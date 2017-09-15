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Hüseyin Çetinkaya
15 Eylül 2017
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Sarı Lop…


Hüseyin Çetinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

Sarı Lop, bir incir çeşidi olup Türkiye de yetişen mevcut çeşitler arasında en yaygınıdır.
Aydın inciri olarak da tescillenmiş olan ‘Sarı lop’ inciri büyüklüğü, tadı, etli oluşu, açık rengi ve yumuşak kabuğu ile dünyada kurutmaya en uygun türlerden birisidir. Ülkemizde en fazla üretimi yapılan sarı lop çeşidin ihraç edilen kuru incirin yaklaşık yüzde 65’i Aydın da gerçekleşmetedir.
AYDIN’DA TAZE İNCİR İLGİ GÖRÜYOR
Aydın’ın Efeler ilçesi semt pazarlarında tezgahlarda yerini alan sarı lop inciri ilgi görüyor.
Sabahın erken saatlerinde kimi üreticiler kendi bahçesinden topladığı taze incirleri semt pazarlarında satışını gerçekleştirirken, kimi pazar esnafı üreticilerden toptan aldığı taze incirleri satışa sunuyor.
Tezgahlarda yerini alan sarı lop taze incir yoğun ilgi görürken Kilogramı 5 ile 6 TL’den satışının gerçekleştiği belirtildi.
Tüm üreticilerimizin ürünü bol ve bereketli olması dileğiyle…

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