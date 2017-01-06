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Hüseyin Çetinkaya
06 Ocak 2017
Yazarlar

SANAT’A DAİR…


Hüseyin Çetinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

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Aydın’da resim, çini, heykeltıraş ve seramik sanatçıların açtıkları kişisel ve karma sergilere çok az sayıda sanatsever katılıyor.
Kişisel sergilerde kimi sanatçı, yıkıntılar arasında topladığı kiremitleri sanat eserine dönüştürürken, kimi sanatçı tuvallere çizdiği birbirinden farklı resimlerle, kimi sanatçılar da çamuru sekilendirerek seramiğe dönüştürdüğü şekillerle yüzey duvarları farklı figürlerle süslüyor.
Efeler ilçesinde kendi atölyesinde ürettiği seramiklerle doğa, insan ve hayvan figürlerini konut ve bahçe duvarları ile kaldırım ve yaya yollarına seramik parçalarıyla işlediğini ifade eden Seramik Sanatçısı Güler Ünlü, sanatını duvarlara resmettiğini söyledi.
Aydın’da 20 yıldır seramik sanatı ile uğraştığını belirten Ünlü, “Efeler’de seramik atölyem var. {CAPTION}Çamuru şekillendirerek onları seramik haline dönüştürdükten sonra yüzey çalışmaları olarak iç ve dış mekânlarda duvarlarda tasarlayarak seramik sanatı olarak işliyorum. Gri duvarda sanatsal bir görünüm ortaya çıkarken, yoldan geçen insanların doğa, insan ve hayvan figürlerini izleme olanağını da sağlıyor” dedi.
Aydın’da yeterince sanata değer verilmediğini ifade eden Ünlü, toplumun yaşadığı çevrede peyzaj çalışmaların yapıldığı anların dışında sanatsal çalışmalara yeterince yer verilmediğini belirtti.
Ülke genelinde sanata ve sanatçıya yeterince öncelik tanınmadığını savunan Ünlü, “Aydın da atölyeleri ve bireysel olarak çalışanları göremiyorum. {CAPTION}Sadece sergi açılmak suretiyle bazı kişisel sergileri görebiliyoruz. Bakıldığında sanatçıların sanatsal çalışmalarını uygulama sahalarını da göremiyoruz. Genelde sergi salonlarında görebiliyoruz. Tabiî ki bu salonlara da halkın geneli ulaşamıyor. Bizim toplumun bu tür etkinliklere katılımı sınırlı sayıdadır. İzlemeye de alışık değildir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi Büyükşehirlerde belki bu tür etkinlikler yoğun olarak yapıldığı için katılım da o ölçüde artış gösterebilir. Ancak Aydın’da katılım maalesef çok az sayıda oluyor” diye konuştu.

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AYDIN’DA SANATA VE SANATÇIYA NE DERECEDE DEĞER VERİLİYOR?
Ülkemizde hangi ile gidilirse gidilsin, öncelikle o ilin mimari yapılarının dışında ilk göze çarpan geniş çevre peyzaj alanları, düzenli kaldırımlar, heykeller ve süsleme sanatları olduğu bir gerçektir.{CAPTION}
Aydın ilimizde sanatsal değerleri yeterince ön planda görebiliyor muyuz?
Kaybolmaya yüz tutmuş zanaatkârlarımızın meslekleri ile sanatçı ve sanat eserlerine ne kadar sahip çıkıyoruz?
Sanatçı emeğinin karşılığını alabiliyor mu?
Aydın’da sanat ve sanatçıya ne derece değer veriliyor?
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sanat ile ilgili sözlerinden biri de, “Milletimizin güzel sanatlar sevgisini, her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür” diyerek sanata dair ne derece önem verdiği açıktır.
Toplum olarak sanat ve sanatçıya sahip çıkarak, kollamak dileğiyle…{CAPTION}

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