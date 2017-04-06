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Güner Dokuyucu
06 Nisan 2017
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Seçmen Renk Vermiyor


Güner Dokuyucu
gunerdokuyucu@mucadele.com.tr

Son günlerde dikkat ediyorum, yandaş duygular içinde “evet” diyecek olan seçmenler ve devletle herhangi bir bağı olmayan “hayır” seçmenleri hariç, toplumun belli bir kesimi renk vermiyor.

Anketlerde “Hayır” oylarının yalnızca birkaç puan önde görünmesi belki de bu yüzdendir.

Mesela böyle bir OHAL ortamında, bir devlet memuru “hayır” diyeceğini anketçilere bile söylemeye cesaret edebilir mi?

Ya da bir öğretmen, tercihinin ne olacağına dair ipucu verir mi?

Özel sektörde bile aynı endişelerin hakim olduğunu sanıyorum.

Özel şirketlerin yöneticileri ve çalışanları siyasi tercihlerini belli edebilir mi?

Ya da bir futbolcu falan?

“Yarın baskı görürüz” endişesiyle, susmayı tercih eden çoktur doğal olarak.

Ama bu seçmenlerin muhtemelen tamamına yakını, sandıkta “hayır” mührünü vuracaklardır.

Öyle olmasa, şimdiye kadar çoktan “Evet diyeceğim” diye her yerde konuşuyor olurlardı.

Seçmenlerin pek çoğu bu tür nedenlerden dolayı tercihini gizlediği için, seçimlerde anketlerden daha yüksek oranda “Hayır” sürprizi çıkabilir doğal olarak.

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    Seçmen Renk Vermiyor

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