SAMİMİ İSENİZ KUBİLAY’I ANIN

Tarih: 15 Temmuz 2016…

Şehit olan yurttaşlarımız, askerlerimiz, polislerimiz… Kökü dışarıda olan, yabancı istihbarat örgütlerinin kışkırtıp desteklediği gerici, yobaz ve cumhuriyet düşmanı bir zihniyete biat edenlerin yarattığı kanlı bir kalkışma ve tahribat… FETÖ’cü darbe girişimi…

Bu kanlı isyanın daha en başında, darbecilerin karşısında tek başına dağ gibi duran, oracıkta şehit edileceğini bile bile koskoca bir paşayı adamlarının yanında alnının ortasından vurarak darbenin gidişatını ve muhtemelen Türkiye’nin kaderini tek başına değiştiren kahraman şehit Astsubayımız Ömer Halisdemir…

Tarih: 23 Aralık 1930…

MENEMEN Olayı…

Kökü dışarıda olan, yabancı istihbarat örgütlerinin kışkırtıp desteklediği gerici, yobaz ve cumhuriyet düşmanı bir zihniyete biat edenlerin yarattığı kanlı bir kalkışma ve tahribat… Bu kanlı isyanın daha en başında, isyancıların karşısında dağ gibi duran, kendisinin ve bir manga askerinin silahlarında gerçek mermileri bile olmadığı halde, oracıkta şehit edileceğini bile bile isyancıların karşısına çıkan ve muhtemelen Türkiye’nin kaderini tek başına değiştiren kahraman şehit Yedek Subayımız Mustafa Fehmi Kubilay…

Fark görebiliyor musunuz?

Göremezsiniz…

İkisi de cumhuriyete, devletimize kasteden, yabancı istihbarat örgütlerinin destekleyip kışkırttığı gerici, yobaz, devlet düşmanı zihniyete biat eden isyancılar tarafından şehit edilen, onurlu, yürekli, kahraman ordu mensuplarıydılar…

İkisi de devleti, vatanı ve milleti için şehit oldular…

İkisine de milletçe ülkemizin varlığını, birliğini ve bütünlüğünü, belki de hayatlarımızı borçluyuz…

Onlar olmasaydı, belki olaylar çok farklı şekilde gelişecek, ülkemiz kan gölüne dönecekti…

Ama bugün…

15 Temmuz’dan beri her yerde şehit Ömer Halisdemir’i anan, her yere O’nun adını veren yetki sahibi siyasetçiler, muhtemelen şehit Kubilay’ın 86’ncı ölüm yıldönümünde, Kubilay’ın adını bile anmayacaklar…

Tıpkı geçen yıllarda olduğu gibi yani…

İşin ilginci, tırnak içinde “Milliyetçi” olduğu iddiasındaki kadrolar da, Türk devletini korumak için bir an bile duraksamadan şehadet şerbetini içen onurlu Türk Subayı Kubilay için anma törenleri düzenlemeyecekler, muhtemelen Menemen’deki anma törenlerine bile (tabii ki yapılabilirse) katılmayacaklar…

Umarım beni yanıltırlar ve Kubilay’a bu kez vefa gösterirler…

Ama ne yazık ki pek düşük ihtimaldir…

Sanırsın ki Kubilay CHP’li bir siyasetçiydi ve CHP için ölmüştür…

İşte günümüzün siyasi manzarası bu kadar samimiyetsiz, bu kadar özünden kopmuş, kendi Cumhuriyetinin, kendi devletinin kahramanlarına bu kadar yabancılaşmıştır…

Vatan için şehit olan kahramanlara bile siyasi ayrımcılık yapan bir zihniyetten ne beklenebilir ki?

“Benim dönemimde şehit olmuşsa sahiplenirim, ama CHP döneminde şehit olmuşsa adını bile anmam…”

Millete malolmuş, vazifeye sadakatleri, vatanseverlikleri ve cesaretleriyle topluma örnek olmuş şehitlerimize, kahramanlarımıza böyle ayrımcılık yapan bir anlayışın samimiyetinden söz etmek mümkün mü?

Keza, Ermeni terör örgütü Asala tarafından görevi başında şehit edilen büyükelçilerimizi, konsoloslarımızı bile ölüm yıldönümlerinde anmadıklarını görürsün…

Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu gibi yurtsever aydınlarımızın da katledilişlerinin yıldönümünde tek kelime açıklama yaptıklarını göremezsin…

Halbuki onlar FETÖ tarzı oluşumların ve bu oluşumlara destek veren yabancı istihbarat örgütlerinin ne kadar tehlikeli tezgâhlar peşinde olduklarını, günü geldiğinde devletimize, milletimize ve cumhuriyete kastedeceklerini yıllar öncesinden anlatmaya çalışıyor, bunun mücadelesini veriyorlardı…

Ama bugün ülkeye hakim zihniyet, ve de Milliyetçi olduklarını iddia eden siyasi kadrolar, onların isimlerini bile anmazlar…

Devleti, milleti, vatanı uğruna ölümü göze alan aydınların adını bile anmayan bir Milliyetçi anlayış, nasıl bir Milliyetçi anlayıştır?

Onlara vefa gösteremeyen, onları dışlayan, ayrımcılık yapan, ötekileştiren, kendinden saymayan, ülkeye hakim bir siyasi zihniyet, nasıl bir zihniyettir?

Sonra da ağızlarından vatan, bayrak, millet laflarını düşürmezler!

Peki o insanlarımız vatan için şehit olmadılar mı? Samimiyet bunun neresinde?

Samimi iseniz, bugün Şehit Yedek Subay Mustafa Fehmi Kubilay’ı anarsınız. Çünkü hepimiz gibi sizin de, O’nun mukaddes hatırasına vefa borcunuz var. İsteseniz de, istemeseniz de…