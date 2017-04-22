SARI ÖKÜZÜ İSTEYİN

Bu yazı, sade yurttaşlarımıza değil, siyasetçilerimize ve demokratik kitle örgütlerimize hitap eden bir yazıdır.

Sözüm özellikle onlaradır.

Umulur ki, okunsun ve dikkate alınsın.

16 Nisan’da Seçim Kanunu’nun ve YSK Genelgesi’nin alenen ayaklar altına alınmasının ardından, Türkiye 17 Nisan 2017 gününden itibaren yepyeni bir döneme girmiştir.

Parlamenter demokrasimize, cumhuriyetimize, anayasal sistemimize, Yasama, Yürütme ve Yargı bağımsızlığına, yani güçler ayrılığına, adalete, hakka ve hukuka sahip çıkan 40 milyona yakın insanımıza yönelik hukuksuzluklar, adaletsizlikler, baskıcı ve zorba tutumlar sona erecek midir?

Elbette sona ermeyecektir. Her ne kadar, adına “anayasa değişikliği” dense de, aslında halkımıza dayatılan, yürürlükteki anayasamızın değiştirilmesi değildir. Aslında anayasamızın tümden rafa kaldırılması çabaları, artık gizlenemeyecek kadar açıktır.

Ne yazık ki 16 Nisan’dan itibaren başlayan meşruiyet tartışmaları, muhalefetteki liderlerimizi ve siyasetçilerimizi yine bir demagoji tuzağına çekiyor.

Muhalefetteki siyasetçilerimizin ve liderlerimizin, belki dürüstlükten, belki de hiçbir sorunun altında kalmamak çabasından dolayı bu tuzağa her defasında düşmesi beni üzüyor. Bir iletişim uzmanı olarak, telafisi olmayan ve asla heba edilmemesi gereken şu çok kritik günlerde, HAYIR için gecesini gündüzüne katmış siyasetçilerimize, demokratik kitle örgütlerimizin temsilcilerine haddim olmayarak iki önerim olacak.

Öncelikle, medyanın işin içinde olduğu her durumda ve her ortamda, gözünüzü ve aklınızı hedefinizden asla ayırmayarak, odağınızı daima koruyarak konuşunuz.

Nedir o hedef?

16 Nisan’da bin bir çabayla, bin bir emekle, her türlü baskıya, algı operasyonuna, eşitsizliğe, OHAL şartlarına, haksızlığa ve hukuksuzluğa rağmen tüm cesaretini, varını yoğunu ortaya koyarak, hepimizin geleceği için, tüm çocuklarımızın yarınları için, birlik ve beraberliğimiz için HAYIR oyu kullanan milyonlarca seçmenimizin, “Oylarımıza sahip çıkamadınız, millî iradenin sandığa yansımasını sağlayamadınız, seçmen iradesinin alenen gasp edilmesini engelleyemediniz” şeklindeki hayal kırıklıklarını en aza indirmek, onların güvenini kazanacak, onların umutsuzluğa kapılmasını engelleyecek sağlam bir duruş sergilemek.

Peki nasıl başaracaksınız bunu?

Yukarıda bahsettiğim hedeften asla ayrılmayarak, odağınızı koruyarak, medya ortamında demagojiye laf ve yanıt yetiştirmeye çalışmayarak, bu tuzağa düşmeyerek.

Peki ne yapmalı?

Hangi tartışma ortamı olursa olsun, konuyu dağıtacak hangi lafazanlıklar karşınıza çıkarsa çıksın, tartışmayı hep şu odağın içinde tutmak zorundasınız:

Bu ülkede bir Seçim Kanunu var mı? Var.

16 Nisan’da ve öncesindeki süreç boyunca, Seçim Kanunu çiğnendi mi? Çiğnendi.

Seçim Kanunu ve YSK Genelgesi ayaklar altına alındı mı? Alındı.

Bu suç mu, değil mi?

O halde biz neyi tartışıyoruz?

YSK Genelgesi nereye dayanır? Seçim Kanunu’na.

Seçim Kanunu’nun dayanağı nedir? ANAYASA!

Dikkat ediniz, 16 Nisan’dan önceki ya da sonraki Anayasa demiyorum.

16 Nisan’dan sonra bile, hâlâ aynı Seçim Kanunu yürürlüktedir. Ve hâlâ o Seçim Kanunu’nun dayanağı olan aynı Anayasa maddeleri yürürlüktedir.

Yani tartışmalar ne kadar minderin dışına taşırılırsa taşırılsın, adam gibi bir muhalefet tavrı ortaya koymak isteyen her siyasetçi, her demokratik kitle örgütü temsilcisi, bütün tartışmaları tekrar bu odak noktasına, yukarıda saydığım apaçık yasa ihlallerine getirmelidir. Zira, bu ihlallerin inkâr edilebilecek hiçbir yönü yoktur. Yasa maddeleri de apaçıktır, ihlaller de apaçıktır.

