydır, onu bi deyiverin hele?

Hem ayrıca, 15 Temmuz’u araştırmak ve karanlık noktalarını açığa çıkarmak gibi önemli bir görevi yürütecek olanların başına, yıllarca tüm yandaş kanallarda FETÖ’nün Ergenekon ve Kumpas davalarını, insanların canına malolan sahte belge, iftira, zulüm ve haksızlıkları canla başla savunmuş bir şahsı getirmek de ne oluyor kuzum? Önce ona sormakla başlasanız ya; “Sen yıllarca kanal kanal dolaşıp bu kumpasları neden savundun?” diye?

Koskoca Türk milletine tüm bunları unutturup, muhalif gazeteleri FETÖ çuvalına doldurmaya cüret edenleri kibarca uyarmak lazım.

Kendi düşen ağlamaz. Hakka, hukuka, adalete yakışır işler yapın.

Öte yandan, bağımsız ve biat etmemiş gazetelere de bir çift söz söylemeli. Madem dünyada en ilkel baskıcı rejimlerde bile rastlanmayan bu muamele size reva görülüyor, siz de CB ile ilgili haber yapmayın kardeşim!

Hangi toplantıya katıldığını…

Nerede ne dediğini…

Hangi ülkeye gittiğini…

Kimlerle görüştüğünü…

CB ile ilgili hiçbir haberi yapmayın…

Madem ki dünyanın en alışıldık, en klasik, en geleneksel haberlerinden sayılan, her yıl dünyanın bütün ülkelerinde yüzlerce örneği yapılan böyle masum bir haber için bile suç üretmeye çalışıyorlar…

Madem ki başka yargı kararları için “Uymuyorum, saygı da duymuyorum” açıklamalarını hiç çekinmeden yapabildikleri halde, size yapılan bu haksızlığa karşı ülkeye hükmeden gücün en önemli isimleri çıkıp tek kelime bile etmiyor, hakkı hukuku savunmuyor…

Madem ki konunun asıl muhatabı bile, tıpkı Atatürk’le ailesine sapıkça iğrenç iftiralar ve hakaretler yağdıranlar karşısında en küçük bir kınamada bulunmadığı gibi, gereği yapılsın demediği gibi, yine sessiz kalıyor…

Ohalde siz de yapmayın kardeşim. Bir de öylesini deneyin. Bakın bugün sayfalarınızda hiçbir haber yok. Ama sosyal medyada milyonlarca yurttaşımız ne dedi sizin için? “Bu halinizle bile, en dolu yandaş gazeteden daha dolu, daha değerli bir sayı çıkarmışsınız”

Olay budur.

Hem muhalefete birlik beraberlikten bahsedeceksin, hem de 80 milyonun yarısını sürekli ötekileştireceksin, hedef göstereceksin, yaşama hakkı bile tanımayacaksın.

Devletini, milletini, bayrağını, yurdunu canından çok seven insanları neden kucaklamıyorsunuz, neden olumlu bir adım atmıyor, neden geçmişte yaptığınız hatalardan dönmüyorsunuz ki? Ne kaybedersiniz? Bu ideolojik dayatmadaki ısrar niye? Bu ülkeye biçtiğiniz gömleğin en az 3 beden dar geldiğini göremiyor musunuz?

Memlekette ne gerçek gazeteci bıraktılar, ne tiyatrocu, ne sanatçı, ne düşünür, ne de bilim insanı bıraktılar. Hiçbirisi büyük televizyonlarda, sindirilmiş gazetelerde barınamıyor, işini, mesleğini icra edemiyor, geniş halk kitlelerine ulaşamıyor.

Bunun en büyük zararını, bedelini, faturasını, hiç farkında olmasa da milyonlarca yandaş seçmen de dahil, halkımızın tamamı ödüyor ama, emin olun aslında ülkeye hükmeden zihniyet ülkeye verdiği zarardan daha fazlasını kendisine veriyor.

Keskin sirke küpüne zarardır. Tevazu, hoşgörü ve adalet ise yetki sahiplerini küçültmez, zayıflatmaz, aksine büyütür, yüceltir…