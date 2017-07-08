Sıcaklık, ısının ölçüm tanımlamasını yapan bir birim olarak bilinir.

Sıcaklık bir enerji olmadığı gibi ısı ve sıcaklık birbirine bağlı olarak değişen kavramlardır.

Çokça kullanılan bir kavram olduğu halde, sıcaklığın tam bir tanımını yapmak oldukça zordur.

Sıcaklık, duyularla algılanmakta ve genellikle ‘sıcak’ veya ‘soğuk’ kavramlarla ifade edildiği görülür.

Termometre ile güneş altında ölçülmeye çalışılan hava sıcaklığı değerleri süreye bağlı olarak derece en yaygını cesius (C) olarak ölçülebildiği gibi sıcaklık birimlri Fahrenheit(F) ve Kelvin(K) olarakta ölçülebilir.

AŞIRI SICAKLAR SAHİLLERİ ETKİLEDİ

Aydın’da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları sahil bölgelerini olumsuz etkilediği bildirildi.

Efeler Belediye Meclis üyesi Ertuğrul Özdemir, okulların da tatile girmesiyle iç kesimdeki ilçelerde yaşayan vatandaşların sahil ilçelere akın ettiğini ve kendisinin de tatil için Didim’de olduğunu söyledi.

“İlçede geçen hafta başından itibaren etkili olan hava sıcaklıkları nedeniyle saat 10:00 ile 16:00 arası Valiliğin de sıcaklık uyarısı ile plajlar, caddede ve sokaklarda insan yoğunluğu azaldı. Sıcaklar nedeniyle yaşlı, çocuk ve hamilelerin de sıcakların olumsuz etkileri nedeniyle dışarı çıkamadığından sahillerde bir durgunluk yaşanmaktadır” diye konuştu. Tur turizmi ile ilçede bulunan yabancı turistlerin de aşırı sıcaklardan dolayı dışarı çıkamadığını ifade eden Özdemir,diye konuştu.

Aydın ve bölgede aşırı sıcaklar tüm canlıları olumsuz etkilerken özellikle sokak hayvanlarına karşı vatandaşların duyarlık göstererek bir kenara bir kap yiyecek ve su bırakmak suretiyle onların da yaşama haklarının olduğu unutulmaması dileğiyle..