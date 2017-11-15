Sendika genel anlamda, işçilerin ya da iş verenlerin ayrı ayrı olmak üzere iş, kazanç, toplumsal ve kültürel konular yönünden çıkarlarını korumak, yeni haklar sağlamak ve onları daha da geliştirmek amacıyla aralarında yasalar uyarınca kurdukları birlik olarak ifade edilir.

AYDIN’DA “PARASIZ SAĞLIK” İÇİN İMZA KAMPANYASI DÜZENLENDİ

Ülke genelinde tüm Emekliler Sendikası (Emekli-Sen), sağlık hizmetlerinde alınan katkı, katılım payları ve ek ücretlerin kaldırılması için düzenlenen imza kampanyası Aydın’da da başlatıldı.

Efeler ilçesi Sevgi Yolu’nda başlatılan imza kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiğini belirten Emekli – Sen Aydın Şube Başkanı Uğur Ünal, ülke genelinde düzenlenen kampanyada toplanan imzaların 20 Kasım tarihinde posta yoluyla Sağlık Bakanlığı’na gönderileceğini belirtti.

Yıllardır sigorta primi ödediklerini kaydeden Ünal, emekli maaşlarında birden çok kalemde alınan tüm kesintilerin kalkmasını istediklerini ifade etti.

Ünal, “1 Ekim 2008 tarihinde çıkartılan temel sağlık sigortasıyla sağlık özelleştirildi ve paralı hale getirilerek özel hastanelere yönlendirildi. Emekliler olarak biz hiç bir zaman emekli maaşımızın ne kadar olduğunu tahmin edemiyoruz. Her ay farklı maaşlar alıyoruz. Oysa ki yaşımız gereği en çok sağlık hizmeti almamız gereken bir kesimiz. Maaşlarımız yetersiz. Piyasa ortada ve her gün zam geliyor. Biz emekliler diyoruz ki bizim maaşımızda otomatiğe bağlansın. Piyasa nasıl ki zamlanıyor ise aynı oranda maaşlarımız da artsın istiyoruz. Kısacası emekli maaşlarımız yetmiyor. Birde yapılan birden çok kalemdeki sağlık kesintileri biz emeklileri güç durumda bırakıyor. Tüm ülkede genel merkezimizin öncülüğünde imza kampanyası başlatıldı. Bu imzalar genel merkezde birleştirilecek ve kesintilerin kaldırılması için sağlık bakanlığına ulaştırılacak” diye konuştu.

Bakıldığında, Emekli- Sen emeklilerin emeklilik ile ilgili problemlerini, emeklilik haklarından doğan ve doğacak maddi manevi haklarını kolladığı gibi, sendikalar üyelerinin ücretler, çalışma şartları, ekonomik ve sosyal pozisyonlarını geliştirme amacı güden kuruluşlar olarak tanımlanır.

Sessiz çoğunluğu teşkil eden emeklilerin haklarının kollanıp korunması dileğiyle…