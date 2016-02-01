Sevmek Ãœzerine

Son Dakika
Ä°nsanÄ± insan yapan sevme duygusu Ã¼zerine herkesin sÃ¶yleyeceÄŸi birkaÃ§ cÃ¼mlesi vardÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ben de bu gÃ¼l-Ã¼ÅŸ kokulu duygu hakkÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimi, kÄ±sa sÃ¼reli belleÄŸinize dÃ¶kmek istiyorum. Bu derin mevzunun haritasÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak, doÄŸrusal tanÄ±mÄ±nÄ± bulmak mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±ndan, anlatacaklarÄ±mÄ± birkaÃ§ cÃ¼mle ile sÄ±nÄ±rlÄ± tutup, sÃ¶yleyebileceklerimin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± zorlamak istiyorum.
Bitkiler saf oksijeni
Hayvanlar paylaÅŸamayacaklarÄ± avÄ±nÄ±
Ä°nsansa insan olabileni sever.
Ä°nsana en Ã§ok yakÄ±ÅŸan duygudur sevmek, YÃ¼rekten gelen ve yÃ¼reÄŸe giden bir akÄ±ÅŸÄ±n berrak Ä±ÅŸÄ±ltÄ±sÄ±dÄ±r. Duygulardan, gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ kadar kutsal ve duygularÄ±n en mavi olanÄ±dÄ±r. Ä°nsanoÄŸlunun yaÅŸantÄ±sÄ± boyunca ve bundan sonra yaÅŸayabileceÄŸi en gÃ¼zel ve en anlamlÄ± hissi olacaktÄ±r.
Ã‡ok eskilerden beri seviyorum seni
YazÄ±dan Ã¶nce ÅŸiirden sonra.
Tarihe Ä±ÅŸÄ±k tutuyorum
Ä°smini hatÄ±rlatarak dÃ¼nyaya.
Seni severek buldum kendimi
KayboluÅŸun en derin noktasÄ±ndan geldim.
GÃ¶Ã§ebe ruhumu bedenime baÄŸlayarak
YÃ¼reÄŸinin yerleÅŸik hayatÄ±na geÃ§tim.
BirÃ§ok biÃ§imini yaÅŸayabilen insan, keÅŸfetmekte zorlanmaz sevmeyi. DoÄŸduÄŸu andan itibaren iÃ§ine yerleÅŸtirilmiÅŸ, kullanÄ±m ÅŸeklini kendisinin belirlediÄŸi fakat dozunu ayarlamanÄ±n Ã§oÄŸu zaman mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± mÃ¼kemmel bir olgudur.
Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n ortak paydasÄ±dÄ±r, her canlÄ± gibi insan da sevmeyi yudumlar; anlÄ±k veya sÃ¼resizâ€¦ SÃ¼rekliliÄŸi saÄŸlamanÄ±n zorluÄŸunu yaÅŸayan insanlar, bunun iÃ§in bu gÃ¼n mutsuzlar. Herkesin sevmeye ve sevilmeye ihtiyacÄ±nÄ±n olduÄŸunu bildikleri halde, bu konuda bir ÅŸey yapamayan – gÃ¼vensizliÄŸin ve gurur yapmanÄ±n esiri olan – mutlu olmayÄ± beceremeyen, sevmenin engin sularÄ±na dalamayan tuhaf bir varlÄ±ktÄ±r ayrÄ±ca. Sevip-sevilmek, insanÄ±n isteyebileceÄŸi, ama elde edemeyeceÄŸi bir duygunun kalÄ±bÄ± oldu.
Sevme becerisini ustaca kullanabilenlerse, bu gÃ¼n mutlu olmanÄ±n anahtarÄ±nÄ± yÃ¼reÄŸinin Ã¼stÃ¼nde taÅŸÄ±yanlardÄ±r.
Her ÅŸeyi sevmekle baÅŸlayacaksÄ±n;
Ã–nce insanÄ±, insan olduÄŸu iÃ§in
DoÄŸayÄ±, sana sunduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlayarak
Ve hayvanÄ±, sana insan olduÄŸunu hatÄ±rlatarak.
DoÄŸumundan itibaren anneyi sevmekle baÅŸlar, sonra algÄ±lamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ã§evresini ve zamanla sÃ¼regelen yaÅŸantÄ±sÄ±yla devam eder sevme olgusu.
BÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e sevmeye gÃ¼cÃ¼ azalÄ±rmÄ±ÅŸ insanÄ±n. Hayata dair umudu olmayanÄ±n tarifini vurguluyor bu cÃ¼mle. Oysa insan her zaman sevebilmeli. GeleceÄŸe dair gÃ¼zel umutlarÄ± olan, dÃ¼ÅŸlediÄŸinin peÅŸinde usanmadan gidebilenin sevmeye her zaman takati vardÄ±r, olmalÄ±dÄ±r.
Yoksa cehennem olur hayat, DÃ¼nya; sevemeyenlerin ordusunun aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda ezilir, boÅŸluÄŸun saplantÄ±lÄ± girdabÄ±nda yok oluÅŸu bekleyenlerin kervanÄ±nÄ± Ã§oÄŸaltmaktan baÅŸka bir iÅŸe yaramayan mutsuzluÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼r.
Sevdin mi sonuna kadar gideceksin koÅŸar adÄ±m,
HiÃ§bir durakta beklemeden
Kimseye uÄŸramadan.
Soluk soluÄŸa kalsan da,
Mola vermeyeceksin.
TÃ¼keteceksin Ã¶mrÃ¼nÃ¼,
Ã–mrÃ¼ uÄŸruna sevdiÄŸinin
TÃ¼keneceksen son nefesinde bile
SevdiÄŸini sevdiÄŸine sÃ¶yleyeceksin.
(Ben sevdiÄŸimi her gÃ¼n seviyorum, her gÃ¼n sevdiÄŸime sevdiÄŸimi sÃ¶ylÃ¼yorum, ya siz ?)
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