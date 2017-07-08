Son Dakika

Son Haberler

logo

Hüseyin Çetinkaya
08 Temmuz 2017
Yazarlar

SICAKLIK…


Hüseyin Çetinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

Sıcaklık, ısının ölçüm tanımlamasını yapan bir birim olarak bilinir.

Sıcaklık bir enerji olmadığı gibi ısı ve sıcaklık birbirine bağlı olarak değişen kavramlardır.
Çokça kullanılan bir kavram olduğu halde, sıcaklığın tam bir tanımını yapmak oldukça zordur.

Sıcaklık, duyularla algılanmakta ve genellikle ‘sıcak’ veya ‘soğuk’ kavramlarla ifade edildiği görülür.
Termometre ile güneş altında ölçülmeye çalışılan hava sıcaklığı değerleri süreye bağlı olarak derece en yaygını cesius (C) olarak ölçülebildiği gibi sıcaklık birimlri Fahrenheit(F) ve Kelvin(K) olarakta ölçülebilir.
AŞIRI SICAKLAR SAHİLLERİ ETKİLEDİ
Aydın’da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları sahil bölgelerini olumsuz etkilediği bildirildi.
Efeler Belediye Meclis üyesi Ertuğrul Özdemir, okulların da tatile girmesiyle iç kesimdeki ilçelerde yaşayan vatandaşların sahil ilçelere akın ettiğini ve kendisinin de tatil için Didim’de olduğunu söyledi.
Tur turizmi ile ilçede bulunan yabancı turistlerin de aşırı sıcaklardan dolayı dışarı çıkamadığını ifade eden Özdemir, “İlçede geçen hafta başından itibaren etkili olan hava sıcaklıkları nedeniyle saat 10:00 ile 16:00 arası Valiliğin de sıcaklık uyarısı ile plajlar, caddede ve sokaklarda insan yoğunluğu azaldı. Sıcaklar nedeniyle yaşlı, çocuk ve hamilelerin de sıcakların olumsuz etkileri nedeniyle dışarı çıkamadığından sahillerde bir durgunluk yaşanmaktadır” diye konuştu.
Aydın ve bölgede aşırı sıcaklar tüm canlıları olumsuz etkilerken özellikle sokak hayvanlarına karşı vatandaşların duyarlık göstererek bir kenara bir kap yiyecek ve su bırakmak suretiyle onların da yaşama haklarının olduğu unutulmaması dileğiyle..

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI


  • Hüseyin Çetinkaya

    SICAKLIK…

    08 Temmuz 2017 Yazarlar

    Sıcaklık, ısının ölçüm tanımlamasını yapan bir birim olarak bilinir. Sıcaklık bir enerji olmadığı gibi ısı ve sıcaklık birbirine bağlı olarak değişen kavramlardır. Çokça kullanılan bir kavram olduğu halde, sıcaklığın tam bir tanımını yapmak oldukça zordur. Sıcaklık, duyularla algılanmakta ve genellikle ‘sıcak’ veya ‘soğuk’ kavramlarla ifade edildiği görülür. Termometre ile güneş altında ölçülmeye çalışılan hava sıcaklığı değerleri süreye bağlı olarak derece en yaygını cesius (C) olarak ölçülebildiği gibi sıcaklık birimlri Fahrenheit...

  • Güçlü Çezik

    FETÖ’cü Vekil Yokmuş!!!

    07 Temmuz 2017 Yazarlar

    AKP'nin en üst düzey hükümet yetkilisi, Meclis'te Bylock kullanan vekil olmadığını açıkladı. Şaka gibi, fıkra gibi, değil mi? İyi de, 50 bin kişinin hepsini de Bylock kullandıkları için mi tutuklu, yüzbinlerce insan da Bylock kullandıkları için mi devlet kadrolarından atıldı? FETÖ'cü olmanın tek delili, tek kriteri Bylock kullanmak mı yani? Sözcü Gazetesi'nin patronunda da mı Bylock vardı acaba? Ama haklılar, Meclis'te FETÖ'cü bakan ya da vekil olamaz! İftira! Mesela, Ergenekon ve Balyoz kumpaslarının kurulmasına, sahte belgel...

  • Güner Dokuyucu

    Yanan Ormanlara Çok Üzülüyorum

    07 Temmuz 2017 Yazarlar

    Tam havalar ısındı yaz geldi derken, yine orman yangınları başladı. Bunca yıldır her yaz aynı yangın felaketlerini aynı bölgelerde tekrar tekrar yaşadığımız halde, bu yangın felaketlerinin önüne bir türlü geçilemiyor olmasına çok üzülüyorum. Acaba bu yangınları önlemenin daha etkin bir yolu yok mu diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Yine binlerce ağaç, hayvan, bitki, börtü böcek yanıp kavruluyor, feci şekilde can veriyor. Ege ve Akdeniz'in güzelim doğası cayır cayır yanıyor. Bu yangınlara, bilim ve teknolojinin nimetlerinden yar...

  • Güçlü Çezik

    Dağ Başını Duman Almış

    06 Temmuz 2017 Yazarlar

    İzmir'deki ormanlar 4 gün boyunca cayır cayır yandı... Denizli'de orman yandı... Çanakkale Ezine'de 30 hektar kül oldu... Toros Dağları'nın dört bir yanı alev alev. Antalya'nın Alanya, Akseki ve Kaş ilçelerinde orman yangınları çıktı. Bir yangın da Mersin'de... Bunlar, yalnızca son 1 hafta içindeki yangınlardan bazıları... Dağ başını duman almış... Bu ormanları kimler yakar? Bu yangınlara kimler bakar?...

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı ağrı bilim boyun cenaze darp esrar eğitim-iş eğlenceli fizik akademisi günlük ev haluk alıcık iskender yönden kaza kene kkka kırım kongo kanamalı ateşi mehmet avcu merkez camii metin akyol neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat omur polis salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz tamer bacaksız teog toplum destekli polis uyuşturucu uzay akademisi vergi yangın yaşar pektaşoğlu yener bozkurt çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE