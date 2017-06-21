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Hüseyin Çetinkaya
21 Haziran 2017
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SAĞLIKLI ÜRÜN…


Hüseyin Çetinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

Sağlıklı ürün dendiğinde ilk akla gelen doğal olarak gelişimini tamamlamış ürünler olarak biliriz.

Dünyada artan nüfusla beraber gereksinim duyulan gıda tüketimi, hızlı kentleşme sonucu yaşanan tüm sorunlar her şeyde olduğu gibi ürünlerde de bitki düzenleyici ve geliştirici kullanımı neticesinde doğal gelişmeyi olumsuz etkilediğini göz ardı edemeyiz.
Günümüzde az alandan çok verim elde etmek, standart ve gösterişli ürün elde etmek gibi arayışlar sürerken iyi tarım uygulamaları da tüm hızıyla devam ediyor.
İyi tarım uygulamaları, kimyasal ilaç, kimyasal gübre gibi kimyasal girdilerin kullanımına izin verildiği, toprak analizi ile başlayıp kontrollü gübre, reçeteli ilaç kullanımı ve her uygulamanın kayıt altına alınması olarak ifade edilir.
AYDIN İNCİRİ SAĞLIKLI ÜRÜN VASFINI KORUMALI
Aydın’da bitki sağlığı üzerinde etkili olan birden çok etmenin olduğunu belirten Germencik Çevre ve Doğa Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Metin Aydın, özellikle Aydın ile özdeşmiş incirin sağlıklı ürün vasfının korunması gerektiğini söyledi.

Aydın’da yaşayanların %80’i geçimini tarımla sağladığını ifade eden Aydın, başta, incir, zeytin, pamuk ve kestane ekonomi değeri yüksek üreticinin önemli geçim kaynağı olduğunu belirtti.
Türkiyede üretilen ihtaç incirin %63’ünün Aydın’dan üretildiğini kaydeden Aydın, “izmir’in Çeşme ilçesinde Nisan 2017 ‘de üçüncü kuru meyve çalıştayı yapıldı. Çalıştay raporuna bakıldığın da incirin artık sağlıklı ürün vasfını kaybetme noktasına gelindiği, pazarlanma konusunda ciddi sorunların yaşanabileceği sinyalleri veriyor. Burada ortaya çıkan sorunlardan bir tanesi incirde hidrojen peroksitin kullanılması, ikincisi incirde tarım ilaçlarının kullanılması, üçüncüsü ise jeotermallerin inciri kükürtle kirletmesi ve kullanılamaz hale getirmesi en önemli sorunlar olarak görülüyor. Yapılan çalışmalarda gerekli tedbirler alınmadığı için bugün bu noktaya geldiği ve 2015 yılına göre 2016’da Türkiye’nin incirde pazar kaybettiği saptanmıştır. Sorun ortada, Aydın inciri sağlıklı ürün vasfını korumalı ve yetkililerin en azından bu yıl için gerekli kontrolleri yapmalarını, incirimizi lekeleyecek, sağlıklı ürün vasfından çıkaracak, göstermelik değil kalıcı tedbirler uygulamaya davet ediyoruz” diye konuştu.
Türkiye’de “İyi tarım Uygulamaları Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi” kapsamında yer alan Aydın incirin kaliteli ürün üretimin yanı sıra uygun ambalajlarda sağlıklı ürün olarak gerek dış gerekse iç pazarlara sunulması dileğiyle…

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