Yok o gün şöyle olmuş, yok oylar çalınmış çalınmamış, yok mühürsüz oyların rakamı şuymuş, buymuş…

Geçiniz bu algı operasyonlarını.

Genelge çiğnenmiş midir? Seçim yasalarına, yani TBMM’nin yasama yetkisine, yasa koyucunun emrine, amir yasa hükümlerine aykırı davranılmış mıdır?

Bugün, yasaları ve bu yasanağın dayanağı olan anayasayı çiğneyenler, yeni anayasaya uyarlar mı? Var mıdır bir güvencemiz?

Bütün tartışmaların merkezinde bu olmalıdır.

Gerisi, “Cambaza bak” tuzağından başka birşey değildir.

Muhalefet, milyonlarca seçmenimize bu güvenceyi, bu sağlam duruşu veremezse, seçmenlerin sandığa ve seçime güveni kitlesel olarak yitirilir. Bir kez o güven kaybolduğu zaman, hiçbir muhalefet partisi, ağzıyla kuş tutsa bile milyonlarca seçmenimizi bir daha o sandığa gitmeye ikna edemez. Asıl tehlike budur.

Gelelim “SARI ÖKÜZ” meselesine.

Buradan başta CHP kurmayları olmak üzere tüm muhalefet siyasetçilerine sesleniyorum.

Eğer medya işgal altında olmasaydı, ana akım medya ve yüzlerce uydu kanalı, temsilde adalet, eşit söz hakkı gibi Seçim Kanunu’nun en temel maddelerini ayaklar altına almamış olsalardı, büyük televizyon kanallarına HAYIR‘ı anlatanlar da eşit süre ve şartlarda çıkabilselerdi, halkımız “Bütün yetkileri bana devreder misiniz?” sorusuna yüzde 30 bile Evet demezdi.

Bütün geri kalmış toplumlar, tek adam rejimlerinden kurtulup çok partili demokrasiye geçebilmek için adeta çırpınırken, bu devirde bir toplumun yarıya yakını, parlamenter demokrasiyi, güçler ayrılığını kendi elleriyle tarihe gömmeye ikna edilebiliyorsa, bu ancak ve ancak medya aracılığıyla yürütülen algı operasyonları sayesindedir.

O tahakküm altındaki medya olmasaydı, Evet diyen milyonlarca seçmenimiz bütün bu referandum süreci boyunca yalnızca birkaç gün bile olsa Ulusal Kanal ve Halk TV gibi muhalefete söz hakkı veren kanalları izleselerdi mesela, yine Evet derler miydi?

Soru budur.

Bu nedenle, başta CHP kurmayları olmak üzere, temsil hakları, eşit söz hakları ve propaganda hakları aylardır yıllardır çiğnenen, yasal hakları ellerinden alınan tüm siyasetçilerimiz, “SARI ÖKÜZ”ü istemelidirler.

Ne demek bu? Şu demek: Artık ana akım medya da başta Seçim Kanunu olmak üzere, bu ülkenin yasalarından üstün olmadıkları gerçeğiyle yüzleştirilmelidir. Hiçbir televizyon kanalı ve hiçbir televizyoncu, Türkiye’nin kaderini belirleyecek bu kadar önemli bir referandum öncesi muhalefetin en büyük yasal hakkı olan eşit söz hakkı, eşit propaganda hakkı ve eşit koşullarda tartışma hakkını çiğneyip geçemez. Buna cüret edememeli, ederse de başının ağrıyacağını herkes bilmelidir.

Eğer bugüne kadar buna cüret etmişlerse, o zaman bunun hesabını sormak sorundasınız. Sormazsanız, “Bu ülkede muhalefet partileri neden var?” diye sorarlar adama.

İşte sarı öküz budur. Yandaş olmayan, bağımsız bir televizyon kanalı ya da gazete, en küçük bir yasayı ihlal etse, hattâ etmese bile hemen ceza kesiliyor mu? Kesiliyor. Suç olmayan yayınlarda bile “Gözünün üstünde kaşın var” diyerek ağır bedeller ödetiliyor mu? Ödetiliyor.

Peki o halde, neden muhalefet siyasetçilerinin ve hattâ topyekün partilerimizin yasal ve anayasal haklarını çiğneyen, ezip geçen, Seçim Kanunu’nu, YSK hükümlerini ve Anayasal güvenceyi paspas yapma cüretini gösteren ana akım medya temsilcilerine seyirci kalıyorsunuz? Neden onların başını ağrıtmıyorsunuz, neden onlara istedikleri gibi at oynatabilecekleri koca bir alan bırakıyorsunuz?

Yıllardır muhalefet partileri olarak, bağımsız dürüst medyada, işini onuruyla yapmaya çalışan bütün “Sarı Öküz”leri kurban verdiniz. Keza, Ergenekon sürecinde zindanlara atılan yurtsever aydınlarımızı verdiğiniz gibi…

O halde, ikide bir de iktidara cepheden bodoslama kafa tutup yandaş medyada ve ana akım medyada boy hedefi haline geleceğinize, size bunca haksızlığı ve itibar cellatlığını yapan ana akım medyadan “SARI ÖKÜZ”leri isteyerek, yıllardır yürütülen algı operasyonlarını kırmakla işe başlamak zorundasınız.

