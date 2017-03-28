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Ayfer Çezik
28 Mart 2017
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SEYİS


Ayfer Çezik
ayfercezik@gmail.com
At bakıcılarına seyis denir. Seyisler bakımını yaptıkları atlara çocukları gibi bakarlar, severler.. Hatta çoğu at bakıcısı at çiftliğinde yatarlar.. Atların yediğinden, içtiğinden, kışın üşüyüp üşümediğinden, antrenmanlardan sonra terlemelerinden ve terlerini kurutmalarından sorumludurlar.. O konuda eğitim alırlar..

Onlara son derece özenli bakmak zorundadırlar.. Çünkü o atlar cins atlardır ve yarışlar için hazırlanmaktadırlar..
Seyislerin işlerinin devamlılığı, atlara ne kadar iyi baktıklarıyla doğru orantılıdır..
Atların sahipleri atlara yatırım yaptıkları, onların satışlarından ve yarışlardan para kazandıkları için atlara iyi baktıkları oranda işlerinin garantisi vardır.. Çocuklarını ihmal edecek, atları ihmal etmeyeceksin.. İyi tımar edeceksin.. Atla iyi ilişki kuracaksın ki at seni sevsin ve  yarışlarda iyi performans göstersin..
Kadınlarımız İş Bulma Kurumu’nun başlattığı bir proje ile artık mesleğe de el atmışlar.. Pardon ayak atmışlar.. İyi de olmuş.. Düşünüyorum da karşılıksız ve beklentisiz sevgiyi çoğunlukla kadınlarımız verebilir..
İki çocuk annesi bir kadınımız ve ana okulu öğretmeni olduğu halde atanamayan bir kızımız, SEYİS olmaya karar vermişler.. Kendilerini kutlarım.. Bu meslekte de başarılı olacaklarına inancım sonsuz..
Kadınlarımızın bu kararı ülkemizdeki işsizliğin hangi boyutlara geldiğini açıkça göstermesi bakımından düşündürücü..
Yıllarca okuyup, çocukları ve insanı eğitmek üzerine eğitim alan bir genç kızımızın, “Çocuk eğitemiyorsam AT bakarım” diyerek bu işe gönüllü olması büyük bir cesaret..
Hoş, zaten Anadolu’da ineklere, koyunlara, keçilere çoğu kez kadınlarımız bakmıyorlar mı?
Zaten atın insandan ne farkı var ki?.. Onlar da hisleri çok kuvvetli, algıları açık, karşısındaki insanın duygularını anlayabilen ve ona göre tepki veren canlılar.. Sadıklar..
Seyis kadınlarımızla iyi anlaşacaklarına inanıyorum..
At sahipleri tarafından da isabetli bir seçim.. Atlarına bir anne şefkatiyle, gözleri gibi bakacaklardır.. Emin olabilirler..

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