Mesela, senelerdir yaptığı taraflı tartışma programlarıyla, gerçek muhalefet temsilcilerini çağırmayarak, itham edilen onurlu insanlara ve kesimlere söz hakkı vermeyerek bu ülkeye en büyük kötülüğü yapan, en büyük zararları veren, ne yazık ki televizyoncu demeye bile dilimin varmadığı, izlemeye bile tahammül edemediğim, çünkü izledikçe, aldığım televizyon eğitiminden utandığım, pek “ŞİRİN” televizyon gülü başta olmak üzere, böylelerine yasal sorumluluklarını hatırlatarak, onlara karşı yasalardan gelen yaptırım gücünüzü demokratik ve hukukî yollar ile kullanarak başlayabilirsiniz işe. Ya işlerini muhalefetin söz ve temsil hakkına saygı göstererek yapmayı öğrenmelidirler, ya da jübilelerini yapmalıdırlar.

Daha önce defalarca yazmıştım, tekrar hatırlatmak zorundayım: CHP tam bir avukatlar partisi değil midir? Partinin neredeyse yarısı avukat, hukukçu. O halde, neden bir tek CHP’li hukukçu bile çıkıp da bu kanun-kural-etik tanımaz televizyoncuları dava etmiyor? Nerede bu avukatlar? Ana akım medyanın haysiyet cellatlığı ve halkımızın yarısını temsil eden siyasi partilere uyguladığı ambargolar, yasa ve hak ihlalleri karşısında neden dut yemiş bülbüller gibisiniz?

Eğer bir televizyon kanalı bile bile yasaları çiğniyorsa, bilerek ve isteyerek muhalefetin yasal söz hakkını katlediyor, halkımızın muhalefeti izlemesine, dinlemesine engel oluyorsa, bunun yasal sonuçları ve bedelleri olduğunu görmelidir.

Televizyonlar bu devletin yasalarından ve anayasasından üstün müdür? Bunu hatırlatmak ve gereğini yapmak muhalefetin görevi değil midir?

Muhalefet olarak, neden meydanı boş bıraktınız bunca yıldır? Neden ana akım medyanın dilediği gibi at oynatmasına, yasaları ve anayasayı dilediği gibi paspas yapmasına fırsat verdiniz? Sizler, bu halkın en az yarısını temsil eden siyasi partilersiniz. Size ekranlarda ambargo koymak demek, seçmen iradesine, millî iradeye ipotek koymak değil midir?

Sizlere oy veren milyonlarca seçmeninize ve Türk halkına karşı sorumluluğunuz vardır. Bu televizyoncu müsvetteleri tarafından size yapılan her türlü haksızlık ve hukuksuzluk, aslında ve milyonlarca seçmeninize ve topyekün Türk milletine yapılmıştır. Görmezden gelme, sessiz ve tepkisiz kalma lüksünüz yoktur. Milyonlarca seçmeniniz adına, millî iradenin sandığa hür ve adil şekilde yansıması adına gereğini yapmak, yasal yollardan hesabını sormak görevinizdir.

O halde, Sarı Öküz’leri isteyeceksiniz. Yasal haklarınızı kullanacaksınız. Demokrasi ve yasalarımız çerçevesinde, önce ana akım medya üzerindeki tahakkümü kırmak zorundasınız ki, algı operasyonlarına alet olan televizyon gülleri de, tıpkı onurlu ve dürüst muhalif yazarların, televizyoncuların yaşadığı gibi, bu işin yasal bir sonucu olacağını bilsinler, o eski cüretkâr, pervasız, yasa ve hukuk tanımaz tavırlarından geri adım atsınlar. Hiçbir televizyon gülünün, bu halkın yarısının söz ve temsil hakkından üstün olmadığını anlasınlar, yasalara ve medya etiğine uygun yayın yapmayı öğrensinler.

Bunu yapmadığınız sürece, ağlayıp sızlayarak, ana akım medyayı millete şikayet ederek ne sonuç alabilirsiniz ki?

O televizyonlara sizler de eşit şartlarda çıkabilmelisiniz ki, hiç ulaşamadığınız seçmenler de sizi görebilsin, duyabilsinler. Gerçekleri bir nebze olsun öğrenebilsinler, aldatıldıklarını farkedebilsinler.

O zaman o televizyonların en azından bazıları, her türlü iftirayı, her türlü yalanı söyleyen, 40 milyon seçmenimizin yarıya yakınını aldatan konukları tek taraflı olarak ekranlara çıkarmadan önce, bin kez düşünecekler, hiç olmazsa sizlerden bir kişiyi olsun o programlara, o iftiracılara ve sahtekârlara yanıt verebilmeniz için davet etmeye başlayacaklardır.

Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı her ne kadar büyük darbe almışsa da, yargı yolu sonuna kadar açıktır. O halde elinizi tutan kim?